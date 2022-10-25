• بلغ إجمالي قيمة صفقات ناقلات النفط العملاقة العالمية لشركة الصير مارين 900 مليون درهم إماراتي خلال 4 أشهر.

• أدى الاستحواذ الاستراتيجي إلى زيادة قيمة أسطول "الصير مارين" إلى أكثر من 1.2 مليار درهم إماراتي.

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الصير مارين (ADX:ASM)، وهي شركة عالمية تعمل في العديد من القطاعات البحرية وإحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة، اليوم عن ثالث عملية استحواذ ضخمة على ناقلة النفط العملاقة (VLCC) بقيمة 396 مليون درهم إماراتي مما يرفع إجمالي قيمة اسطولها لناقلات النفط العملاقة الى 900 مليون درهم إماراتي خلال أربعة أشهر.

VLCC Acrux (سابقًا Elandra Everest) هو اسم ناقلة النفط التي تسلمتها شركة الصير مارين هذا الشهر و الثالثة هذا العام، مما رفع من إجمالي أسطولها إلى 10 سفن بينما تواصل الشركة دراسة مبادراتها التوسعية في ناقلات النفط وناقلات الغاز وشحن البضائع السائبة الجافة في عام 2022.

وعلق جاي نيفنز، الرئيس التنفيذي لشركة الصير قائلاً: "التوجهات العامة تجاه الناقلات قوية، حيث استمر ارتفاع أرباح ناقلات النفط العملاقة باستمرار منذ يونيو وتستمر في مسارها التصاعدي. ومن المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على الناقلات بنحو 5٪ في عام 2023، وسوف يزداد بسبب زيادة الإنتاج وإعادة تنظيم بعض المسارات البحرية للتجارة؛ كما نتوقع أن يوفر أسطولنا عائدات على حقوق الملكية تزيد عن 20٪ على مدار دورة حياة الأسطول".

و تبلغ قيمة أسطول الصير مارين اليوم أكثر من 1.2 مليار درهم إماراتي، ومن المتوقع أن ينمو مع خطط الشركة قصيرة الأجل للاستحواذ على أكثر من سفينتين في الأشهر الثلاثة المقبلة. بالإضافة إلى ناقلات النفط العملاقة الثلاث، استحوذت الصير مارين مؤخرًا على ناقلتي غاز البترول المسال (LPG) بقيمة إجمالية 259 مليون درهم ولديها 86،000 متر مكعب من ناقلات الغاز الكبيرة جدًا (VLGC) قيد الإنشاء حاليًا كجزء من مشروع مشترك مع BGN International.

وأضاف نيفنز:"تواصل الصير مارين تعزيز مكانتها؛ لقد طورنا عملياتنا على نطاق واسع في الأشهر العشرة الماضية؛ ومع الاستحواذ على Acrux، فإننا نسير على الطريق الصحيح لنصبح أحد اللاعبين الرئيسيين في القطاع البحري العالمي".

ولقد استلمت شركة الصير مارين ناقلة النفط الخام VLCC Acrux (سابقًا Elandra Everest)، وهي ناقلة نفط خام تم بناؤها في عام 2020 في كوريا.

#بياناتشركات

- انتهى -

عن الصير مارين:

تأسست الصير مارين في عام 2003 ، وهي شركة رائدة في مجال الخدمات البحرية و مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية برأس مال مدفوع يبلغ المليار ويعمل بها ما يزيد عن 1200 موظف. بالنسبة لنتائجها المالية لعام 2021 الكاملة، أعلنت الشركة عن صافي ربح قدره 2.5 مليار درهم إماراتي ، مدفوعاً بارتفاع كبير في الدخل من الاستثمارات وعمليات الاستحواذ لدعم استراتيجية التنويع في الصناعة البحرية التجارية وخدمات الإدارة والإنتاج. تقدم مجموعة من الخدمات المختلفة، بما في ذلك الإدارة والتدريب، وبناء السفن، وبناء القوارب عالية التقنية، وتطوير الأنظمة البحرية غير المأهولة، والتصنيع.

نبذة عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة عام 1998، كجزء من مبادرة لتنويع وتنمية قطاعات الأعمال غير النفطية في الإمارات العربية المتحدة، ونمت منذ ذلك الحين لتصبح الشركة القابضة المدرجة الأكثر قيمة في الشرق الأوسط بقيمة سوقية تبلغ648 مليار درهم حتى تاريخ 30 سبتمبر 2022. والتزامًا بـ "رؤية أبوظبي 2030"، تسعى الشركة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى تنفيذ مبادرات الاستدامة والابتكار والتنويع الاقتصادي من خلال ما بات الآن إحدى أكبر التكتلات في المنطقة. وانضمت الشركة العالمية القابضة إلى مؤشر فوتسي سوق أبوظبي 15 "فاداكس 15" والذي يضم الشركات الخمسة عشرة الأعلى سيولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتتمثل أهداف الشركة العالمية القابضة في تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية وتجميع الأعمال. وتضم الشركة أكثر من 372 شركة تابعة و52,345 موظفاً، وتسعى إلى توسيع أصولها وتنويعها عبر عدد متزايد من القطاعات، بما في ذلك العقارات، والزراعة، والرعاية الصحية، والأغذية والمشروبات، والخدمات، والصناعات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة التجزئة والترفيه، ورأس المال.

ومن خلال استراتيجية أساسية لتعزيز القيمة للمساهمين وتحقيق النمو، تقود الشركة العالمية القابضة التكامل التشغيلي وتعمل على تعزيز مستويات الكفاءة في التكاليف عبر جميع قطاعات أعمالها. كما تواصل تقييم فرص الاستثمار من خلال الملكية المباشرة والدخول في شراكات في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. وفي ظل التغيرات التي يشهدها العالم ومع ظهور فرص جديدة، تركز الشركة العالمية القابضة على المرونة والابتكار وإرساء معايير جديدة في السوق لنفسها وعملائها وشركائها.

للاستفسارات الإعلامية المتعلقة بالشركة العالمية القابضة، يرجى التواصل مع:

أحمد إبراهيم

رئيس إدارة الاتصالات المؤسسية والشؤون الإعلامية

Ahmad.ibrahim@ihcuae.com