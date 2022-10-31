· حققت شركة الوساطة العقارية الرائدة خلال الربع الثالث من العام 2022 زيادة بنسبة 12.6% في إجمالي معاملات المبيعات، وذلك مقارنة بالربع الثاني من العام 2021

· كما ونجحت الشركة في أن تصبح حلقة الوصل ما بين أكثر من10,000 مشترٍ محتمل ومشترٍ وبائع ومالك ومستأجر ومستثمر، وذلك عبر 54 مجمّعًا متوسط ًاالمستوى في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت إسباس للوساطة العقارية، إحدى شركات الوساطة العقارية الرائدة في دبي، عن زيادة بنسبة 38% في حجم معاملات المبيعات في سوق الشقق، كما وزيادة بنسبة 12.5% في حجم معاملات المبيعات في سوق الفلل ذات الملكية الخاصة خلال الربع الثالث من العام 2022، وذلك مقارنة بحجم معاملات المبيعات خلال الربع الثالث من العام 2021. وعلى مدار 14 عامًا من الخبرة في سوق العقارات المزدهر في دبي، عملت شركة إسباس للوساطة العقارية على تسهيل بيع وتأجير آلاف العقارات في المجمعات الكبرى في دبي، بما في ذلك المجمعات المزدهرة كمجمع البحيرات ومجمع الينابيع ومجمع المروج ومجمع المرابع العربية ونخلة الجميرا وأبراج بحيرات الجميرا وغيرها الكثير.

كما وسجّلت شركة إسباس للوساطة العقارية زيادة في متوسط أسعار الإيجارات بنسبة 35% مقارنة بالربع الثالث من العام 2021، واضعةً بذلك دبي في أعلى سلم الازدهار العقاري. وباعتبار دبي سوقًا عقاريًا بارزًا، فقد شدّدت على مكانتها كإحدى أكثر المدن شعبية في العام 2022. وفي سبتمبر 2022، سجلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي 8,651 عملية بيع عقارات في دبي. على نحو آخر، تُعنى شركة الوساطة المالية بخدمة العملاء من جميع أنحاء العالم، وذلك بمساعدة فريق يضم أكثر من 150 متخصصًا من أكثر من 25 جنسية. كما وسبق وأن قدمت الشركة مجموعة كاملة من الخدمات المتعلقة بالممتلكات، سواءً عبر البيع والتأجير السكني، وخدمات الرهن العقاري، وإدارة الممتلكات، وتأجير العقارات للعطلات قصيرة الأجل، فضلًا عن التعامل مع أكثر من 10,000 عميل حتى يومنا هذا بمن فيهم المشترين والمستأجرين والملاك والبائعين وذلك على مستوى 54 موقعًا نابضًا بالحياة في دبي.

وتعليقًا على هذه النتائج المبهرة، قال جون ليونز، المدير الإداري لشركة إسباس للوساطة العقارية: "تسارعت، ومنذ بداية العام 2022، وتيرة السوق بلا هوادة، ويسعدنا أن نشهد استمرار الزخم في الربع الثالث، فضلًا عن النمو المطرد والمستمر للقطاع. وقد شهدنا في إسباس للوساطة العقارية خلال العام 2022 عامًا هائلاً حتى الآن، وذلك بفضل ما حققناه من زيادة ملحوظة في المعاملات".

وفي ظل استمرار الطلب القوي على المساكن، شهدت شركة إسباس للوساطة العقارية نموًا كبيرًا في حجم معاملات المبيعات في سوق الفلل ذات الملكية الخاصة، وذلك على أساس شهري. بمعنىً آخر، سجّلت شركة الوساطة العقارية ارتفاعًا كبيرًا في حجم معاملات المبيعات في العديد من مجمعات الفلل الأكثر شعبية والمخصصة للعائلات في دبي، وذلك

بمقارنة الربع الثالث من العام 2021 بالربع الثالث من العام 2022. وتشمل هذه المجمعات فيكتوري هايتس (زيادة بنسبة 63%)، والجميرا بارك (زيادة بنسبة 37%)، وجزر الجميرا (زيادة بنسبة 36%)، ومثلث قرية الجميرا (زيادة بنسبة 30%)، ومجمع الينابيع (زيادة بنسبة 29%)، ومجمع المروج (زيادة بنسبة 22%). كما سجلت مجمعات الفلل الأخرى المعروفة، مثل نخلة الجميرا، وعقارات الجميرا للجولف، ومجمع المرابع العربية، ومجمع البحيرات، انخفاضًا هامشيًا في حجم معاملات المبيعات، وذلك بسبب قلة المعاملات المبرمة.

