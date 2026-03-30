عقدت الهيئـة العامـة العادية لمساهمي البنك العربي اجتماعها بتاريخ 26/3/2026 بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني، برئاسة السيد صبيح المصري - رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام التنفيذي ومساهمين يحملون أسهما «أصالة وإنابة ووكالة» يشكلون حوالي 80.32% من رأس المال، كما وحضر الاجتماع مراقب عام الشركات عطوفة الدكتور وائل العرموطي ومندوبي البنك المركزي الأردني.

وأقرت الهيئة العامة خلال اجتماعها توصية مجلس إدارة البنك العربي ش م ع بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 40% عن العام 2025، إلى جانب إقرارها للبنود المدرجة على جدول أعمالها.

وخلال اجتماع الهيئة العامة تم انتخاب مجلس إدارة جديد للبنك العربي لمدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخه يضم كل من: سعادة السيد صبيح طاهر المصري والسادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والسادة وزارة مالية المملكة العربية السعودية وسعادة السيد وهبة عبدالله تماري وسعادة السيد خالد صبيح المصري وسعادة السيد شهم منيب الور وسعادة السيد شريف مهدي الصيفي وسعادة الدكتور نبيل هاني القدومي وسعادة السيد عمر منذر الفاهوم وسعادة السيد ماجد قسطندي سفري ومعالي السيدة ناديا عبدالرؤوف الروابدة. وقد اجتمع مجلس الإدارة الجديد وانتخب سعادة السيد صبيح المصري رئيساً لمجلس الإدارة والسيد خالد المصري نائباً للرئيس.

وبهذه المناسبة أشار السيد صبيح المصري – رئيس مجلس إدارة البنك الى أن مجموعة البنك العربي قد واصلت مسيرتها الحافلة بالإنجازات خلال العام 2025 على الرغم من الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم والمنطقة، حيث حققت المجموعة نتائج متميزة عكست استمرار نمو أرباحها التشغيلية في العديد من المناطق التي تعمل بها، إلى جانب تحقيق عوائد مستدامة لمساهميها، مستندة إلى تنوع أنشطة أعمالها ومنتجاتها، واتساع مصادر التمويل وقاعدة الإيرادات.

وبين المصري أن مجموعة البنك العربي واصلت كذلك تعزيز انتشارها الجغرافي، حيث باشر المصرف العربي العراق خلال العام 2025 ممارسة أعماله المصرفية في جمهورية العراق من خلال فرعين في بغداد، هذا بالإضافة إلى تعزيز تواجد البنك في سورية في ضوء التطورات الإيجابية هناك، بما في ذلك متطلبات تعزيز وزيادة رؤوس أموال البنوك العاملة فيهما.

وأكد المصري على التزام البنك بدوره المجتمعي، حيث واصل البنك خلال عام 2025 تركيزه على دمج الاستدامة بمفهومها الشامل ضمن جميع أنشطته، مع استمراره في تعزيز الدور الريادي للبنك على صعيد المسؤولية المجتمعية في الدول التي يعمل بها. حيث استمر البنك في دعم المشاريع والمبادرات ذات الأثر الإيجابي مع التركيز على مجالات الصحة والتعليم ومحاربة الفقر ورعاية الأيتام والبيئة وتمكين المرأة، مشيراً الى مضي البنك قدماً في تعزيز الدور الريادي لمؤسسة عبد الحميد شومان في دعم البحث العلمي والتنوير الثقافي.

وأشار المصري الى أنه مع انطلاق مرحلة جديدة في مسيرة البنك العربي، سيواصل البنك تنفيذ توجهاته الاستراتيجية بعيدة المدى، والمستندة إلى رؤية مستقبلية واضحة وطموحة تضع النمو المستدام وتعزيز القيمة في صميم أولوياتها. حيث سيستمر البنك في التركيز على تحقيق توازن مدروس بين النمو وتحسين القيمة المقدمة لعملائه، عبر الاستفادة من الفرص التي تتيحها المتغيرات الاقتصادية وتعزيز حضوره في الأسواق ذات الإمكانات الواعدة، مع اتباع سياسات متحوطة تأخذ بعين الاعتبار التحديات والظروف المستجدة التي تشهدها المنطقة والعالم. وأكد المصري على أن البنك سيستمر في تعزيز قطاعات أعماله الأساسية، ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية من خلال تسريع وتيرة التحول الرقمي، وتكثيف الاستثمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات، إلى جانب تطوير خدمات إدارة الثروات ومواصلة توسيع شبكة البنك الإقليمية، بما يسهم في بناء ميزة تنافسية مستدامة ودعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل. وفي موازاة ذلك، أشار المصري الى أن البنك سيواصل الاستثمار في رأس المال البشري والذي يشكل الركيزة الأساسية لنجاح هذه التوجهات، من خلال تنمية قدرات كوادر البنك واستقطاب الكفاءات النوعية وتزويد فرق العمل بالمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.

وتوجه المصري بالشكر والتقدير للبنك المركزي الأردني على دوره المحوري في الحفاظ على استقرار القطاع المصرفي الأردني وتعزيز نموه. كما أعرب عن امتنانه لمساهمي وعملاء البنك على ثقتهم الغالية، ولأسرة البنك العربي وموظفيه في كافة المناطق على تفانيهم وجهودهم الدؤوبة التي تظل الركيزة الأساسية لكل نجاحات البنك وإنجازاته.

