دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت سامبا نوفا (SambaNova) اليوم شرائح الذكاء الاصطناعي (SN50) التي توفّر سرعة قصوى تبلغ خمسة أضعاف سرعة الشرائح المنافسة، كما كشفت الشركة عن تعاونها مع شركة إنتل (Intel) لتقديم حلول استدلال عالية الأداء وفعالة من حيث التكلفة، كما أعلنت عن جمع أكثر من 350 مليون دولار من الاستثمارات الجديدة والقائمة.

وتعد (SN50) الشريحة الأكثر كفاءة للذكاء الاصطناعي الوكيل في العالم، إذ توفّر للمؤسسات تكلفة إجمالية للملكية أقل بنسبة 3 أضعاف من الشرائح المنافسة، مما يشكّل أساساً قوياً لتوسيع نطاق الاستدلال السريع وإدخال وكلاء الذكاء الاصطناعي الآليين إلى بيئات الإنتاج الكاملة. ومن المقرر بدء شحن الشرائح الجديدة للعملاء في وقت لاحق من هذا العام.

ولتسريع التوسع في إنتاج وتوزيع الشرائح الجديدة (SN50)، تعاونت شركة سامبا نوفا مع إنتل، كما حصلت على تمويل استراتيجي بقيمة 350 مليون دولار ضمن جولة تمويل (Series E) لتوسيع قدرات التصنيع والقدرات السحابية.

وقال رودريجو ليانج، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سامبا نوفا: "لم يعد سباق الذكاء الاصطناعي يقتصر على بناء نماذج أكبر، بل أصبح السباق الحقيقي يتمحور حول تشغيل مراكز بيانات كاملة بوكلاء ذكاء اصطناعي تقدّم إجابات فورية ودون تأخير، وبتكلفة تحوّل الذكاء الاصطناعي من مجرد أداة للتجربة إلى عامل هامّ في تعزيز الأرباح عبر البيئات السحابية".

بدوره، قال كيفورك كيتشيشيان، النائب التنفيذي والمدير العام لمجموعة مراكز البيانات لدى إنتل: "يطالب العملاء اليوم بخيارات أكثر وطرق أكثر كفاءة لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي. ويتيح الجمع بين ريادة إنتل في الحوسبة والشبكات والذاكرة وبين أنظمة سامبا نوفا المتكاملة ومنصة الاستدلال السحابية الخاصة بها خياراً قوياً للمؤسسات التي تبحث عن بدائل لوحدات معالجة الرسوميات (GPU) لنشر الذكاء الاصطناعي المتقدم على نطاق واسع".

توفّر شرائح (SN50) قدرة حوسبية أكبر بخمسة أضعاف وأربعة أضعاف عرض نطاق الشبكة مقارنة بالجيل السابق، كما يمكنها ربط ما يصل إلى 256 مسرّعاً عبر وصلات داخلية تتيح نقل البيانات بسرعات عالية تبلغ عدّة تيرابايت في الثانية، ما يقلّص زمن الاستجابة الأولي ويدعم التعامل مع دفعات بحجم أكبر من البيانات، مما يمكّن المؤسسات من تشغيل نماذج ذكاء اصطناعي أكبر وذات سياق أطول مع إنتاجية أعلى واستجابة أسرع، فضلاً عن الحفاظ على الأداء وتقليل التكلفة وزمن التأخير.

وقال لاندون داونز، الشريك المؤسس والشريك الإداري في كامبيوم كابيتال: "ينتقل الذكاء الاصطناعي من كونه مجرّد أداة برمجية ليصبح بمثابة بنية تحتية متكاملة، وقد تم تصميم شرائح الذكاء الاصطناعي (SN50) لتلبية متطلبات السرعة العالية والتكلفة المعقولة، وهذا العاملان سيحددان من ينجح في نشر الذكاء الاصطناعي الوكيل على نطاق واسع".

ويأتي هذا الإعلان بعد تسجيل سامبا نوفا أرقاماً قياسية في الحجوزات والإيرادات مع نهاية عام 2025، ما يعكس الطلب المتسارع على أنظمة الذكاء الاصطناعي الجاهزة للإنتاج عبر قطاعات الخدمات المالية والاتصالات والطاقة والذكاء الاصطناعي السيادي حول العالم.

