دبي، أغلقت "كونكورديا" (Concordia)، إحدى شركات التكنولوجيا المالية الرائدة مؤخراً؛ جولة تمويل أولي ناجحة بقيمة 4 مليون دولار، عبر استقطاب استثمارات من "ترايب كابيتال" (Tribe Capital) و"كراكين فينتشرز" (Kraken Ventures) و"في. سي. سايفر كابيتال" (VC Cypher Capital) التي تتخذ من دبي مقراً لها. كما حظيت جولة التمويل بدعم من مستثمرين بارزين، بما في ذلك "سيزون كابيتال" (Saison Capital) والعديد من الصناديق الاستثمارية الأخرى إضافةً إلى المستثمرين الممولين الاستراتيجيين. والجدير ذكره أن "كونكورديا" كانت من بين أفضل ثلاثة مشاريع في هاكاثون أبتوس الافتتاحي، والذي أسفر عن استثمار مقدم من "أبتوس لابس" (Aptos Labs).

ويزداد تنوّع الأصول الرقمية وسجلات الحسابات الموزعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها، ما يمثل تحديات من حيث عزلرأس المال وقلة/ ضعف الكفاءة التشغيلية. وبينمايجري العمل على تسهيل حركة الأصول عبر المنظومات، ويمكن أن تؤدي هذه الإجراءات بدورها إلى مخاطر أمنية وتجزئة بسبب استخدام الرموز الرقمية المغطاة التي تفتقر إلى إمكانية التشغيل البيني. وتعالج "كونكورديا" هذه المشكلة ضمن منظومة Web3 عبر الاستفادة من قدراتها في إدارة الضمانات لتمكين النقل السلس للقيمة عبر مجموعات السيولة المنفصلة سابقاً، مما يعزز التشغيل البيني بين السلاسل.

ويحصل مستخدمو "كونكورديا" على حق الوصول إلى حساب موحد يتيح إدارة فعالة لكافة أصولهم، ويفتح الأبواب أمام فرص جديدة في الاقتصاد الرقمي سريع التطور. ومن خلال دمج البلوكتشين المتعددة بسلاسة، تقود "كونكورديا" مفهوم حساب الهامش متعدد البروتوكولات والسلاسل في فضاء العملات المشفرة.

كما تعمل البنية التحتية المعيارية والقائمة على واجهة برمجة التطبيقات لشركة "كونكورديا" على تمكين مطوري البرمجيات من خلال تزويدهم بإمكانية الوصول إلى المجموعات المشتركة للسيولة. وتمكّن هذه البنية التحتية المطورين من تعزيز كفاءة رأس المال، وتحسين الإيرادات، وتحقيق قابلية التوسع لمشاريعهم. كما يعتبر دمج منصة الحسابات متعددة السلاسل لشركة "كونكورديا" من قبل العديد من شركات Web3 البارزة فرصة لإتاحة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالهامش بسلاسة لمستخدميها.

ويمثل محرك المخاطر الديناميكي جوهر العمل في "كونكورديا"، إذ يتمتع بدعم بنية تحتية عالمية المستوى لإدارة الضمانات والمخاطر. وتم تصميم "كونكورديا" كحَل معياري للبنية التحتية كخدمة لإدارة الضمانات، وتوفير مجموعة من المنتجات التي تتعامل مع المخاطر والتسعير والوساطة وإعادة التوازن للمحفظة الاستثمارية والمحافظ غير الاحتجازية والمزامنة عبر السلاسل. وتسمح هذه المرونة البنيوية لشركة "كونكورديا" بالتكيف المستمر مع واقع الأصول الرقمية سريع التطور.

ويمتلك الفريق المؤسس للشركة خبرة وتجارب واسعة في قطاعات التشفير/Web33، والتمويل التقليدي، وتقنية وWeb2. وينحدر أعضاء الفريق البارزون من مؤسسات مرموقة مثل "بينانس" (Binance) و"سولانا لابس" (Solana Labs) و"جوجل" (Google)، و"جيه. دي. دوت كوم" (JD.com)، و"ذا دي. إي. شو جروب" (The D. E. Shaw Group)، و"إتش. أس. بي. سي" (HSBC)، و"جيه. بي. مورغان" (JPMorgan).

