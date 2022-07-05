عمّان: كشفت مجموعة المطار الدولي أنّ مطار الملكة علياء الدولي أصبح الأول في منطقة الشرق الأوسط، والثاني ضمن مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وواحد من 21 مطارًا حول العالم في تحقيق المستوى +4 "Transition" ضمن برنامج اعتماد إدارة الانبعاثات الكربونية للمطارات، والذي تُمنَح شهادته من مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتسري حتّى تاريخ التجديد في أيار 2025.

مُنِح مطار الملكة علياء الدولي الشهادة بعد أن خضعت إجراءاته في مجال إدارة الكربون لمراجعة دقيقة أكّدت توافقها مع أهداف المناخ العالمية لتحقيق الصفر الصافي لانبعاث الكربون بحلول عام 2050، بالإضافة إلى وضعه خارطة طريق من أجل تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من استهلاك الوقود والكهرباء، واستمرار التعويض المسؤول لبقايا انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تحت تصرّفه – وفقًا لاستجابة قطاع المطارات العالمي للتغيّر المناخي.

وتعليقًا على هذا الإنجاز، قال نيكولا كلود الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي": "ما يزال مطار الملكة علياء الدولي منذ عام 2013 مثالًا يُحتذى به للمعنى الحقيقي للمطار الصديق للبيئة، كما كان الأول في تحقيق مستوى "Neutrality" في منطقة الشرق الأوسط. ويؤدي هذا الإنجاز الذي يدعو للفخر دورًا فاعلًا في تسليط الضوء ليس فقط على مطار الملكة علياء الدولي، وإنّما الأردن ككل على مستوى الطيران العالمي. ونظرًا للتحوّل المدروس على مستوى القطاع نحو الممارسات البيئية المُثلى، فإنّنا نحرص في مجموعة المطار الدولي على بناء مطارٍ عالميٍ أكثر استدامة ومسؤولية." وأضاف: "وبهذه المناسبة، أتقدّم بخالص شكري وتهانيّ الحارّة لفريقنا وشركائنا والجهات المعنية بأعمالنا على إنجازٍ بارزٍ آخر، والاستمرار في تجاوز حدود الواجب من أجل ضمان أن يبقى مطار الملكة علياء الدولي بوابة رائدة، ومستدامة، ومُمَكِّنة للسياحة ضمن المنطقة".

من جانبه، علّق ستيفانو بارونسي؛ المدير العام لمجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، قائلًا: "أهنّئ مطار الملكة علياء الدولي على تحقيق اعتماد المستوى +4 "Transition" من برنامج اعتماد إدارة الانبعاثات الكربونية للمطارات التابع لمجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، والذي يشكّل إنجازًا عظيمًا في رحلته نحو الاستدامة. ولكوْنه المطار الثاني على مستوى منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، والأوّل في منطقة الشرق الأوسط في تحقيق اعتماد المستوى +4 "Transition"، يُثبت مطار الملكة علياء الدولي مكانته في ريادة إدارة الكربون. وإنّ ذلك ليُعدّ إنجازًا مُذهلًا في عصر شهد فيه قطاع الطيران تحديات غير مسبوقة. غير أنّ حقيقة إظهار المطارات، بغضّ النظر عن حجمها، الالتزام القوي نحو التشغيل بطريقة أكثر استدامة حمايةً للبيئة تُعدّ إشارة إيجابية كبيرة".

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نبذة عن "مجموعة المطار الدولي":

مجموعة المطار الدولي هي شركة أردنية تضم مستثمرين محليين ودوليين من ذوي الخبرات المتميزة في إعادة تأهيل المطارات وتحسينها، وتشغيلها وإدارتها. في عام 2007، وبعد طرح عطاء دولي مفتوح يتميز بالشفافية، منحت الحكومة الأردنية مجموعة المطار الدولي عقد امتياز "التأسيس-الإدارة-النقل" لمدة 25 عامًا لإعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي؛ البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم.

ومنذ بدء الاتفاقية، حصل مطار الملكة علياء الدولي على المركز الأول ضمن فئة "المطارات ذات القدرة الاستيعابية 5 إلى 15 مليون مسافر في منطقة الشرق الأوسط"، وفقًا لاستطلاع جودة خدمات المطارات لأربعة أعوام، كما جاء من بين أعلى مطارين ضمن فئة "أفضل مطار في المنطقة: الشرق الأوسط" لأربعة أعوام متتالية. وعلى الصعيد البيئي، كان مطار الملكة علياء الدولي أول مطار في المنطقة ينهي المستوى الأخير (3+) (Neutrality)، ضمن شهادة الاعتماد العالمية في إدارة الانبعاثات الكربونية للمطارات في عام 2018، والذي قام بتجديده وتمديده لغاية عام 2022.

ووفقًا لدراسة شاملة أجراها اتحاد النقل الجوي الدولي بطلب من مجموعة المطار الدولي، دعم مطار الملكة علياء الدولي في عام 2019 ما مجموعه 238,000 وظيفة، وساهم بـ 2.5 مليار دينار أردني (8.9%) من الناتج المحلي الإجمالي. وبحلول عام 2032، من المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام إلى 278,000 وظيفة و3.9 مليار دينار أردني ضمن الناتج المحلي الإجمالي. وتأكيدًا على أهميته الاجتماعية

والاقتصادية ومكانته كنقطة دخول رئيسية إلى المملكة، يستقبل المطار أكثر من 97% من المسافرين و99% من حركة الشحن الجوي. www.aig.aero

نبذة عن "مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ":

مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ هو الجهة المتحدثة عن مشغّلي المطارات في منطقة آسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط، ومقرّه هونغ كونغ. يمثّل المجلس 131 عضوًا يُشغّل 617 مطارًا في 49 دولة/ إقليمًا في آسيا والشرق الأوسط. وتتمثّل رسالة المجلس في الدعوة للسياسات وتقديم الخدمات التي تعزّز من قدرة أعضائه على خدمة مسافريهم، وموظفيهم، والجهات المعنية بأعمالهم. ويمثّل المجلس أيضًا مصالح المطارات مع الحكومات والمنظمات الدولية، وترقية الامتياز المهني في إدارة المطار وعملياته.

بيان صحفي صادر عن شركة بداية للاستشارات الإعلامية والاتصالات المؤسسية بالنيابة عن "مجموعة المطار الدولي".

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