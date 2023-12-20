من المقرر أن تنتج المرحلة الأولى من المشروع 600 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنوياً

القاهرة – جمهورية مصر العربية: وقّعت شركة أكوا باور، الرائدة في مجال تحوّل الطاقة، وأكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر‏، اتفاقية إطارية تحدد الخطوط العريضة لتطوير المرحلة الأولى من مشروع الهيدروجين الأخضر في جمهورية مصر العربية، وذلك في أعقاب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في السابع من شهر ديسمبر من عام 2022.

تمّ توقيع الاتفاقيات بين كل من شركة أكوا باور، والصندوق السيادي المصري، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة. وجرت مراسم التوقيع بحضور وتشريف كل من معالي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس وزراء جمهورية مصر العربية.، ومعالي الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في جمهورية مصر العربية، ومعالي أسامة بن أحمد نقلي، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، والأستاذ أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي للصندوق، والأستاذ وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والسيد ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور، وتوماس بروستروم، الرئيس التنفيذي للاستثمار في أكوا باور، وإدريس بيراهو، المدير التنفيذي لتطوير الأعمال (الهيدروجين الأخضر)، وحسن أمين، المدير الإقليمي في مصر.

وتنص الاتفاقية على وضع خطة عمل لتطوير المرحلة الأولى من المشروع بطاقة إنتاجية تصل إلى 600 ألف طن سنوياً من الأمونيا الخضراء، وبإجمالي استثمارات تتجاوز 4 مليارات دولار أمريكي، مع نيّة التوسع لتطوير المرحلة الثانية بطاقة إنتاجية قدرها 2 مليون طن سنوياً.

تعليقاً على الاتفاقية، قال ماركو أرتشيلي - الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور": "باعتبارنا شركة رائدة في مجال الهيدروجين الأخضر، نفخر بتسخير خبراتنا في هذه السوق الجديدة الناشئة في جمهورية مصر العربية. أود الإشادة بشركائنا على خطواتهم الجريئة نحو إنتاج وقود المستقبل، الذي سيحضى بطلبٍ كبير في أوروبا وبقية العالم. تتمتع مصر بمكانة جيدة تؤهلها لتصبح واحدة من أكبر منتجي الهيدروجين الأخضر في العالم، ويسعدنا أن نكون جزءًا من تحول الطاقة في هذه الدولة".

وتتمتع شركة أكوا باور بسجلٍ حافل في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة لضمان إمدادات موثوقة من الطاقة النظيفة ومنخفضة التكلفة لجمهورية مصر العربية. ومع هذا المشروع الجديد، يصل إجمالي عدد محطات أكوا باور قيد التشغيل أو قيد الإنشاء أو في مرحلة متقدمة من التطوير في جمهورية مصر العربية إلى 5 محطات تعمل جميعها في مجال الطاقة المتجددة بإجمالي قدرة إنتاج تبلغ 1.4 جيجاواط. ‎

وتمثل الاتفاقية إضافةً مهمةً لمحفظة أعمال الشركة سريعة التوسع في مجال الهيدروجين الأخضر، حيث تجري أعمال التطوير على قدمٍ وساق في مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر، وهو مشروع مشترك بين كل من شركة أكوا باور، وشركة إير برودكتس، وشركة نيوم لإنشاء أول مصنع للهيدروجين الأخضر على مستوى المرافق الخدمية في العالم، في شمال غرب المملكة العربية السعودية. وسيكون المشروع قادراً على إنتاج 1.2 مليون طن من الأمونيا الخضراء سنوياً. وقد تم بالفعل تسليم أولى توربينات الرياح إلى الموقع في شهر أكتوبر الماضي.

وبتاريخ 27 نوفمبر الماضي 2023، بدأت أكوا باور العمل في مشروعها الثاني للهيدروجين الأخضر في جمهورية أوزبكستان، حيث ستكون المرحلة الأولى من المشروع قادرة على إنتاج 3000 طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً. وعند استكمال تطوير المرحلة الثانية من المشروع؛ سيجري إنتاج 500 ألف طنٍ من الأمونيا الخضراء سنوياً عبر محطة لطاقة الرياح بقدرة 2.4 جيجاواط.

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حول شركة أكوا باور:

أكوا باور (تداول:2082) الرائدة في مجال تحوّل الطاقة، وأكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر. تم تأسيس وتسجيل الشركة عام 2004 في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويعمل فيها ما يزيد على 4000 موظف، وهي حالياً موجودة في 12 دولة في الشرق الأوسط وشمال وجنوب أفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا. وتضم محفظة "أكوا باور" 77 محطة قيد التشغيل أو البناء أو في مراحل متقدّمة من التطوير، بقيمة استثمارية تبلغ 310.5 مليار ريال سعودي (82.8 مليار دولار أمريكي)، وهي تنتج 53.69 جيجاواط من الكهرباء و7.64 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، يتمّ تسليمها على أساس مجمّع لتلبية احتياجات المرافق والصناعات التابعة للدولة بموجب عقود طويلة الأجل مع متعهدين بموجب الاستعانة بمصادر خارجية لخدمات المرافق ونماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. للاطلاع على المزيد يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.acwapower.com