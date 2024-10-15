مؤسس شركة "بلاتيبوس كرافت" الفرنسية : دبي منصة حيوية لتعزيز إمكانيات التقنيات المتخصصة

مدير من شركة "برايفسي إنجن" الإيرلندية : فرص واسعة لتطوير وتوسع الأعمال في الإمارات

مسؤولة في شركة "بايوفيتاي" الإيطالية: يشكل المعرض بوابة فريدة لاستعراض حلولنا المتقدمة لخدمات تعقيم المرافق، ونتطلع للفرص الواعدة التي توفرها لنا دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة – استقطب معرض "إكسباند نورث ستار 2024"، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في دبي هاربر خلال الفترة من 13 لغاية 16 أكتوبر الجاري، مشاركة غير مسبوقة من جانب الشركات الأوروبية الناشئة، مما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار وريادة الأعمال في مجال التقنيات الرقمية.

يشارك في "إكسباند نورث ستار" هذا العام ما يزيد على 350 شركة أوروبية ناشئة من قطاعات متنوعة، مما يمثل أكبر مشاركة أوروبية في تاريخ المعرض، كما يشهد الحدث مشاركات دول أوروبية لأولى مرة، ومن ضمنها النمسا واليونان وإيرلندا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا. ويؤكد هذا الإقبال الكبير على تنامي الأهمية العالمية للحدث، وفرص النمو الكبيرة التي توفرها دبي للشركات الرقمية العالمية.

آفاق جديدة

وأشار فرانسوا بيرتراند، مؤسس شركة "بلاتيبوس كرافت"، وهي شركة فرنسية ناشئة متخصصة في مجال التكنولوجيا البحرية، إلى أن دبي تمثل منصة حيوية لتعزيز إمكانيات التقنيات المتخصصة في مجال الاستكشاف البحري المستدامة. وأوضح أن الشركة تطور قارباً مبتكراً قادراً على الإبحار فوق المياه وتحتها. وأشار بيرتراند إلى أهمية هذا النوع من الابتكار في دبي تحديداً، كونه يساهم في تنشيط السياحة البحرية، وتعزيز الأنشطة البحرية في المياه الضحلة، لافتاً إلى أن الشركة تتطلع لجمع ما يزيد على 5 ملايين دولار للاستثمار في مشروعها.

فرص النمو

ولفت نويل كراب، المدير التنفيذي للإيرادات في الشركة الإيرلندية "برايفسي إنجن" المتخصصة في تقنيات حماية الخصوصية والامتثال، إلى الفرص الكبيرة لتطوير وتوسع أعمال الشركة في دولة الإمارات في ظل ارتفاع معدلات النمو المحققة في كافة القطاعات الاقتصادية.

مشاريع جديدة

وأشارت إستيرا سزيبانياك، مسؤولة الاتصالات في شركة "بايوفيتاي" الإيطالية المتخصصة في تطوير تقنيات لتعقيم الهواء والأسطح:" يشكل معرض “إكسباند نورث ستار” بوابة فريدة لاستعراض حلولنا المتقدمة لخدمات تعقيم المرافق، ونتطلع للفرص الواعدة التي توفرها لنا دبي خاصة في ظل ازدهار القطاع العقاري بالإمارة واستقطابها لأعداد متزايدة من المشاريع العقارية الجديدة".

وباعتباره أكبر حدث عالمي للشركات الناشئة والمستثمرين، يستقطب "إكسباند نورث ستار" ما يزيد على 1,800 شركة ناشئة، وأكثر من 1,200 مستثمر من أكثر من 100 دولة يديرون أصولاً تتجاوز قيمتها 1 تريليون دولار. ويقام الحدث في الفترة من 13 إلى 16 أكتوبر في "دبي هاربر". ويندرج هذا الحدث ضمن إطار الجهود التي تبذلها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي لتعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً رائداً للتكنولوجيا والابتكار بما يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33).

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