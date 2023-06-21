أبوظبي، الامارات العربية المتحدة - مع استعداد المسافرين لقضاء عطلتهم الصيفية، تتحضّر الاتحاد للطيران لاستقبال حوالي 4 مليون مسافر في مطار أبوظبي الدولي بين 20 يونيو و 30 سبتمبر2023، وتنصح المسافرين باتباع الارشادات التالية.

بالإضافة إلى الأعداد الكبيرة من المسافرين من أبوظبي، سيستقبل المطار مسافري العبور القادمين عبر شبكة الاتحاد للطيران المكونة من 66 وجهة، بما في ذلك الوجهات الصيفية الجديدة التي تم إطلاقها في نهاية الأسبوع وهي لشبونة ومالقا وميكونوس.

وتتيح خاصية تخليص إجراءات السفر عبر موقع الاتحاد للطيران للضيوف إمكانية إتمام عمليات تدقيق جوازات السفر والتأشيرات قبل وصولهم إلى المطار، حيث سيتمكنون من التحقق بشكل فوري من توافق المستندات مع شروط السفر والتأشيرات ليحظون بتجربة سفر سلسة عند الوصول إلى المطار.

كما توفّر الخدمة الذاتية لتخليص الحقائب عملية سريعة للتحقق من البيانات، ما يسمح بتخلص معاملات عدد أكبر من المسافرين ويقلل من فترة الانتظار في الطوابير الطويلة.

فبعد إتمام إجراءات السفر عبر الموقع، يمكن للضيوف التوجه إلى منافذ الخدمة الذاتية لطباعة بطاقة الصعود إلى الطائرة وبطاقات الأمتعة وإنهاء الإجراءات اللازمة في أقل من دقيقتين.

وفي هذا الخصوص، قال شعيب النجار، مدير عام عمليات الاتحاد للطيران في مطار أبوظبي الدولي: " إلى جانب المسافرين في العطلة الصيفية، نتطلع إلى استقبال الحجاج سواء كانوا مسافرين من دولة الامارات أو قادمين عبر رحلات العبور من مختلف شبكة وجهاتنا. وبفضل طاقم ضيافتنا الجوي الحائز على جوائز، وعروضنا العائلية، وخيارات المقصورات المختلفة، سيحظى ضيوفنا بأفضل تجربة سفر ممكنة. ومع تبني أحدث التقنيات الحديثة، يمكننا توفير تجربة سفر أكثر خصوصية وسلاسة لضيوفنا."

خيارات لتسهيل اتمام اجراءات السفر:

إتمام إجراءات السفر إلكترونياً

خلال فترة الذروة، يتم فتح منافذ إتمام إجراءات السفر للدرجة السياحية قبل أربع ساعات من موعد مغادرة الرحلة وتغلق قبل ساعة من ذلك (باستثناء الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية). كما تغلق مكاتب إتمام إجراءات السفر للدرجة الأولى ودرجة الأعمال قبل 45 دقيقة من موعد المغادرة. أما بالنسبة لرحلات الولايات المتحدة الأمريكية، فيتم إغلاق مكاتب إتمام إجراءات السفر قبل ساعتين من الرحلة، كما يتم إنهاء الصعود إلى الطائرة على جميع رحلات الاتحاد للطيران قبل 20 دقيقة من موعد المغادرة.

منافذ إتمام إجراءات السفر خاصة بالحجاج

وحرصاً على تقديم تجربة سفر سلسة ومريحة للحجاج، شكلت الاتحاد للطيران فريق خاص لمتابعة الحجاج في مطار أبوظبي الدولي. كما تم تخصيص منافذ خاصة لإجرات السفر بالحجاج وضمان تجربة سلسة لجميع الضيوف قبل أن يباشروا رحلة الحج. وسيتم استقبال الحجاج في المطار بالقهوة العربية التقليدية والمرطبات استعداداً لرحلتهم الدينية.

إتمام إجراءات السفر في مكاتب مرافق في المدينة

لتسهيل إجراءات السفر خلال فترة الذروة، سيتمكن الضيوف المسافرون مع الاتحاد للطيران من إتمام إجراءات السفر بسلاسة في منشأة "مرافق"في ميناء زايد ومركز أبوظبي للمعارض (أدنيك)، حيث سيحصل الضيوف الذين يستخدمون هذه الخدمة من 19 يونيو حتى 19 أغسطس على 2500 ميل من أميال برنامج ضيف الاتحاد. تستقبل منشأة ميناء زايد الضيوف على مدار الساعة فيما يفتح فرع أدنيك أبوابه من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً. حيث يمكن للضيوف إتمام إجراءات السفر من 24 ساعة إلى 4 ساعات قبل رحلتهم، مع إمكانية شراء الأمتعة الزائدة ، واختيار وترقية المقاعد وغيرها.تبدأ أسعار الخدمة من 35 درهمًا إماراتيًا للشخص البالغ، و25 درهمًا إماراتيًا للصغار، و15 درهماً للأطفال والرضع، و120 درهماً إماراتياً كسعر خاص لعائلة مكونة من أربعة أفراد. للمزيد من المعلومات الرجاء زيارة موقع etihad.com

إتمام إجراءات السفر من المنزل:

ولتوفير المزيد من التسهيلات على تجربة السفر، أصبح بمقدور الضيوف إتمام إجراءات سفرهم من المنزل من خلال زيارة الموقع etihad.com/homecheckin حتى قبل 5 ساعات من موعد الرحلة. وتتيح هذه الخدمة للمسافرين إمكانية حجز أمتعتهم واختيار مقاعدهم واستلام بطاقات الصعود إلى الطائرة وبطاقات الأمتعة من المنزل في أبوظبي. وبعد الوصول إلى مطار أبوظبي الدولي، سيتمكن جميع المسافرين – باستثناء مسافري الترانزيت - الذين حجزوا الخدمة تجنب الوقوف في الطوابير، ما يمنحهم تجربة سفر سلسة في المطار، علماً بأنه يجب على الضيوف استلام الأمتعة من سير الأمتعة بأنفسهم لدى الوصول إلى وجهة السفر.

السفر برفقة الأطفال

للعوائل الذين سيسافرون من الإمارات لقضاء العطلة الصيفية، ستكون تجربتكم مع الاتحاد للطيران فريدة حيث أنها حصلت في شهر يونيو على جائزة أفضل حقيبة للأطفال من Travelplus Amenity Awards وأفضل حقيبة مسلتزمات السفر للأطفال داخل الطائرة من Onboard Hospitality Awards وهما مؤسستان تختصان في اختيار أفضل المنتجات الجوية في قطاع الطيران.

ترّحب الاتحاد ترحيباً حاراً لجميع الضيوف الصغار مع هدية Little VIP مجانية بالشراكة مع عالم وارنربروزرز أبوظبي لإبقائهم مستمتعين طوال رحلتهم.

الوصول باكراً إلى المطار: يستطيع الضيوف إتمام إجراءات سفرهم عبر الانترنت والوصول باكرًا إلى المطار لتخليص باقي الإجراءات.

التحقق من موعد إقلاع الرحلة وأرقام المباني: نظراً لارتفاع عدد المسافرين، ستقوم الاتحاد للطيران بنقل عدد من منافذ إتمام إجراءات السفر للدرجة السياحية لعدد من الرحلات. يرجى الاطلاع على آخر المستجدات بهذا الخصوص على etihad.com أو تطبيق الاتحاد للطيران

عند السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، يمكن للضيوف الاستفادة من خدمات مركز الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، لإتمام كافة إجراءات الجمارك في أبوظبي قبل المغادرة.

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