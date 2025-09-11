دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أعلنت مجموعة "سويد آند سويد" (Sweid & Sweid)، شركة التطوير والاستثمار العقاري العالمية التي تتخذ من دبي مقرًا لها، ، عن إتمام عملية البيع الناجحة لمشروع "ريفر بارك 10"، وهو مجمّع صناعي من الفئة "أ" (Class A) يمتد على مساحة 825,000 قدم مربع في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا، مقابل 350 مليون درهم إماراتي.

وقد استحوذت على المنشأة شركة "جورجيا باور"، وهي أكبر شركة خدمات عامة في الولاية ولها تاريخ تشغيلي يمتد إلى 120 عامًا، لاستخدامها الخاص. وقد ساهم حجم المشروع وجودته العالية وموقعه الاستراتيجي المتصل بشبكات النقل في تسريع إتمام هذه الصفقة، ما سمح لمجموعة "سويد آند سويد" (Sweid & Sweid) بتنفيذ استراتيجية خروج ناجحة في الأسواق العالمية وتحقيق عوائد قوية.

وفي هذا السياق، قال ماهر سويد، الشريك الإداري في مجموعة "سويد آند سويد" (Sweid & Sweid): "تعدّ إنجازاتنا في السوق الأميركية دليلًا واضحًا على استراتيجيتنا الناجحة. فبعد أكثر من ثماني سنوات من توظيف رؤوس الأموال والموارد في طيف واسع من الأصول وعبر مجموعة متنوعة من الأسواق، طوّرنا خبرة عميقة وقدرة استثنائية على رصد الفرص الاستثمارية القادرة على تحقيق عوائد عالية متوازنة مع مستوى المخاطر. وخلال العام الماضي وحده، أنجزنا بنجاح ثلاثة مشاريع كبرى في منطقة الحزام الشمسي للولايات المتحدة الأميركية، كان آخرها هذه الصفقة المتميزة. ونحن حالياً في مراحل متقدمة من بلورة فرص جديدة واعدة، من شأنها تعزيز محفظتنا الاستثمارية في الولايات المتحدة بشكل أكبر، مع تركيز استراتيجي على القطاع الصناعي الذي نراه ركيزة للنمو المستدام مستقبلاً".

وأضاف: "يشكّل هذا المشروع خطوة موازية لتوسّعنا الاستراتيجي في دبي، حيث كشفنا مؤخرًا عن إطلاق مشروع ’تيرالوجيكس‘ (Terralogix)، مرفق الخدمات اللوجستية المتطوّر الذي يمتد على مساحة 3.3 مليون قدم مربع، والذي تمّ تصميمه ليكون بمثابة نقطة وصل حيوية ضمن البنية التحتية لسلسلة التوريد في دبي. وعند اكتماله، من المتوقع أن يصبح المشروع أكبر مجمّع للخدمات اللوجستية مملوك للقطاع الخاص في دبي".

ويشكّل مشروع "ريفر بارك 10" إحدى الركائز الأساسية ضمن المخطط التطويري الشامل لمجمع "ريفر بارك"، الذي يمتد على مساحة تتجاوز 1,100 فدان، ويجري العمل على تنفيذه لتوفير ما يزيد على 21 مليون قدم مربع من المساحات الصناعية المتطورة، موزعة على 16 منشأة عصرية مجهّزة بأحدث التقنيات. ويواصل المشروع استقطاب اهتمام متزايد بفضل الطلب القوي على المساحات الصناعية فيه، حيث شهد مؤخرًا توقيع عقود إيجار كبرى مع نخبة من الشركات العالمية والإقليمية الرائدة، من بينها "بروكتر آند غامبل"، و"أمازون ويب سيرفيسز"، و"ترافلبرو"، و"غرين بوكس"، و"يوسن لوجستيكس"، ما يعكس مكانة مشروع "ريفر بارك" كمركز حيوي للاستثمار الصناعي العالمي.

-انتهى-

#بياناتشركات