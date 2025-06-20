جدة: إنفاذًا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بناءً على ما عرضه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يحفظهما الله بشأن تسهيل جميع احتياجات الحجاج الإيرانيين وتوفير الخدمات اللازمة لهم حتى تتهيأ الظروف لعودتهم إلى وطنهم وأهليهم سالمين، وبالتعاون مع وزارة الحج والعمرة؛ تواصل مجموعة السعودية تسيير الرحلات لنقل حجاج الجمهورية الإسلامية الإيرانية من المملكة.

وتنطلق عمليات "السعودية" وطيران أديل لنقل ضيوف الرحمن من حجاج إيران عبر مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، حيث سيتم نقل 2700 حاج يومياً إلى مطار عرعر شمال المملكة، ويجري التنسيق لنقل 1200 حاج يومياً باتجاه مدينة مسقط عاصمة سلطنة عُمان.

وحظيت العمليات التشغيلية لنقل الحجاج من إيران عبر رحلات "السعودية" وطيران أديل بمتابعة من المسؤولين لتوديعهم وتوزيع عدد من الهدايا التذكارية، متمنين أن يتقبل الله نسكهم وأن يصلوا إلى ديارهم بسلام.

حول مجموعة السعودية

تعد مجموعة السعودية إحدى أكبر مجموعات الطيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إذ تعمل على دفع عجلة النمو في قطاع الطيران عبر 13شركة تابعة لها، وتقدم خدمات النقل الجوي، والشحن والخدمات اللوجستية، والخدمات الأرضية، وخدمات الصيانة، والتموين، والطيران الخاص، والعقارات، والتدريب، والخدمات الطبية بمستوى عالمي.

وتحرص مجموعة السعودية على بذل كافة الجهود للمساهمة في إعادة تشكيل منظومة الطيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها، عبر تبني مفهوم الابتكار والتجديد، واعتماد نهجٍ فاعلٍ محوره العميل.

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