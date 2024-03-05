دبي، الإمارات العربية المتحدة: عقدت مجموعة تيكوم (المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز TECOM) ("الشركة" أو "المجموعة")، التي تمتلك وتدير مجمعات أعمال متخصصة تركز في قطاعات حيوية، اجتماع جمعيتها العمومية السنوي في مدينة دبي للإنترنت التابعة للمجموعة، حيث وافق مساهمو المجموعة خلال الاجتماع على بياناتها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، فضلاً على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 400 مليون درهم إماراتي (8 فلوس للسهم الواحد) للنصف الثاني من عام 2023، وبذلك يصل إجمالي توزيعات الأرباح للسنة المالية 2023 إلى 800 مليون درهم إماراتي.

ويتماشى توزيع الأرباح النقدية المقرر مع سياسة توزيعات الأرباح المنصوص عليها في نشرة اكتتاب الطرح العام الأولي، والتي التزمت فيها مجموعة تيكوم بدفع توزيعات أرباح بقيمة إجمالية تبلغ 800 مليون درهم إماراتي سنوياً ولغاية سبتمبر 2025. وتخضع جميع القرارات المستقبلية المتعلقة بتوزيعات الأرباح لتوصيات مجلس إدارة المجموعة وموافقة مساهميها.

P79#y1وفي هذه المناسبة، قال مالك آل مالك، رئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم: "يعكس الأداء المالي والتشغيلي القوي الذي حققته مجموعة تيكوم خلال عام 2023 قوة وكفاءة نموذج أعمالنا، وجاذبية مجمعات الأعمال العشر المتخصصة التي تملكها المجموعة وتديرها، فضلاً عن إمكانات المجموعة الفريدة التي مكنتها من الاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها دولة الإمارات وإمارة دبي. وحافظت المجموعة على مكانتها المتميزة في طليعة مشهد الابتكار، وواصلت دورها البارز كمحرك إستراتيجي لقطاع الأعمال في إمارة دبي، كما حرصت في الوقت ذاته على تحقيق أفضل عوائد وقيمة ممكنة لمساهميها".

وكانت مجموعة تيكوم قد سجلت أداءً مالياً وتشغيلياً قوياً في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 10% على أساس سنوي محققةً بذلك رقماً قياسياً يبلغ 2.2 مليار درهم إماراتي، وارتفع صافي الأرباح بنسبة 49% على أساس سنوي مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق بمقدار 1.1 مليار درهم إماراتي. كما حافظت المجموعة على ميزانية عمومية قوية، بالإضافة إلى تسجيل زيادة في الإيرادات التشغيلية والتدفقات النقدية الحرة المتكررة. وحققت المجموعة كذلك معدلات إشغال مرتفعة حيث بلغ معدل إشغال الأصول التجارية والصناعية 89%، فيما بلغ معدل إشغال تأجير الأراضي 94%. ونمت قاعدة عملاء المجموعة بنسبة 15% لتصل إلى 11 ألف عميل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية الرائدة في قطاعاتها. ويأتي الأداء القوي للمجموعة مدفوعاً بمستوى الطلب المرتفع من العملاء الحاليين والجدد عبر القطاعات الستة التي تركز عليها المجموعة، وذلك بفضل الأداء الإيجابي لاقتصاد دبي، والإستراتيجيات والمبادرات الحكومية الرامية لتحقيق التنمية الاقتصادية، إلى جانب البيئة الاستثمارية الجاذبة والمرنة التي تتميز بها الإمارة.

وتمتلك مجموعة تيكوم وتدير محفظة أصول واسعة ومتنوعة تلبي احتياجات ست قطاعات إستراتيجية وتوفر مجمعات أعمال متخصصة وجاذبة للشركات العالمية والإقليمية وروّاد الأعمال وأفضل المواهب من جميع أنحاء العالم، بما يسهم في تعزيز اقتصاد المعرفة في دولة الإمارات وإمارة دبي.

#بياناتشركات

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ملاحضة للمحررين

تملك مجموعة تيكوم وتدير محفظة متكاملة من الأصول التجارية والصناعية الموزعة على 10 مجمعات أعمال ذات مواقع إستراتيجية في دبي، وتخدم هذه المجمعات ستة قطاعات. ونشير إلى كل قطاع نقدم فيه خدماتنا بلفظ "قطاع"، ويتألف القطاع من مجمع أعمال واحد أو أكثر يركز على نفس المجال الذي يخدمه. وفيما يلي القطاعات الست التي نعمل فيها:

قطاع التكنولوجيا: مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للتعهيد.

قطاع الإعلام: مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإستديوهات ومدينة دبي للإنتاج.

قطاع التعليم: مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمع دبي للمعرفة.

قطاع العلوم: مجمع دبي للعلوم.

قطاع التصميم: حي دبي للتصميم.

قطاع الصناعة: مدينة دبي الصناعية.

وتوفر الشركة حلولاً مبتكرة عبر ثلاثة قطاعات هي: التأجير التجاري، وتأجير الأراضي، والتأجير الصناعي.

● التأجير التجاري: توفر مجموعة تيكوم مجموعة متنوعة من الأصول المبنية بغرض الإيجار، والمبنية حسب طلب الشركات، والمساحات المكتبية، والمساحات المخصصة لنشاطات التجزئة بما فيها مراكز الأعمال المبنية لأغراض محددة، والمقرات الرئيسية المصممة خصيصاً بحسب طلب العملاء، وكذلك المرافق القطاعية المخصصة (مثل المسارح الضخمة واستوديوهات الأفلام والمرافق الجامعية والمختبرات وغيرها). وتتراوح فترات عقود إيجار الأصول المبنية بغرض الإيجار عادةً من 1 إلى 5 سنوات، بينما يتم تأجير الأصول المبنية حسب طلب الشركات لمدة 10 سنوات وأكثر.

● التأجير الصناعي: تضم محفظة مجموعة تيكوم في هذا القطاع مجموعة متنوعة من المستودعات، والمعارض التجارية، وسكن العاملين التي تستخدمها الشركات الكبيرة والشركات الأخرى بغرض توفير مسكن لعمالها، وتتراوح فترات عقود التأجير الصناعي عادةً من 1 إلى 5 سنوات.

● تأجير الأراضي: تشمل الأراضي المتاحة داخل مجمعات الأعمال التابعة لمجموعة تيكوم المزودة بالبنية التحتية اللازمة والتي سيتم تزويدها بذلك أيضاً (مثل الطرق وخدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي) بما يتيح للشركة تأجير الأراضي أو استخدامها في استثماراتها المستقبلية، وتتراوح فترات عقود تأجير الأراضي عادةً من 30 إلى 50 عاماً.

تقدم مجموعة تيكوم كذلك مجموعة متنوعة من الخدمات الحكومية والمؤسسية ذات القيمة المضافة (مثل التأشيرات والهجرة والترخيص وما إلى ذلك) - بما في ذلك الخدمات التي تدعم أعمال المواهب المستقلة والشركات الناشئة وريادة الأعمال عبر المنصات المتخصصة axs، وin5، وgofreelance، وmarketplace.ae، وD/Quarters على التوالي، بالإضافة إلى توفير خدمات أصول الإعلانات وإدارة الأصول ومرافق الفعاليات الخاصة بكل قطاع، ونشير إلى هذه الخدمات مجتمعةً باسم الخدمات والأعمال الأخرى.

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