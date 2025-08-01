أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن البنك التجاري الدولي ("البنك" أو "CBI") أحد البنوك الرائدة في دولة الإمارات، عن نتائجه المالية للنصف الأول من عام 2025.

وفيما يلي أبرز النتائج المالية للبنك:

ارتفاع صافي الأرباح قبل الضريبة بنسبة 4% على أساس سنوي من 90 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024 إلى 93 مليون درهم في النصف الأول من عام 2025. وبلغ صافي الربح للبنك قبل الضريبة 48 مليون درهم إماراتي للربع الثاني من عام 2025.

ارتفاع الأرباح التشغيلية بنسبة 134% على أساس سنوي، حيث زادت من 68 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024 إلى 158 مليون درهم في النصف الأول من عام 2025. ويعزى هذا الارتفاع إلى الأرباح الناتجة عن بيع أصول غير أساسية، كما شهد الربع الثاني لعام 2025 زيادة بنسبة 34% على أساس سنوي، حيث ارتفعت من 33 مليون درهم إلى 45 مليون درهم.

زيادة قيمة القروض والتسهيلات الصافية بنسبة 3% من 12.5 مليار درهم إماراتي في يونيو 2024 إلى 12.9 مليار درهم إماراتي في يونيو 2025.

زيادة قيمة ودائع العملاء بنسبة 7%، حيث زادت من 14.2 مليار درهم في يونيو 2024 إلى 15.2 مليار درهم في يونيو 2025. وقد تحسن مزيج الودائع بشكل إيجابي خلال النصف الأول من عام 2025، مع زيادة نسبة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما ساعد بنك البنك التجاري الدولي في الحفاظ على هيكل تمويل مثالي .

زيادة نسبة كفاية رأس المال من 15.3% في يونيو 2024 إلى 17.6% في يونيو 2025، نتيجة لتحسن وضع حقوق الملكية .

وفي تعليقه على النتائج، قال علي سلطان ركاض العامري، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي: "تشير نتائج النصف الأول من هذا العام إلى أداء ثابت وربحية جيدة، وتمثل تقدماً ملحوظاً في تحولنا الاستراتيجي المستمر وزخماً قوياً في مجالات أعمالنا الأساسية."

وأضاف: "تعكس هذه الأرقام أيضاً قوة العلاقات التي نُقيمها مع عملائنا في جميع أنحاء الإمارات. حيث إننا في البنك التجاري الدولي، نضع العلاقات المتينة مع عملائنا على رأس أولوياتنا، ونسعى إلى بناء شراكات مستدامة من خلال تقديم تجربة مصرفية مخصصة، فعالة، وسريعة الاستجابة. سنواصل العمل على تطوير خدماتنا من خلال تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات الأفراد والشركات في جميع أنحاء الإمارات. ومع تطلعنا إلى المستقبل، سنستمر في النمو على أسس المرونة والابتكار والشراكات القائمة على القيم".

في ظل التغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية والتحولات الإقليمية، يعكس أداء البنك التجاري الدولي نهجاً منضبطاً نحو نمو متوازن ومستدام، ويستند إلى فهم عميق للسوق ورؤية واضحة لاحتياجات العملاء. بفضل أساسه القوي واستراتيجيته المحددة، يتمتع البنك بموقع متميز يدعمه في تحقيق النمو على المدى الطويل وتقديم القيمة لكل من عملائه ومساهميه.

نبذة عن البنك التجاري الدولي

يُعد البنك التجاري الدولي أحد أبرز المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتخصص في تقديم حلول وخدمات مصرفية مبتكرة مصممة بعناية لتلبية احتياجات العملاء من فئتي الشركات واألفراد، و تمكينهم و مساعدتهم على النمو. تأسس البنك التجاري الدولي عام 1991 ويقع مقره الرئيسي في دبي حيث يقدم مجموعة شاملة و متنوعة من الخدمات، بما في ذلك الحلول المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية للأفراد و الحلول المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وبالاستفادة من قدراته المبتكرة، يوفر البنك التجاري الدولي لعملائه خدمات مصرفية مصممة وفق احتياجاتهم الخاصة لمساعدتهم على تحقيق تطلعاتهم والاستفادة من كافة إمكاناتهم. البنك التجاري الدولي مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية ويخضع لإشراف ورقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.

وتقديراً لثقافته التي تركز على دعم وتمكين العملاء وجهوده المستمرة لقيادة مشهد الابتكار في القطاع المصرفي، حصل البنك التجاري الدولي على العديد من الجوائز التقديرية المرموقة في مجال التكنولوجيا والخدمات المالية، منها عدة جوائز ستيفي مثل جائزة الشراكة المستدامة الأكثر ابتكاراً، والمساهمة البارزة في تمكين التكنولوجيا المالية وتطوير بنية المدفوعات الرقمية في الإمارات العربية المتحدة من الاتحاد العالمي للمصرفيين العرب.

وتجدر الإشارة إلى أن أغلبية أسهم البنك مملوكة لمساهمين إماراتيين، كما أن غالبية أعضاء مجلس إدارته هم من مواطني دولة الإمارات.

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