مصممة لتعزيز إنتاجية الذكاء الاصطناعي الوكيل

تعتمد الشرائح (SN50) على بنية معمارية تعتمد على وحدات (RDU) القابلة لإعادة التهيئة، وتتمتع بما يلي:

تجارب ذكاء اصطناعي فورية: زمن استجابة منخفض للغاية يوفّر تفاعلاً فورياً مع تطبيقات المؤسسات من الجيل التالي مثل المساعدات الصوتية.

زمن استجابة منخفض للغاية يوفّر تفاعلاً فورياً مع تطبيقات المؤسسات من الجيل التالي مثل المساعدات الصوتية. توسّع وتزامن غير مسبوقين: دعم آلاف الجلسات المتزامنة بأداء ثابت وعالٍ.

دعم آلاف الجلسات المتزامنة بأداء ثابت وعالٍ. قدرة نموذجية متقدمة: ذاكرة ذات بنية ثلاثية المستويات تدعم نماذج بأكثر من 10 تريليونات مُعامل وسياقات تتجاوز 10 ملايين رمز، ما يتيح استدلالاً أعمق ومخرجات أكثر ثراءً.

ذاكرة ذات بنية ثلاثية المستويات تدعم نماذج بأكثر من 10 تريليونات مُعامل وسياقات تتجاوز 10 ملايين رمز، ما يتيح استدلالاً أعمق ومخرجات أكثر ثراءً. كفاءة قصوى على نطاق واسع: رفع كفاءة استخدام التجهيزات والعتاد يخفض تكلفة كل رمز ويعزز الأداء والعائد على الاستثمار.

رفع كفاءة استخدام التجهيزات والعتاد يخفض تكلفة كل رمز ويعزز الأداء والعائد على الاستثمار. ذاكرة أذكى وكفاءة أعلى: ذاكرة مقيمة متعددة النماذج وآليات تخزين مؤقت وكيل لتحسين المعمارية الثلاثية وخفض تكاليف البنية التحتية.

وقال بيتر روتن، نائب رئيس الأبحاث للحوسبة عالية الأداء في شركة آي دي سي للأبحاث: "تُسبب شريحة SN50 RDU الجديدة من سامبا نوفا نقلة نوعية في اقتصاديات الرموز (Tokenomics) لعمليات الاستدلال بالذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، حيث تغير تُغيّر سامبا نوفا قواعد اللعبة من خلال الجمع بين الأداء العالي ومعدلات الإنتاجية المرتفعة، مع شريحة لا تحتاج إلى طاقة إضافية وتعمل بتقنية التبريد عبر الهواء".

سوفت بنك ينشر شرائح SN50 ضمن مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في اليابان

سيكون بنك "سوفت بنك" أول عميل يعتمد شرائح الذكاء الاصطناعي (SN50) ضمن مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي التابعة له في اليابان. وسيدعم هذا النشر خدمات الاستدلال السريعة للعملاء الراغبين بالخدمات الرقمية السيادية وللمؤسسات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مع دعم النماذج مفتوحة المصدر والنماذج المتقدمة المملوكة على حدّ سواء، بما يلبي المتطلبات المتقدّمة من حيث زمن الاستجابة والإنتاجية.

وقال هيرونوبو تامبا، نائب الرئيس ورئيس قسم استراتيجية منصات البيانات في وحدة التقنية لدى سوفت بنك كورب: "تمكنا بفضل شرائح الذكاء الاصطناعي (SN50) من بناء نسيج متكامل لاستدلال الذكاء الاصطناعي في اليابان وقادراً على خدمة عملائنا وشركائنا بالسرعة والمرونة وتحقيق متطلبات السيادة الرقمية التي يتوقعونها من سوفت بنك. ومن خلال اعتماد شرائح (SN50) كمعيار أساسي، فقد أصبح لدينا القدرة على تقديم خدمات ذكاء اصطناعي عالمية المستوى وفق شروطنا الخاصة وبأداء يضاهي ما تقدمه وحدات معالجة الرسوميات، ولكن بكفاءة اقتصادية أعلى وقدرات تحكم أكبر".

ويعزّز إطلاق منصة (SN50) الشراكة الاستراتيجية القائمة بين سامبا نوفا وسوفت بنك كورب، حيث يستضيف البنك حالياً منصة "سامبا كلاود" لتقديم خدمات استدلال فائقة السرعة للمطورين في المنطقة. ومن خلال اعتماده على شرائح الذكاء الاصطناعي (SN50)، يكرّس سوفت بنك مكانة سامبا نوفا كمزوّد أساسي لعمليات الاستدلال ضمن مبادراتها للذكاء الاصطناعي السيادي، ولخدمات وكلاء الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في المستقبل.

