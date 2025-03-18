الرياض، المملكة العربية السعودية – أعلنت شركة سال للخدمات اللوجستية عن انضمامها إلى مركز برنامج شريك من خلال استثمار استراتيجي يقدر بـ 4 مليارات ريال سعودي لتطوير منطقة سال اللوجستية في فالكون سيتي، شمال الرياض، وذلك بحضور معالي وزير النقل م. صالح بن ناصر الجاسر ومعالي وزير الاستثمار م. خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي أ. عبدالعزيز بن عبدالرحمن العريفي الرئيس التنفيذي لبرنامج شريك وعدد من كبار المسؤولين والتنفيذيين.

ويأتي هذا الاستثمار ضمن جهود وزارة الاستثمار في تعزيز نمو القطاع اللوجستي من خلال جذب المستثمرين المحليين والدوليين وعقد الشراكات النوعية في هذا القطاع الحيوي مما يسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتحسين البيئة التنظيمية والتشغيلية، وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي. حيث تمتد منطقة سال اللوجستية على مساحة أكثر من 1.5 مليون متر مربع في منطقة ملهم شمال الرياض، لتوفر بنية تحتية متكاملة تجمع بين المستودعات الحديثة من فئة “A” والمرافق التشغيلية المتطورة، والربط متعدد الوسائط، والتقنيات الذكية التي تسهم في تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وتسريع تدفق البضائع محليًا وإقليميًا.

وأكد أ. عمر بن طلال حريري، الرئيس التنفيذي لشركة سال للخدمات اللوجستية، أن هذا الاستثمار يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز قدرات الشركة والمساهمة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية. وقال: “انضمامنا إلى مركز برنامج شريك يعكس التزامنا المستمر بالاستثمار في حلول لوجستية مبتكرة، ورفع مستوى البنية التحتية، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد في المملكة، حيث أن منطقة سال اللوجستية ليست مجرد مشروع تطويري، بل هي نموذج لمستقبل الخدمات اللوجستية المتكاملة، حيث نوظف التكنولوجيا والاستدامة لخلق بيئة تشغيلية متقدمة تسهم في جذب الاستثمارات وتدعم النمو الاقتصادي للمملكة.”

كما أشاد معالي الأستاذ عبدالعزيز العريفي، الرئيس التنفيذي لمركز برنامج شريك، بأهمية هذه الشراكة، مؤكداً أن الاستثمار في منطقة سال اللوجستية يعزز من قدرات المملكة في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية، ويمكن الشركات الكبرى لتحقيق نمو اقتصادي مستدام. وأضاف معاليه: "يهدف مركز برنامج شريك إلى تمكين الشركات الكبرى للاستثمار في مشاريع استراتيجية ونوعية تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وانضمام سال إلى المركز يعكس الدور المحوري الذي تلعبه الشركة في دعم تحول المملكة إلى مركز عالمي للخدمات اللوجستية، نحن نتطلع إلى رؤية الأثر الإيجابي لهذا الاستثمار على القطاع، وتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يدعم تنوع الاقتصاد الوطني".

وتسهم هذه الشراكة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، عبر تعزيز الربط اللوجستي، وتحفيز الاستثمارات المحلية والدولية، وتطوير بنية تحتية حديثة تساهم في جذب الاستثمارات المحلية والعالمية، مما يرسخ دور المملكة في التجارة الإقليمية والدولية.

-انتهى-

#بياناتشركات