وتعقيبًا على ما سبق، فقد نما قطاع الشقق المزدهر في دبي على نحو قوي وملحوظ، حيث شهدت منطقة نخلة الجميرا وحدها زيادة مذهلة بنسبة 79% في حجم معاملات المبيعات. ومع استمرار قوة المعاملات في النمو، شهد كل من مرسى دبي ووسط مدينة دبي والخليج التجاري وأبراج بحيرات الجميرا وذا فيوز مساكن شاطئ جميرا ومساكن نخلة الجميرا، وهي المجمعات السكنية السبعة الأكثر شهرة التي تتابعها شركة إسباس ارتفاعًا إجماليًا بنسبة 38% في حجم معاملات المبيعات. كما شهدت الوساطة انخفاضًا بنسبة 19% في مساكن شاطئ جميرا، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة عدد العقارات المتغيرة في مبنى أدرس جيه بي آر الجديد في الربع الثالث من العام 2021. هذا ويعد السوق المستثمرين بعائد تنافسي على الاستثمار، لا سيما في ظل الطلب القوي في السوق والعرض المحدود الذي يقابله.

هذا وقد استضافت شركة إسباس للوساطة العقارية مؤخرًا فعالية " E50" الفصلية المفتوحة والمعترف بها على نطاق واسع باعتبارها أكبر فعالية مفتوحة في دبي، وتهدف إلى زيادة دعم المشترين والمستثمرين المحتملين، وذلك بغية التعرف على سوق العقارات الواسع في دبي، وتمكين المشترين والمستأجرين المحتملين من التعرف على عقارات متعددة متاحة في جميع أنحاء دبي في يوم واحد. كما وقدمت شركة إسباس للوساطة العقارية في سبتمبر 2022 خدماتها لأكثر من 200 عميل، وذلك من خلال الفعالية التي استمرت ليوم واحد وأتاحت لهم جميعًا معاينة عدة عقارات.

وتواصل شركة إسباس للوساطة العقارية توسيع حضورها في إمارة دبي، وذلك كجزء من مساعيها الرامية لمواكبة قطاع العقارات المتنامي في دبي. وعليه، فقد عينت شركة الوساطة الرائدة في سبتمبر 2022 كليمنتين مونرو لقيادة فريق مبيعات الشقق. أمّا مونرو، فهو وكيل عقارات حائز على جوائز يتمتّع بفهم عميق للمنطقة، كما وبعلاقات بارزة اكتسبها جرّاء أكثر من 10 سنوات من العيش والعمل في جميع أنحاء دول الخليج. ومن خلال العمل مع الأفراد ذوي الثروات العالية (HNW) بدءًا من الأصول الفردية للاستثمار وحتى الاستحواذ على منزل، اكتسب مونرو مهارات شخصية قوية للغاية وفهمًا ممتازًا لأسواق العقارات العالمية. لذلك، سيقود مونرو فريق الشقق المتنامي في شركة إسباس للوساطة العقارية، مع التركيز على نمو المبيعات وتنمية المواهب.

على نحو آخر، تغطي محفظة شركة إسباس للوساطة العقارية النابضة بالحياة 54 مجمّعًا تشغيليًا بما في ذلك المرابع العربية، عقارات مرسى دبي للجولف، فيكتوري هايتس، دبي هيلز، الينابيع، المروج، البحيرات، جزر الجميرا، الجميرا بارك، ووسط مدينة دبي، وجرين كوميونيتي؛ وأبرزها نخلة الجميرا، والتي بدورها انطوت على عقد إيجار قياسي لفيلا فاخرة مكونة من 5 غرف نوم مقابل 3.65 مليون درهم إماراتي؛ بوساطة من جام بلاوم ويونس الخضري، أفضل الوسطاء أداءً في شركة إسباس للوساطة العقارية.

