باستثمارات تفوق 100 مليون ريال سعودي

اطلاق الأعمال الانشائية والانجاز في 2026

المصنع الجديد يعزز حضور الشركة في قطاع الرعاية الصحية محلياً ودولياً

المصنع سينتج 75 منتجاً طبياً جديداً ويرفع محفظة أڤالون إلى 150 نوعاً

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت "أڤالون فارما"، إحدى أسرع شركات الصناعات الدوائية والطبية المحلية نمواً في المملكة العربية السعودية، عن تعزيز استثماراتها في القطاع من خلال إطلاق رابع مصانعها في المملكة العربية السعودية والذي سيحمل اسم "أڤالون 4"، ومن المتوقع إنجازه بحلول عام 2026 في المدينة الصناعية بالرياض.

وسيحقق المصنع الجديد نقلة نوعية في أعمال أڤالون، وسيسعى إلى توطين إنتاج الأدوية البشرية ومنتجات طبية معقدة وعالية التقنية مثل أدوية الأورام ومنتجات الحقن الوريدي. وسينضم المصنع إلى سلسلة مصانع أڤالون 1 و2 و3، التي تعمل على إنتاج الأدوية التي تصرف بوصفات طبية، ومنتجات الصحة العامة والعناية الشخصية، والأجهزة الطبية.

تمتلك "أڤالون فارما"، الشركة الوطنية التي تأسست في السعودية منذ أكثر من 25 عاماً، سجلاً حافلاً بالإنجاز في مجالات الرعاية الصحية ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية والأدوية الطبية. وتمكنت "أڤالون فارما"، من خلال الاستثمار في البحث والتطوير والابتكار، من تطوير محفظة واسعة من المنتجات الطبية تضم 75 علامة تجارية تتنوع بين منتجات الرعاية الصحية مثل "سالينوز" و"أڤالون أكتيف" و"أفوميب" و"إيزي كلين"، ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية مثل "ألفا بلس" و"أڤالون كير" و"إيزي كير"، ووصولاً إلى العقاقير الدوائية مثل "أفوجين" و"أفوكوم" و"برونكاست".

وبهذه المناسبة قال أحمد الطباع، رئيس مجلس إدارة شركة "أڤالون فارما": "تعتبر أڤالون، التي أكملت 25 عاماً منذ تأسيسها في المملكة العربية السعودية، من الشركات الرائدة وطنياً في صناعة وتطوير الأدوية والمنتجات الطبية. ونسعى لمواصلة الاستثمار في القطاع والمساهمة في زيادة الإنتاج الوطني وتوطين الصناعات الدوائية والطبية بما يتناسب مع توجهات رؤية المملكة 2030. وسيتيح المصنع الجديد لشركة ’أڤالون فارما‘ فرصة لدخول فئة جديدة وبالغة الأهمية من الأدوية مثل مضادات السرطان ومنتجات الحقن الوريدي. ونتطلع إلى تحقيق كامل أهدافنا على هذا الصعيد خلال السنوات الثلاث المقبلة".

وتتمتع "أڤالون فارما" بحضور واسع في مجموعة واسعة من المستشفيات والعيادات العامة والخاصة على مستوى المملكة، ولديها اسهامات علمية كبيرة في مجال تطوير المنتجات الطبية المحلية. كما نجحت الشركة بتوثيق علاقاتها التجارية مع سلسلة من الصيدليات الرائدة والمرموقة، والموزعين الإقليميين، وسلاسل الهايبر ماركت الشهيرة. وتتماشى تطلعات الشركة تماماً مع تعليمات الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة.

ويقدر سوق الأدوية في المملكة العربية السعودية بحوالي 38.4 مليار ريال، ومن المتوقع أن يصل بحلول عام 2030 إلى 67.4 مليار ريال بمعدل نمو سنوي مركب يقدر بـ 7.3%. ويرجح أن تصل عائدات شركة "أڤالون فارما" إلى مليار ريال في المملكة والمنطقة عموماً بحلول عام 2030. وتسعى الشركة لاحتلال أحد مواقع الصدارة في القطاع بوصفها واحدة من الشركات الرائدة في السوق السعودية. كما تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة في قطاع الرعاية والخدمات الصحية.

وبهذا السياق قال محمد ماهر الغنام، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "أڤالون فارما": "في ظل النجاح الذي حققناه في الوصول إلى هذه المرحلة من النمو والتوسع مع انطلاق الأعمال الانشائية في مصنعنا الرابع، نتطلع إلى ترسيخ حضورنا على الصعيدين الإقليمي والعالمي، بالإضافة إلى مواصلة الاستثمار في تطوير خدمة العملاء المحليين، والعمل على فتح أسواق جديدة لمنتجاتنا المصنعة في السعودية".

وأضاف: "استثمرنا حتى الآن أكثر من 400 مليون ريال في العمليات التشغيلية وقدرات البحث والتطوير. وسنواصل السير على النهج ذاته وضخ المزيد من الاستثمارات في المستقبل القريب".

وتشتهر "أڤالون فارما" بمنتجاتها المتنوعة التي تشمل مستحضرات التجميل وصحة الفم، والنظافة الشخصية والمطهرات، والأعشاب الطبية، وتنتج الشركة مجموعة واسعة من السلع كما تخطط لإضافة المزيد قريباً. ومن المتوقع أن يسهم المصنع الجديد في خلق أكثر من 100 فرصة عمل مباشرة، وتوظيف العديد من المواهب المحلية، وإطلاق أكثر من 75 منتجاً جديداً تصنع في المملكة لأول مرة.

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