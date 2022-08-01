عبر شراكة استراتيجية بين "ترفيه فقيه" و"الحدود الزرقاء" وفقاً لأعلى المعايير

جدة، المملكة العربية السعودية: أعلنت مجموعة ترفيه فقيه، الرائدة في قطاعي الترفيه والضيافة على مستوى المملكة والحائزة على عدة جوائز مرموقة، عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة "الحدود الزرقاء"، لتأسيس شركة "الكيان الأزرق" لإدارة وتشغيل "أويا داون تاون"، الواجهة البحرية الشاطئية التي يجري تطويرها حالياً بقيمة تبلغ 40 مليون ريال ضمن مشروع "ممشى جدة" على كورنيش البحر الأحمر، لتكون أول واجهة بحرية مخصصة للسيدات فقط.

وستضم الواجهة حمامي سباحة، ونادٍ رياضي عالي التجهيز، وبالإضافة إلى صالون، وصالات استراحة، فضلاً عن الواجهة الشاطئية، وعددٍ من المطاعم والمقاهي المتنوعة والراقية.

ويأتي إطلاق الواجهة الجديدة تفعيلاً لالتزام ترفيه فقيه بتوفير أفضل خدمات الضيافة والاستجمام لرواده، وذلك ضمن سعيها للارتقاء بقطاعي الترفيه والضيافة لسكان وزوّار عروس البحر الأحمر، حيث تم اعتماد أعلى المعايير لواجهة "أويا داون تاون" الفريدة من نوعها في قلب كورنيش جدة، والتي ستكون إضافةً نوعيةً للعلامات التجارية المتميزة الأخرى في مجالات الترفيه والتسلية والضيافة الراقية ضمن مشروع "ممشى جدة"، الاستثمار الأحدث للمجموعة.

وبهذه المناسبة، أوضح جميل عطار، الرئيس التنفيذي لمجموعة ترفيه فقيه، قائلاً "فخورون بإطلاق شركة "الكيان الأزرق" التي ستثري التجربة التي ستقدمها واجهة أويا داون تاون"، مضيفاً "بدعم شركائنا، واستناداً لخبراتنا الطويلة في قطاع الترفيه، نحن على ثقةٍ تامةٍ من أن هذا المشروع سيوفر التجربة الفريدة التي يعد بها، والتي تجمع بين الرفاهية وميزات الطبيعة".

ومنذ تأسيسها عام 1998م على يد رجل الأعمال السعودي البارز، سعادة الشيخ عبد الرحمن فقيه، نجحت مجموعة ترفيه فقيه في تكوين مجموعة واسعة ومتنوعة من مرافق الضيافة والترفيه المتميزة، ، فضلاً عن الشراكات الاستراتيجية الرئيسية، والتي دعمت طموح المجموعة لتطوير عددٍ من أبرز المرافق في مختلف أنحاء جدة؛ ومن أهمها: مطعم نوبو، ومنتجع النورس موفنبيك، وفقيه أكواريوم. وعلى مدى الأعوام الأربعة والعشرين الماضية، نمت أعمال المجموعة وازدهرت عبر التركيز على "بث البهجة في نفوس العائلات السعودية"، من خلال تجارب لا تُنسى لمختلف الفئات العمرية، وستواصل المجموعة توفير أفضل خدمات الضيافة للمواطنين والمقيمين والزوار في المملكة، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة.

من جهته، قال الأستاذ داني روسه المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الحدود الزرقاء المتخصصة بمجال الضيافة والأنشطة البحرية: "يشهد قطاع السياحة في مدينة جدة بشكلٍ خاص، والمملكة بشكلٍ عام اليوم مرحلةً غير مسبوقة، ونتطلع قدماً لمواصلة العمل مع ترفيه فقيه ليكون "أويا داون تاون" من أرقى الواجهات الشاطئية في المنطقة".

وتعد شركة الحدود الزرقاء التي تأسست عام ٢٠٠٦ على يد المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة الأستاذ داني روسه من الرواد في مجال الأنشطة البحرية والمجال السياحي والتي تمتلك وتشغل افضل المنتجعات السياحة ومنها منتجع اويا ومنتجع بوهو فضلا في مساهمتها في تنشيط السياحة الشاطئية بمنظور مبتكر ومختلف من خلال فريق خبراء متخصص في مجال السياحة والضيافة والأنشطة البحرية وستسخر شركة الحدود الزرقاء خبرتها الطويلة بالسوق السعودي كشريك في تطوير واجهه أويا دون تاون بشكل احترافي ومميز وفقا لأفضل المعايير السعودية والدولية .

ومن المقرر أن يتم تدشين واجهة أويا داون تاون خلال الربع الثالث من العام الحالي، حيث سيعمل النادي الشاطئي خلال فترة النهار للسيدات فقط، بينما ستنبض الواجهة باستقبال العائلات خلال الليل في النادي، فضلاً عن المقاهي والمطاعم الخارجية التي تقع جميعها على كورنيش جدة الساحر.

#بياناتشركات

- انتهى -