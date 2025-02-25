تنفيذ عدد من مشاريع التوسعة لتعزيز نمو إيرادات الشركة وضمان استمرارية توزيعات الأرباح بصورة مستدامة

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مجلس إدارة "دانة غاز ش. م.ع" ("الشركة")، أكبر شركة خاصة عاملة في قطاع الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط، اليوم عن توصيته بتوزيع أرباح نقدية سنوية بمقدار5.5 فلسًا لكل سهم عن السنة المالية 2024. وتعكس هذه التوزيعات البالغة قيمتها 385 مليون درهم (105 مليون دولار)،

قوة المركز المالي للشركة والتزامها باستراتيجيتها الهادفة إلى الحفاظ على سياسة توزيع أرباح مستدامة.

جاءت هذه التوصية مدعومةً بعدة عوامل رئيسية، من بينها متانة الميزانية العمومية، وارتفاع التحصيلات النقدية، وتحسن التدفقات المالية، من خلال اتّباع نهج استباقي في الإدارة المالية خلال عام 2024. ونجحت الشركة في تحقيق إجمالي تحصيلات نقدية بقيمة 1.2 مليار درهم (326 مليون دولار)، مسجلةً نموًا بنسبة 37% مقارنة بعام 2023، وذلك بفضل اعتماد آلية التحصيل المباشر في إقليم كردستان العراق وتعزيز إدارة مستحقاتها في مصر.

وفي هذه المناسبة، صرّح السيد حميد ضياء جعفر، رئيس مجلس إدارة "دانة غاز": "تعكس توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح قوة الأداء المالي لشركة دانة غاز، والثقة الراسخة في مسار نموها المستقبلي. وكان تعزيز الميزانية العمومية وتحسين التدفقات النقدية من بين أولوياتنا خلال عام 2024، والحمدالله فقد أحرزنا تقدمًا كبيرًا في تحقيق ذلك وهو ما مكّننا من استئناف سياسة توزيعات الأرباح المستدامة، مع الاستمرار في الاستثمار في مشاريع النمو الاستراتيجي التي ستسهم في نمو التوزيعات مستقبلًا. ومع المضي قدمًا في تنفيذ مشروع التوسعة ’خورمور 250’ وفق الجدول الزمني المحدد، وبدء تنفيذ اتفاقية دمج مناطق الامتياز في مصر، أصبحت دانة غاز في موقع قوي لاغتنام الفرص الواعدة وتحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين، مع التزامها الدائم بانتهاج سياسة مالية منضبطة".

وقد حققت دانة غاز أداءً قويًا على الصعيدين المالي والتشغيلي خلال عام 2024، حيث سجلت ارتفاعًا في الإيرادات بنسبة 5% لتصل إلى 1.63 مليار درهم (445 مليون دولار)، في حين بلغ صافي أرباحها 553 مليون درهم (151 مليون دولار). كما واصلت الشركة التقدم في تنفيذ مشروع التوسعة "خورمور 250"، الذي تسير أعماله وفق الجدول الزمني المحدد، حيث من المتوقع أن يدخل حيز التشغيل في الربع الثاني من عام 2026. إلى جانب ذلك، أبرمت الشركة اتفاقية جديدة لدمج مناطق الامتيازات في مصر، في خطوة تهدف إلى دعم نموها طويل الأجل وتعزيز استثماراتها في السوق المصرية.

وواصلت "دانة غاز" تعزيز مركزها المالي، مدعومةً بتوزيعات أرباح بقيمة 488 مليون درهم (133 مليون دولار) تسلمتها من شركة "بيرل بتروليوم"، إلى جانب انخفاض مستوى المديونية المباشرة للشركة الأم بأكثر من 78 مليون دولار خلال عام 2024، ليصل إجمالي ديونها إلى 28 مليون دولار فقط.

ومن المقرر أن تخضع توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح لموافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي، المقرر انعقاده في 16 أبريل 2025.

عن شركة دانة غاز

دانة غاز هي أول وأكبر شركة إقليمية خاصة لإنتاج الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط، تأسست في ديسمبر 2005 وهي مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وللشركة أعمال استكشاف وإنتاج ونقل في مصر وإقليم كردستان العراق والإمارات العربية المتحدة باحتياطيات مؤكدة ومحتملة تفوق المليار برميل نفط مكافئ ومعدل أنتاج يومي يقارب الـ55 ألف برميل نفط مكافئ وبأعمالها الجارية في مصر والإقليم والإمارات وخطط إضافية للتوسعة، تؤدي دانة غاز دورًا محوريًا في تسريع نمو قطاع الغاز الطبيعي عبر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا. www.danagas.com

للتواصل مع قسم الاتصال المؤسسي وعلاقات المستثمرين:

محمد المبيضين

رئيس علاقات المستثمرين

ir@danagas.com

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