سامبا نوفا وإنتل يتفقان على تعاون استراتيجي يمتدّ لعدة سنوات

أعلنت سامبا نوفا وإنتل عن خطط لتعاون استراتيجي يمتد لعدة سنوات، ويهدف إلى توفير حلول استدلال للذكاء الاصطناعي تمتاز بكونها عالية الأداء ومجدية من حيث التكلفة، سواء أمام الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي أو مزودي النماذج أو المؤسسات الكبرى أو الجهات الحكومية حول العالم. ويوفر هذا التعاون بديلاً قوياً للحلول التقليدية المعتمدة على وحدات معالجة الرسوميات، مع أداء مُحسَّن لأبرز النماذج مفتوحة المصدر، وإنتاجية مستقرة، وتكلفة إجمالية واضحة للملكية.

وبموجب هذا التعاون، تخطط إنتل لإجراء استثمار استراتيجي في سامبا نوفا لتسريع إطلاق سحابة ذكاء اصطناعي مدعومة بتقنيات إنتل. ومن المتوقع أن يشمل التعاون ثلاثة محاور رئيسية:

توسيع سحابة الذكاء الاصطناعي :

توسيع نطاق سحابة سامبا نوفا المتكاملة رأسياً، والمبنية على بنية تحتية تعتمد على معالجات إنتل زيون ( Xeon )، والمُحسَّنة للتعامل مع النماذج اللغوية الكبيرة والنماذج متعددة الوسائط. وستوفر المنصة خدمات ذكاء اصطناعي بزمن استجابة منخفض وإنتاجية عالية، مدعومة بهياكل مرجعية ومخططات نشر وشراكات مع شركات تكامل الأنظمة ومزودي البرمجيات.

توسيع نطاق سحابة سامبا نوفا المتكاملة رأسياً، والمبنية على بنية تحتية تعتمد على معالجات إنتل زيون ( )، والمُحسَّنة للتعامل مع النماذج اللغوية الكبيرة والنماذج متعددة الوسائط. وستوفر المنصة خدمات ذكاء اصطناعي بزمن استجابة منخفض وإنتاجية عالية، مدعومة بهياكل مرجعية ومخططات نشر وشراكات مع شركات تكامل الأنظمة ومزودي البرمجيات. بنية تحتية متكاملة للذكاء الاصطناعي :

دمج أنظمة سامبا نوفا مع وحدات المعالجة المركزية والمسرّعات وتقنيات الشبكات من إنتل لتقديم حلول استدلال قابلة للتوسع وجاهزة لبيئات الإنتاج، تدعم مهام الاستدلال المنطقي، وتوليد الأكواد البرمجية، والتطبيقات متعددة الوسائط، وسير عمل وكلاء الذكاء الاصطناعي.

دمج أنظمة سامبا نوفا مع وحدات المعالجة المركزية والمسرّعات وتقنيات الشبكات من إنتل لتقديم حلول استدلال قابلة للتوسع وجاهزة لبيئات الإنتاج، تدعم مهام الاستدلال المنطقي، وتوليد الأكواد البرمجية، والتطبيقات متعددة الوسائط، وسير عمل وكلاء الذكاء الاصطناعي. تسريع الدخول إلى السوق :

تنفيذ استراتيجيات بيع وتسويق مشتركة عبر قنوات إنتل العالمية في قطاع المؤسسات والحوسبة السحابية والشركاء، وذلك بهدف تسريع اعتماد حلول الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.

وتهدف الشركتان إلى الإسهام في رسم ملامح الجيل القادم من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على مكونات مختلفة، وذلك من خلال دمج معالجات إنتل زيون ووحدات إنتل معالجة الرسوميات وتقنيات الشبكات والتخزين مع أنظمة سامبا نوفا، بما يفتح آفاقاً سوقية تُقدَّر بمليارات الدولارات في مجال الاستدلال الخاص بالذكاء الاصطناعي.

