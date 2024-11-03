شركة سي آي كابيتال قامت بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب

القاهرة: أعلنت اليوم شركة سي آي كابيتال (CICH.CA) المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة، عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 3.919 مليار جنيه مصري لصالح شركة كابيتال للتوريق، حيث كانت تساهيل للتمويل محيل ومنشئ المحفظة.

ويأتي الإصدار على 6 شرائح، الأولى بقيمة 1.394 مليار جنيه بفترة استحقاق 6 شهراً، والثانية بقيمة 666 مليون جنيه بفترة استحقاق 9 أشهر، والثالثة بقيمة 569 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 شهراً والرابعة بقيمة 763 مليون جنيه بفترة استحقاق 18 شهراً والخامسة بقيمة 296 مليون جنيه بفترة استحقاق 24 شهراً والسادسة بقيمة 231 مليون جنيه بفترة استحقاق 31 شهراً وقد حصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحة الأولى والثانية والثالثة على Prime 1، وهو أعلى تصنيف ائتماني، فيما حصلت الشريحة الرابعة والخامسة و السادسة على تصنيف A-

وصرح عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) ان شركة سي أي كابيتال تمكنت من إتمام 3 إصدارات توريق لصالح تساهيل منذ عام 2023 بقيمة إجمالية 10.78 مليار جنيه مصري، مما يعكس الشراكة القوية بين الشركتين، كما أعرب هلال عن تطلعه لزيادة أوجه التعاون الاستراتيجي بين الشركتين حيث تعتبر تساهيل واحدة من أكبر للشركات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية ومن أهم شركاء النجاح لشركة سي آي كابيتال.

كما عبّر محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بسي آي كابيتال، عن سعادته بإتمام أكبر إصدار لسندات توريق غير سيادية في تاريخ السوق المصري. وأوضح أن هذا الإصدار يمثل الإصدار الثالث للسندات المستدامة لشركة تساهيل. وأضاف عباس أنه تم تغطية الإصدار من خارج القطاع المصرفي بنسبة تقترب من 60% من قبل مديري الأصول، حيث يعكس توجه سي آي كابيتال نحو تنوع فئة المستثمرين. واختتم عباس بالتأكيد على أن شركة سي أي كابيتال تستمر في جهودها لتوسيع نطاق خدماتها في إصدارات الدين محلياً وإقليمياً.

يذكر أن شركة سي آي كابيتال قامت في هذا الاصدار بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، بينما قام مكتب راسل بيد فورد بدور المراجع المالي، وقام مكتب معتوق بسيوني وحناوي بدور المستشار القانوني للإصدار.

نبذة عن شركة سي آي كابيتال

شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (رمز CICH EY، CICH.CA) هي المجموعة الرائدة في مجالات بنوك الاستثمار والخدمات المالية غير المصرفية بالسوق المصري.

ومن خلال المقر الرئيسي في القاهرة وتواجد الشركة في نيويورك ودبي، توفر شركة سي آي كابيتال باقة متكاملة من الحلول المالية لقاعدة متنوعة من العملاء الدوليين والاقليميين والمؤسسات المالية الكبرى ومكاتب استثمار العائلات والشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، بالإضافة للمستثمرين الأفراد وذوي الملاءة المالية.

ومن خلال خدماتها المتكاملة، استطاعت الشركة ان ترسخ مكانتها الرائدة في تقديم خدماتها الاستشارية في مجالات زيادة رأس المال وصفقات الدمج والاستحواذ، وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية، وخدمات أمناء الحفظ والبحوث. ومن خلال شركتها التابعة، كوربليس، تقوم الشركة بتقديم خدمات تأجير تمويلي متكاملة من ضمنها التأجير التمويلي للسيولة والعمليات بالإضافة لخدمات البيع وإعادة التأجير لقاعدة عملاء متنوعة ما بين شركات صغيرة ومتوسطة وشركات كبرى.

كما تقدم شركة سي آي كابيتال القابضة خدمات تمويل متناهي الصغر من خلال شركتها التابعة ريفي، وهي أول شركة تحصل على ترخيص تقديم هذه الخدمة في مصر. ويتكون فريق عمل الشركة من أكثر من 4000 موظف محترف يعدون من أكثر الكوادر خبرة وتنوعًا في السوق المصري. ويعد بنك مصر، أحد أعرق البنوك.

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