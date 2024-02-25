المنامة، البحرين: كشف السيد محمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة إيجل هيلز انترناشونال، شركة استثمار وتطوير عقاري خاصة يقع مقرها في أبوظبي عن تفاصيل جديدة متعلقة بمشروع بناء البحرين المشترك. شركة التطوير العقاري الجديدة، بناء البحرين، بقيمة 4 مليار دولار أمريكي.

ستصبح شركة بناء البحرين هي الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري على الصعيد المحلي والإقليمي، كونها تمتلك محفظة زاخرة بمشاريع عقارية بارزة تنتشر في عدة مواقع استراتيجية في المملكة تقع في كل من المحافظات المحافظة الشمالية والمحافظة الجنوبية ومحافظة المحرق ومحافظة العاصمة. وبمشاريع متميزة مثل المدينة الجنوبية و"الفرضة" ومشاريع اخرى في ديار المحرق سيتم الكشف عنها قريباً.

وبهذه المناسبة، صرّح السيد محمد العبار، رئيس مجلس إدارة إيجل هيلز بقوله: "يأتي إطلاق شركة بناء البحرين في إطار توسيع محفظة الشركة بعد تجربة مشروع مراسي البحرين، الذي حقق نجاحا باهراً والذي يعكس تطلعاتنا وجهودنا الرامية إلى تطوير مشاريع فريدة من نوعها على نطاق واسع. والآن يأتي هذا التحالف المشترك إستكمالاً لهذا النجاح حيث سيمكننا من قيادة مشاريع عقارية مهمة في جميع أنحاء البحرين".

تهدف شركة بناء البحرين إلى تعزيز عجلة التنمية على المدى البعيد، وفقًا لرؤيتها المتوافقة مع الإطار الرؤية الاقتصادية 2030 لمملكة البحرين. ,تقوم الشركة بذلك من خلال مجموعة من المشاريع البارزة التي تتسم بتنوع استخداماتها، حيث تشمل السكنية والتجارية والترفيهية، وتم تصميمها بعناية لرفع للإرتقاء بتجربة المجتمع بشكل عام.

يتناغم هذا المشروع المشترك مع رؤية شركة بناء البحرين، حيث يهدف إلى إيجاد فرص وظيفية واعدة للشباب البحرينيين في هذا القطاع وفي قطاعات أخرى متنوعة، بما في ذلك القطاعين قطاعي الضيافة والرعاية الصحية. ومن المتوقع أن تكون للمشاريع الناشئة عن هذا التحالف تأثيرات إيجابية على القطاع السكني للبحرينيين والمقيمين على حد سواء، من خلال توفير مدن سكنية تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع.

تتمتع شركة بناء البحرين بفريق محترف ومتخصص يسعى إلى تقديم مشاريع عالية الجودة لتلبية احتياجات متنوعة. هذا سيساهم في تحقيق تحول نوعي وتأثير قوي في مجال العقارات في المملكة. وتعتزم الشركة بناء مشاريع مبتكرة ومستدامة، حيث تحترم تحفظ الهوية البحرينية وتسهم في مسيرة النمو والتقدم الاقتصادي في المملكة.

شركة إيجل هيلز انترناشونال، برئاسة السيد محمد العبار، تستثمر قدراتها المالية وتاريخها الطويل وشبكاتها الواسعة لتطوير في تطوير مجتمعات تنموية شاملة. يكمن تركيز هذه الشركة الرائدة في المشاريع التي تعزز الاقتصادات المحلية وتقدم حلولًا عيشية عملية، إلى جانب تلبية احتياجات السياح والمقيمين على حد سواء. وقد عملت شركة إيجل هيلز على تأسيس مشاريع متنوعة في أسواق تشهد نموًا مستمرًا في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، مستفيدة من خبراتها الواسعة في هذا المجال. وتعمل حاليًا على تطوير مشاريع تحويلية كمشروع مراسي البحرين في ديار المحرق وغيرها.

#بياناتشركات

-انتهى-