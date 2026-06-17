منصة بينترست تُعلن عن التزامها باستثمار 4 مليارات دولار حتى عام 2031، وهو أكبر استثمار في البنية التحتية في تاريخ الشركة.

ستستخدم بينترست AWS Trainium وGraviton لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها على نطاق واسع.

ستُمكّن هذه النماذج البحث والاستكشاف المرئي لأكثر من 600 مليون مستخدم شهرياً حول العالم.

يُوسّع هذا الاستثمار شراكةً قائمة منذ عام 2010 في مجالات تدريب الذكاء الاصطناعي والاستدلال والبنية التحتية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 17 يونيو 2026 - تعاونت منصة بينترست للبحث واستكشاف المحتوى المرئي التي يستلهم منها أكثر من 600 مليون شخص أفكارهم ويتسوّقون منتجاتهم شهرياً، مع أمازون ويب سيرفيسز (AWS) لتطوير الجيل القادم من حلول الاستكشاف المدعوم بالذكاء الاصطناعي.



ويُعدّ هذا الالتزام المُخطط له بقيمة 4 مليارات دولار أمريكي لخدمات الحوسبة السحابية حتى عام 2031 أكبر استثمار في البنية التحتية في تاريخ بينترست، استمراراً لعلاقة متينة بدأت عام 2010 حيث عملت بينترست وأمازون ويب سيرفيسز معاً على تحسين أحد أكبر مراكز تخزين البيانات على أمازون ويب سيرفيسز. ويدعم هذا الاتفاق الذي تم تجديده المرحلة التالية من نمو بينترست في مجالات تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي والاستدلال والبنية التحتية للمنصة.

كيف تساعد معالجات أمازون ويب سيرفيسز المخصّصة منصة بينترست على توسيع نطاق إمكانات الذكاء الاصطناعي؟

لطالما وظّفت منصة بينترست الذكاء الاصطناعي في مجال البحث المرئي والتخصيص. وبفضل تقنية Taste Graph الخاصة بها، تُساعد بينترست المستخدمين على الانتقال من الإلهام المفتوح إلى نتائج مُخصّصة وقابلة للتنفيذ، بدءاً من إيجاد وصفات الطعام، مروراً بشراء الملابس وصولاً إلى التخطيط لتجديد المنزل. وعززت الشركة هذا العمل في السنوات الأخيرة من خلال تطوير أنظمة التوصيات والنماذج متعددة الوسائط، مُنتقلةً من أساليب الاسترجاع التقليدية إلى النماذج التوليدية القائمة على المحوّلات

وأطلقت بينترست مؤخّراً مساعد Pinterest Assistant الذي يُضيف ميزة البحث التفاعلي متعدّد المراحل إلى تجربة البحث المرئي، مدعوماً بنماذج اللّغة البصريّة مفتوحة المصدر لتعزيز التوسّع.

ولدعم هذه التطبيقات القائمة على الذكاء الاصطناعي، تتجه منصة بينترست إلى معالجات أمازون المصممة خصّيصاً. وتخطط الشركة لاستخدام معالجات AWS Trainium لاستضافة وتشغيل نماذج اللّغة الضخمة ونماذج اللّغة البصرية التي تدعم البحث المرئي المخصّص والاكتشاف المدعوم بالذكاء الاصطناعي. كما توسّع بينترست استخدامها لمعالجات Graviton التي تُشغّل حالياً ما يقارب ثلث بنيتها التحتية الحاسوبية، لتشغيل المزيد من الأنظمة التي تدعم الاكتشاف لمئات الملايين من المستخدمين شهرياً.

قال مات مادريغال، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا لدى شركة بينترست: "تستثمر بينترست بكثافة في الذكاء الاصطناعي لجعل الاكتشاف أكثر تخصيصاً ومرئيةً وقابليةً للتنفيذ لمئات الملايين من مستخدمي منصتنا شهرياً. ويمنحنا هذا الالتزام الموسّع مع أمازون ويب سيرفيسز مرونةً في الحوسبة وخيارات متعددة للأجهزة وكفاءةً معزّزة في البنية التحتية، مما يُسرّع من تحقيق رؤيتنا للذكاء الاصطناعي في الجيل القادم من الاكتشاف المرئي على منصة بينترست. وستُسهم هذه الشراكة الاستراتيجية في تسريع ابتكارات الذكاء الاصطناعي في بينترست وتحسين تجربة المستخدمين وأداء أصحاب الإعلانات على حد سواء، وذلك من خلال تطوير نماذجنا الخاصّة واستخدامنا للنماذج مفتوحة المصدر".

تحديث البنية التحتية لزيادة السرعة والتوسّع

تستفيد منصة بينترست من الاتفاقية الموسّعة لمواصلة جهودها الحثيثة لتحديث بنيتها التحتية، وذلك بالانتقال من بيئات EC2 التقليدية إلى بنية Kubernetes القائمة على Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS). ومن المتوقّع أن يُحسّن هذا الانتقال سرعة تطوير البرامج وموثوقيّة العمليّات وكفاءة البنية التحتيّة عبر منصة بينترست العالميّة.

من جانبه قال ديف براون، نائب الرئيس الأول لخدمات الحوسبة وتعلّم الآلة في شركة أمازون ويب سيرفيسز: "تُعدّ أمازون ويب سيرفيسز الخيار الأمثل لتطبيقات الذكاء الاصطناعي على هذا النطاق الواسع، ونحن ملتزمون بمساعدة فرق بينترست على العمل بوتيرة أسرع والتفكير بشكل أوسع، بما يعود بالنفع على المستخدمين في جميع أنحاء العالم".

تعرّفوا على المزيد حول الطرق التي تُساعد بها معالجات AWS Graviton وTrainium الشركات على بناء تطبيقات ذكاء اصطناعي أسرع وأكثر كفاءة.

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نبذة عن أمازون ويب سيرفيسز:

تؤكد أمازون ويب سيرفيسز (AWS)التزامها بأسس وثوابت تشمل التركيز المطلق على العملاء، وتعزيز وتيرة الابتكار، والالتزام بالتميز التشغيلي، والتفكير طويل الأمد. ويأتي هذا الالتزام الممتد من ما يقرب العقدين من الزمن، من خلال إضفاء الطابع الديمقراطي على التكنولوجيا، وجعل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي التوليدي في متناول المؤسسات على اختلاف أحجامها وقطاعاتها ما أسهم في تمكين أمازون ويب سيرفيسز من بناء إحدى أسرع شركات تكنولوجيا المؤسسات نموًا في التاريخ، إذ يثق ملايين العملاء بقدرتها على تسريع الابتكار، وتحويل أعمالهم، وتشكيل المستقبل. ومع قدرات الذكاء الاصطناعي الأكثر شمولاً والبصمة العالمية للبنية التحتية، تعمل أمازون ويب سيرفيسز على تمكين البُناة من تحويل الأفكار الكبيرة إلى واقع. تعرّف على المزيد على aws.amazon.com وتابع [@AWSNewsroom]