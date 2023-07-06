· تؤكد الشركة على مكانتها الرائدة في السوق من خلال فوزها بمجموعة من عقود إدارة المرافق الجديدة في عدة قطاعات مثل: الطاقة والطيران والضيافة والتجزئة والعقارات السكنية

· سيتم تخصيص أكثر من 1450 موظفًا في جميع أنحاء دبي وأبو ظبي والإمارات الشمالية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: فازت شركة فارنك الرائدة في مجال إدارة المرافق الذكية والخضراء التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، بمجموعة من العقود الجديدة بقيمة تزيد عن 356 مليون درهم إماراتي خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2023.

حازت شركة فارنك على 69 عقدًا جديداً بمعدل 11 عقدًا شهريًا، وسيتم تخصيص أكثر من 1450 موظفًا إلى مواقع في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، مع وجود 65 ٪ من المشاريع في دبي، و18 ٪ في أبو ظبي و17 ٪ منها في الإمارات الشمالية.

تشمل خدمات فارنك أيضًا مجموعة واسعة من قطاعات الصناعة مثل الطاقة والأمن والطيران والضيافة وتجارة التجزئة والعقارات السكنية، حيث يشمل نطاق العمل عددًا كبيرًا من العقود الخاصة بإدارة المرافق الإجمالية بالإضافة إلى تقديم خدمات التنظيف والتدبير المنزلي والأمن وخدمات الصيانة الميكانيكية والكهربائية والسباكة من بين العديد من الأمور أخرى.

وقد نجحت الشركة بشكل خاص في قطاع الضيافة، حيث فازت بعقود للتدبير المنزلي والصيانة والأمن من إس إل إس ريزيدنسز في الخليج التجاري بدبي، وسوفيتيل النخلة من فئة الخمس نجوم وعقارات أنانتارا الفاخرة في نخلة جميرا وجزر العالم، كما حققت فارنك نمواً ملحوظاً في أعمالها بقطاع الضيافة بنسبة 55٪ منذ بداية العام.

ومن بين المكاسب البارزة الأخرى للعقود الجديدة هي إدارة خدمات التنظيف والصيانة في مدينة إكسبو دبي، وعقد خدمات إدارة المرافق الصلبة لمحطة براكة للطاقة النووية في أبو ظبي، بالإضافة إلى عقد إدارة المرافق الكلية لشركة خدمات الطيران ExecuJet ومقرها دبي، بالإضافة إلى شرطة دبي.

وتعد أشهر العقود التي حازت عليها شركة فارنك هي تجديد العقد مع برج خليفة لمدة ثلاث سنوات إضافية لتوفير خدمات الهندسة الكهربائية والميكانيكية والسباكة والخدمات الأخرى مثل مكافحة الحرائق.

وبهذه المناسبة قال ماركوس أوبرلين، الرئيس التنفيذي لشركة فارنك: "لقد ركزت فارنك دائماً على حلول إدارة المرافق المبتكرة والمستدامة والمتبنية للتكنولوجيا، حيث دعمت هذه الاستراتيجية نمو أعمالنا وحافظت على ميزتنا التنافسية في السوق، وبلغت ذروتها في هذه المكاسب الكبيرة في العقود".

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.farnek.com

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.نبذة عن فارنك:

تعتبر "فارنك" من الشركات الرائدة في قطاع إدارة المرافق المتكاملة وحلول التكنولوجيا الذكية والاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة سويسرية ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 1980 في دولة الإمارات.

تتميز الشركة بفريق الإدارة المتميز الذي يعمل وفق منهج احترافي راسخ، ويتجاوز عدد موظفيها اليوم أكثر من 8,000 موظف، وتوفر خدماتها المتميزة في إدارة المرافق في عدة قطاعات بما في ذلك الطيران والضيافة والخدمات المصرفية وتجارة التجزئة ومراكز التسوق والاتصالات والمشاريع السكنية والتجارية والبنية التحتية، والقطاعات الحكومية والتعليمية والترفيهية.

ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.farnek.com

جهة الاتصال الإعلامية:

أُسيد كالو

مدير علاقات عامة

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