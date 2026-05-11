دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت شركة سوني الشرق الأوسط وأفريقيا (Sony MEA) عن استكمال مشروعها للطاقة الشمسية بنجاح، بقدرة إجمالية تبلغ 391.2 كيلوواط ذروة، وذلك في مقرها الإقليمي الواقع في المنطقة الحرة بجبل علي (جافزا)، دبي، في خطوة مهمة نحو تعزيز أجندتها للاستدامة وترسيخ حضورها الممتد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن المتوقع أن يساهم تركيب النظام الشمسي في تغطية ما يقارب 40% من إجمالي استهلاك الطاقة في المنشأة، مع تحقيق خفض يُقدَّر بحوالي 235 طناً مترياً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً. وعلى مدار العمر التشغيلي المتوقع للمشروع، والبالغ 25 عاماً، ستدعم هذه المبادرة أهداف سوني البيئية الأوسع وتسهم في الجهود المستمرة نحو مستقبل منخفض الكربون.

يتماشى المشروع مع الخطة البيئية العالمية لشركة سوني، “الطريق إلى الصفر”، التي تهدف إلى تحقيق بصمة بيئية صفرية بحلول عام 2050، بالإضافة إلى أهدافها متوسطة المدى ضمن برنامج “الإدارة الخضراء 2030”. كما يدعم أجندة الاستدامة الوطنية لدولة الإمارات ومبادراتها المستمرة في مجال الطاقة الشمسية.

وقال Jobin Joejoe، المدير الإداري لشركة سوني الشرق الأوسط وأفريقيا:

"مع استمرار سوني الشرق الأوسط وأفريقيا في البناء على حضورها الطويل في دولة الإمارات، يمثل هذا المشروع محطة مهمة في مسيرتنا نحو تعزيز الاستدامة. ومن خلال دمج الطاقة المتجددة في عملياتنا، نعمل على تقليل أثرنا البيئي، مع تعزيز التزامنا بالنمو والتنمية طويلة الأمد في المنطقة. ويعكس ذلك تركيزنا على خلق قيمة للمجتمع من خلال ممارسات أعمال مسؤولة ومستدامة."

وتتخذ سوني الشرق الأوسط وأفريقيا من جافزا مقراً لها منذ أكثر من 30 عاماً، وكانت من أوائل الشركات متعددة الجنسيات التي أسست عملياتها في المنطقة الحرة. ويؤكد تشغيل المشروع الشمسي التزام الشركة المستمر بدولة الإمارات كمركز استراتيجي لعملياتها الإقليمية ونموها في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال عبد الله الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات - المجمّعات والمناطق الحرة، دي بي ورلد دول مجلس التعاون الخليجي:

"نهنئ سوني الشرق الأوسط وأفريقيا على هذا الإنجاز المهم. لقد ارتبطت سوني بجافزا لأكثر من ثلاثة عقود، ونفخر برؤية شريك طويل الأمد يواصل الاستثمار في النمو المستدام وطويل المدى. وفي جافزا، نركز على توفير البنية التحتية والمنظومة الداعمة التي تمكّن عملاءنا من النمو بمسؤولية، كما نرحب بالمشاريع التي تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية للعمليات التشغيلية وتدعم الطموحات الأوسع لدولة الإمارات في مجال الطاقة النظيفة".

ويُعد مقر سوني في دبي مركزاً محورياً مستمراًً للتعاون الإقليمي، والعمليات التجارية، والتوسع في الأسواق. وتواصل الشركة البناء على إرثها في دولة الإمارات، مع تعزيز حضورها في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا.

نبذة عن سوني الشرق الأوسط وأفريقيا

سوني الشرق الأوسط وأفريقيا م.م.ح. شركة تابعة بالكامل لشركة سوني، وهي المقرّ الرئيسي الإقليمي لمنطقتَي الشرق الأوسط وأفريقيا. وتعمل الشركة ضمن قسم سوني لإلكترونيات المستهلكين، والإلكترونيات المتحركة (أنظمة سمعية في السيّارة ومنتجات البث والمهنية ومنتجات الحاسوب الترفيهية (بلاي ستيشن) في أكثر من 40 بلداً في المنطقة.

وإضافة إلى عمليات إدارة المخزون في منشأتها بالمنطقة الحرّة لجبل علي في دبي، تدير سوني الشرق الأوسط وأفريقيا أنشطة متعدّدة تشمل الخدمات اللوجستية والمبيعات والتسويق والإعلانات وخدمات العملاء من خلال شركائها ومكاتبها التمثيلية، بالإضافة إلى 353 مكتب خدمات طرف ثالث معتمد، يعزز حضور سوني في أسواق مهمّة في المنطقة.