جولة تمويل تتجاوز 350 مليون دولار بقيادة فيستا وكامبيوم

اختتمت سامبا نوفا جولة تمويل جديدة من الفئة E بقيمة تجاوزت 350 مليون دولار، وسط إقبال فاق التوقعات، بقيادة فيستا إيكويتي بارتنرز (Vista Equity Partners) وكامبيوم كابيتال (Cambium Capital)، وبمشاركة قوية من إنتل كابيتال. كما انضم إلى الجولة عدد من المستثمرين الجدد، من بينهم أسّام فينتشرز (Assam Ventures)، وباتري فينتشرز (Battery Ventures)، وشركة الخليج للتطوير وهي شركة مساهمة عامة محدودة (Gulf Development Public Company Limited)، وماي فيلد كابيتال (Mayfield Capital)، وسعودي فيرست داتا (Saudi First Data)، وسيليجمان فينتشرز (Seligman Ventures)، إضافة إلى حسابات تديرها (T. Rowe Price Associates, Inc.)، وشارك في الجولة أيضاً مستثمرون حاليون، من بينهم (A&E) و (8Square) و (Atlantic Bridge) و (BlackRock) و (GV) و (Nepenthe) و (Nuri Capital) و (Redline Capital).

وصرح الأستاذ شرف الحريري، رئيس مجلس إدارة شركة فيرست داتا (First Data)، بأن سامبا نوفا تشكل جزءاً أساسياً من استراتيجية فيرست داتا الاستثمارية الرامية إلى جلب تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط. وأكد أن فيرست داتا تستثمر في منصات سامبا نوفا لتمكين قدرات الذكاء الاصطناعي ذات الأداء العالي والاستجابة السريعة والجاهزية للسيادة الرقمية، مع الاستفادة من الاستهلاك المنخفض للطاقة والقدرة على العمل بكفاءة ضمن بيئات مراكز البيانات الحالية المبردة بالهواء.

وضمن هذه الاستراتيجية، تدعم سامبا نوفا عمليات الاستدلال المتقدمة وخدمات الذكاء الاصطناعي القابلة للتوسع، مما يعزز قدرة فيرست داتا على تقديم بنية تحتية وحلول عالمية المستوى في مجال الذكاء الاصطناعي. كما أشار الحريري إلى أن هذا الاستثمار يعكس التزام فيرست داتا الأوسع وطويل الأمد بتنويع محفظتها التكنولوجية، وبناء قدرات ابتكارية مرنة، وتمكين الشركة من التكيف مع التوجهات التكنولوجية العالمية المتطورة، مع تقديم قيمة مستدامة للمنطقة.

ومع توسّع أعباء العمل القائمة على وكلاء الذكاء الاصطناعي، بدأت المؤسسات تدرك أن البنية التحتية المُحسّنة للتدريب تواجه صعوبة في تلبية المتطلبات من ناحية زمن الاستجابة في بيئات الإنتاج ومتطلبات الكلفة. وفي هذا السياق، قال مونتي ساروا، الشريك في فيستا: "إننا فخورون بالاستثمار في سامبا نوفا في مرحلة مفصلية من مسيرة نموها. فقد صُمِّمت شرائح الذكاء الاصطناعي (SN50) خصيصاً لدعم أنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيل التي تنسّق بين نماذج متعددة وتعالج الطلبات في وقت شبه فوري، وبكفاءة أعلى من الأنظمة التقليدية المعتمدة على وحدات معالجة الرسوميات".

وسيتم توظيف عائدات التمويل في توسيع إنتاج شرائح الذكاء الاصطناعي الجديدة (SN50)، وتعزيز نطاق منصة سامبا كلاود، وتعميق تكامل الحلول مع برمجيات المؤسسات، بما يدعم الطلب المتزايد على حلول استدلال عالية الأداء وذات كلفة مجدية اقتصادياً.

للاستفسارات الصحفية:

عماد عبدو

Emad@memediapro.com

حول شركة سامبا نوفا سيستمز

سامبا نوفا هي شركة رائدة في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من الجيل القادم، حيث توفر منصة متكاملة (Full Stack) تمكّن من تقديم عمليات استدلال ذكاء اصطناعي أسرع وأكثر كفاءةً، سواء للمؤسسات أو مزوّدي خدمات السحابة الجديدة (NeoClouds)، أو مختبرات الذكاء الاصطناعي، أو مقدّمي الخدمات، إضافةً إلى مبادرات الذكاء الاصطناعي السيادي حول العالم.

تأسست الشركة عام 2017 ويقع مقرها الرئيسي في سان هوزيه بولاية كاليفورنيا. وتقدّم سامبا نوفا رقائق وأنظمة وخدمات سحابية تمكّن العملاء من نشر أحدث النماذج المتطورة بأداء متفوق، وتكلفة إجمالية أقل للملكية، وسرعة أكبر في تحقيق القيمة. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع sambanova.ai أو متابعة أخبار الشركة على Linkedin أو X.