وأعرب بوريس ريفسين، الشريك الإداري في "ترايب كابيتال"، عن ثقته في قدرات "كونكورديا"، حيث قال: "تعرفت إلى الفريق الذي يقف وراء "كونكورديا" منذ بعض الوقت، وأنا على ثقة من أنهم يمتلكون القدرة والمهارات التقنية والدراية الكافية للدخول إلى الأسواق من أجل جعل شركة ""كونكورديا" رائدة على مستوى السوق في مجال التمويل اللامركزي."

من جانبه، أكد لورنس دي بروتر، الشريك في "كراكين فينتشرز" على أهمية حلول "كونكورديا"، حيث قال: "تعدّ تجزئة السيولة عبر عدد من سلاسل البلوكشتين مشكلة أساسية معروفة لأولئك الذين يؤمنون بمستقبل متعدد السلاسل. ويتطلب حل هذه المشكلة تكنولوجيا متقدمة وتطويراً للأعمال وخبرة عميقة في إدارة المخاطر والامتثال. ونحن نعتقد بأن الفريق المؤسس لشركة "كونكورديا" هو واحد من الفرق الرائدة التي لديها الخبرة الكافية والقدرة على إحداث تأثير حقيقي ودائم على صناعة التشفير بشكل عام. ونتطلع قدماً للشراكة معهم والمضيّ في هذه الرحلة سوياً."

وتتمثل رؤية "كونكورديا" في إنشاء منظومة مترابطة ومطورة لا تتطلب تصريح للتمويل اللامركزي وتعزز من إمكانية الوصول والقدرة على تحمل التكاليف وتوفير بيئة صديقة للمطورين، ما يفتح الإمكانات التحويلية الحقيقية لصناعة التمويل اللامركزي.

وقال يوري فيروتشيو، الرئيس التنفيذي لشركة "كونكورديا"، في إطار تسليطه الضوء على مهمة الشركة: "تعمل "كونكورديا" على حل مشكلة قابلية تحويل القيمة للأصول الرقمية. وهناك العديد من الأصول الرقمية المتنوعة وسجلات الحسابات الموزعة، الأمر الذي يحمل إيجابيات وسلبيات أيضاً. ويمكنكم مثلاً إنشاء اقتصاد مصغر مصمم لمحبي شركة معينة، إلا أن القيمة تبقى محصورة في العديد من الجيوب المختلفة. ويخلق مزيج "كونكورديا" الفريد من تقنية قابلية التشغيل البيني وإدارة المخاطر والضمانات على مستوى المؤسسات حلاً أفضل وأكثر أماناً لنقل القيمة عبر السلاسل."

ولفت حل "كونكورديا" الرائد انتباه شركة "في. سي. سايفر كابيتال" الرائدة في دبي والتي تقوم ببناء محفظتها الاستثمارية في واحدة من محافظ Web3 الرائدة على مستوى العالم. وقال بيل كيان، رئيس مجلس إدارة "سايفر كابيتال": "تمثل "كونكورديا" علامة بارزة في تطور التمويل اللامركزي. وبصفتي رئيس مجلس إدارة "سايفر كابيتال"، يسرني أن أكون جزءاً من هذه المبادرة الرائدة التي تعمل على سد الهوّة بين التمويل التقليدي ومنظومة الأصول الرقمية المتنامية باطراد. ومن المقرر أن يسهم بروتوكول إدارة الضمانات المبتكر من "كونكورديا" والالتزام بقابلية التشغيل البيني في إطلاق فرص جديدة وتحقيق كفاءة أكبر في المشهد المالي العالمي. ولدينا إيمان راسخ برؤية "كونكورديا"، ونحن متحمسون لدعم رحلتها نحو إنشاء منظومة مترابطة ومتطورة للتمويل اللامركزي."

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