بدورها أشارت الآنسة رندة الصادق – المدير العام التنفيذي للبنك العربي الى أن مجموعة البنك العربي قد حققت خلال العام 2025 أداءً مالياً متميزاً ونمواً في مختلف قطاعات الاعمال في ظل بيئة تشغيلية اتسمت باستمرار التحديات الاقتصادية والمالية على المستويين الإقليمي والعالمي. وذكرت الصادق أن أرباح المجموعة بعد الضرائب والمخصصات بلغت1130.4 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 1007.1 مليون دولار أمريكي للعام 2024 وبنسبة نمو بلغت 12%، كما حافظت المجموعة على صلابة مركزها المالي لتصل حقوق الملكية الى 13.2 مليار دولار أمريكي.

وبينت الصادق أن مجموعة البنك العربي واصلت النمو خلال العام 2025 مرتكزة على قوة ومتانة المركز المالي للمجموعة وشبكة فروعها المنتشرة في العديد من الدول، حيث ارتفعت أصول المجموعة كما في نهاية العام 2025 بنسبة 10% لتصل الى 78.2 مليار دولار أمريكي في حين ارتفع اجمالي الدخل بنسبة 6% ليصل إلى ما يقارب 3.6 مليار دولار أمريكي، وارتفع اجمالي محفظة التسهيلات بنسبة 8% ليصل الى 41.2 مليار دولار أمريكي، وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 10% لتصل إلى57.2 مليار دولار أمريكي.

وأكدت الصادق على أن النتائج القوية التي حققتها مجموعة البنك العربي خلال العام 2025 جاءت مدفوعة بالنمو الملحوظ في مصادر الدخل المتنوعة من مختلف القطاعات وأسواق عملها الرئيسية بالإضافة الى النهج المنضبط في إدارة التكاليف والمخاطر. حيث حققت المجموعة نمواً جيداً في صافي الأرباح التشغيلية مدفوعاً بنمو صافي الفوائد والعمولات نتيجة تحسين مستويات الإقراض وكفاءة إدارة السيولة ومصادر التمويل والاستفادة من انتشار المجموعة في العديد من الاسواق.

ولفتت الصادق الى أن البنك استمر بتسجيل مؤشرات أداء جيدة بالإضافة الى التحسن في جودة محفظته الائتمانية ونسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة والتي تفوق ال 100% دون احتساب قيمة الضمانات، مشيرة الى أن المجموعة حافظت على مستويات سيولة جيدة حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 72%، بالإضافة الى قاعدة رأسمال قوية يتركز معظمها ضمن رأس المال الأساسي حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 17% حسب تعليمات بازل 3 وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب حسب تعليمات البنك المركزي الأردني.

وذكرت الصادق أنه وعلى امتداد العمليات التشغيلية للمجموعة، واصلت قطاعات الأعمال تحقيق إنجازات نوعية عكست عمق التحول والتطور في مختلف المجالات. ففي قطاع الشركات، تم تعزيز المنظومة الرقمية من خلال إطلاق حلول متقدمة لتمويل سلاسل التوريد وخدمات إدارة النقد. وعلى مستوى قطاع الأفراد وإدارة الثروات، شهد العام إطلاق الخدمات المصرفية الخاصة في الأردن وطرح منتجات استثمارية مبتكرة، بالتزامن مع استكمال اندماج (بنك غونيه) - المملوك من البنك العربي - سويسرا مع بنك (ONE) السويسري، وذلك ضمن إستراتيجية البنك في تعزيز إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة، وهو ما أسهم في رفع الأصول المُدارة لصالح عملاء مجموعة البنك العربي – سويسرا. كما باشرت المجموعة أعمالها في السوق العراقي من خلال المصرف العربي العراق، في خطوة استراتيجية تدعم انتشارها الإقليمي. كما وأنها تقوم بإعادة تفعيل نشاطها في سوريا.

وأشارت الصادق الى مواصلة البنك العربي مسيرته في مجال التحول الرقمي من خلال العمل على إيجاد حلول مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي عبر كافة مسارات العمل، الأمر الذي من شأنه تحسين الأداء والتقليل من المخاطر التشغيلية، بالإضافة الى توظيف منظومة رقمية متكاملة تتيح تجربة مصرفية تفاعلية سلسة تواكب احتياجات العملاء اليومية عبر مختلف مراحل حياتهم، وتوفر حلول مالية متكاملة بما يصب في خدمة نهج البنك الذي يضع العميل في صدارة أولوياته.

ومن الجدير بالذكر أن البنك العربي حصد خلال العام 2025 عدداً من الجوائز المرموقة، كان من أبرزها جائزة (أفضل بنك في الشرق الأوسط للعام 2025( من مجلة (غلوبال فاينانس) العالمية، وجائزة (بنك العام في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2025) من مجلة (ميد) وذلك تقديراً لأداء البنك وتأكيداً لدوره الريادي على صعيد المنطقة. هذا بالإضافة لجائزة (الشرق الأوسط للتكنولوجيا لعام 2025) من مجلة (ذا بانكر) العريقة المملوكة لمجموعة (فاينانشال تايمز( وذلك تقديراً لجهود البنك المستمرة وقدرته الريادية على صعيد الابتكار وتوفير خدمات وحلول رقمية متطورة لعملائه.

