الدوحة، قطر: أعلنت شركة "جي إي إيروسبيس" (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز GE) والخطوط الجوية القطرية عن تعزيز شراكتهمـا الاستراتيجية عبر توقيع اتفاقيات تاريخية لتوريد محركات GE9X وGEnx، وذلك خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى العاصمة القطرية. وجاءت الصفقة الأكبر في تاريخ "جي إي إيروسبيس" لتشمل بيع أكثر من 400 محرك للناقلة الوطنية القطرية، تتوزع ما بين 60 محركاً من طراز GE9X و260 محركاً من طراز GEnx لدعم أسطولها من طائرات بوينج 777-9 و بوينج 787 من الجيل الجديد، مع خيارات توسيع الصفقة وضمان توفير قطع الغيار اللازمة.

وتعزز الاتفاقيات الجديدة التزام شركة "جي إي إيروسبيس" نحو قطاع الطيران المزدهر في دولة قطر، كما أنها تعزز الطلب السابق لشراء 188 محركاً من طراز GE9X، ليصل العدد الإجمالي إلى 248 محركاً. وتأتي إضافة محركاتGEnx لأسطول طائرات بوينغ 787، وذلك استكمالاً لطلبية المحركات الحالية البالغ عددها 124 محركاً، مما يعزز التزام الناقلة الوطنية بالكفاءة والأداء. كما وتتضمن الصفقتان أيضاً اتفاقيات خدمة لتغطية صيانة وفحص وإصلاح محركات GEnx وGE9X.

ومن جانبه، قال م. بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "تعكس اتفاقيتنا الأخيرة مع ’جي إي إيروسبيس‘ ثقتنا في أداء محركي GE9X وGEnx لتشغيل أسطول طائراتنا من طراز بوينغ 9-777 و787. تعد هذه المحركات المتطورة من العناصر المحورية في استراتيجيتنا لضمان بقاء أسطول طائراتنا حديثاً وفعالاً. تملك الخطوط الجوية القطرية خطط طموحة للمستقبل، ونحن نقدر شراكتنا المستمرة مع ’جي إي إيروسبيس‘ والتزامها بدعم احتياجاتنا التشغيلية."

وقال لورانس كولب جونيور، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "جي إي إيروسبيس": "نفخر بتعزيز شراكتنا الاستراتيجية مع الخطوط الجوية القطرية، ونقدّر عميق الثقة التي أظهروها لنا عبر توقيع أكبر اتفاقية لمحركات الطائرات عريضة البدن في تاريخ ’جي إي إيروسبيس‘. إذ تُجسّد محركات GE9X وGEnx ذروة الابتكار الهندسي، حيث تضمن أعلى درجات الموثوقية والكفاءة لرحلات المسافات الطويلة. كما نعرب عن امتناننا للرئيس الأمريكي دونالد ترمب لدعمه الفعّال في إنجاز هذا التعاون الاستثنائي".

يُعتبر محرك GE9X الأقوى عالمياً في فئة محركات الطائرات التجارية، والأكثر كفاءةً في استهلاك الوقود ضمن فئته. ويُدمج هذا المحرك حصريًا في طائرات 777X (الطّرازين 777-8 و777-9)، حيث يُقلل استهلاك الوقود بنسبة 10% مقارنةً بمحرك GE90-115B السابق، كونه يأتي مدعوماً بتقنيات متطورة لخفض الانبعاثات.

أما عائلة محركات GEnx، فقد تجاوز رصيدها التراكمي 62 مليون ساعة طيران منذ إطلاقها عام 2011، لتصبح المحركات الأعلى دفعاً والأكثر مبيعاً في تاريخ "جي إي إيروسبيس"، مع وجود 3,600 محرك عامل أو قيد الطلب، إضافة إلى قطع الغيار. يُشار إلى أن طرازات GEnxتشغل حالياً ثلثي أسطول طائران بوينج 787 العاملة حول العالم.

وعلى غرار كافة محركات "جي إي إيروسبيس"، فإن محركات GE9X وGEnx حاصلة على شهادة تشغيل بوقود الطيران المستدام (SAF)، مما يعكس التزام الشركة بالاستدامة البيئية.

يذكر أن الشراكة الاستراتيجية بين "جي إي إيروسبيس" والخطوط الجوية القطرية ليست مقتصرة على توريد المحركات، بل تشمل تعاوناً متكاملاً عبر برنامج On Wing Support الذي يضمن أداءً فائقاً للمحركات ويُقلل فترات التوقف عن العمل. كما يُقدّم مركز On Wing Support في قطر برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر الفنية المحلية، ودعم بناء كفاءات وطنية قادرة على قيادة مستقبل قطاع الطيران الإقليمي.

نبذة عن شركة "جي إي إيروسبيس"

تُعد "جي إي إيروسبيس"، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (GE)، شركة عالمية رائدة في مجال الدفع والخدمات والأنظمة في مجال الطيران، ولديها قاعدة مجمعة تضم ما يقرب من 45,000 محرك لطائرات تجارية و25,000 محرك لطائرات عسكرية. وبفضل فريق عالمي يضم 53,000 موظف يستندون في العمل إلى إرث عريق يمتد لأكثر من قرن من الإبداع والتعلم، تلتزم شركة "جي إي إيروسبيس" بالابتكار في مستقبل الطيران ومساعدة الناس على السفر وإعادتهم إلى ديارهم سالمين. تعرف على المزيد حول كيفية قيام شركة "جي إي إيروسبيس" وشركائها بتعريف مفهوم الطيران اليوم وغداً ومستقبلاً من خلال زيارة: www.geaerospace.com .

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