وفضلًا عن إدارة العقارات ذات المستوى العالمي وتقديم خدمات استشارية ذات صلة بالرهن العقاري عالية الجودة أو ببيع وتأجير الشقق والمنازل والفلل الفاخرة، تقدم شركة الوساطة العقارية تسهيلات إيجارات العطلات قصيرة الأجل، ناهيك عن خدمات شاملة عالية الجودة لتسهيل بيع وتأجير العقارات على الخارطة.

للمزيد من المعلومات حول الخدمات العالمية التي تقدمها شركة إسباس للوساطة العقارية، يُرجى زيارة https://www.espace.ae/.

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نبذة عن شركة إسباس للوساطة العقارية

تأسست شركة إسباس للوساطة العقارية في العام 2009 في الإمارات العربية المتحدة، وهي إحدى شركات الوساطة العقارية الرائدة في دبي، حيث تقدم مجموعة كاملة من الخدمات المتعلقة بالعقارات، والتي تتنوع ما بين مبيع وتأجير الشقق السكنية، وخدمات الرهن العقاري، وإدارة الممتلكات، وإيجارات العطلات قصيرة الأجل.

تتمتع شركة الوساطة العقارية الحائزة على الجوائز بثروة من الخبرة، وتصمم خدمات ذات مستوى عالمي تضفي قيمة مضافة على مجال تلبية احتياجات العقارات في دبي. هذا وتطبق شركة الوساطة العقارية معايير وكالة العقارات البريطانية الفريدة على قطاع العقارات في دبي.

على نحو آخر، تُعنى شركة إسباس للوساطة العقارية، بحصتها الرائدة في السوق والتي تزيد عن 90,000 مشترٍ مسجل، بإدارة عقارات فاخرة ومتوسطة تناسب العائلات والوافدين ممن يعيشون في دبي، وذلك عبر 54 مجمع سكني. وتشمل المواقع الرئيسية المرابع العربية، عقارات الجميرا للجولف، فيكتوري هايتس، جرين كوميونيتي، دبي هيلز، الينابيع، المروج، البحيرات، جزيرة الجميرا، الجميرا بارك، مرسى دبي، وسط مدينة دبي، ونخلة الجميرا بشكل بارز.

هذا وقد تمكنت شركة إسباس للوساطة العقارية من النمو بسرعة، فباتت شركة رائدة في قطاع العقارات في دبي، وتوظّف الشركة فريقًا واسع المعرفة من 150 وسيطًا عقاريًا. وانطلاقًا من قيم الشفافية والعاطفة، فإن الفريق المطلع متعدد اللغات ومتخصص في التعامل مع مجموعة ديناميكية من العقارات في دبي؛ كما وضمان تمتع العملاء بعمليات سلسة مصممة وفقًا لاحتياجاتهم. كما وحصدت شركة إسباس للوساطة العقارية جائزة أفضل شركة وساطة ذات جودة في حفل توزيع جوائز بروبيرتي فايندرمنذ العام 2018، فضلًا عن جائزة أفضل وكيل لعامي 2017 و2019 على التوالي، وذلك بفضل خدماتها المثالية وفريقها المتفاني من وسطاء العقارات المتنوعين والمتحمسين. كما حصلت الشركة الرائدة في مجال الوساطة العقارية على العديد من الجوائز باعتبارها "وكالة الشهر" من بيوت.

وفي العام 2012، استضافت شركة الوساطة الحائزة على جوائز فعاليتها المفتوحة E50، والمعروفة بأنها "أكبر فعالية مفتوحة في دبي." وفي الختام، تقدم شركة الوساطة الحائزة للمشترين منصة للاطلاع على عروض متعددة في اليوم نفسه، كما وتمكن البائعين من عرض عقاراتهم عبر منصة واسعة.