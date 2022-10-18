التمويل بقيادة Outliers venture capital وبمشاركة كلاً من Foundation ventures و HOF Capital ، بلإضافة Samurai incubate اليابانية ومستثمرين آخرين

تُستخدم العائدات للاستمرار في التعيينات الاستراتيجية لفريق العمل ، وتوسيع نطاق المنتجات لتلبية احتياجات جميع المستهلكين، والاستثمار في التطوير التكنولوجي

القاهرة- أعلنت منصة كنز، للتجارة الإليكترونية الاجتماعية في مصر التي تقدم تجربة شراء جماعية جديدة من نوعها في المنطقة مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أنها انتهت من عملية التمويل بقيمة 3.5 مليون دولار أمريكي.

وقادت جولة التمويل مؤسسة Outliers venture capital - التي تدعم الشركات الناشئة في الولايات المتحدة والشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ و HOF Capital –العالمية للاستثمار التكنولوجي، و Foundation ventures و Samurai incubate اليابانية ومستثمرين آخرين.

سيتم استخدام العائدات لمواصلة توظيف المواهب الرائدة؛ و تنمية فئات المنتجات وتجميع مجموعة متنوعة من المنتجات لتلبية احتياجات وأذواق شرائح المستهلكين المختلفة؛ و الاستثمار في التطوير التكنولوجي و سيتم إطلاق التطبيق قريبًا.

تأسست منصة كنز هذا العام من على يد رواد الأعمال المصريين على رأسهم أحمد عاطف و محمود السلك و معتز سامي، و تقدم منصة كنز حلولا رائدة وموثوقة للتجارة الإلكترونية الاجتماعية في جميع أنحاء مصر مما يجعلها ممتعة وتتسم بالطابع الاجتماعي للمستخدمين مع توفير خصومات تصل إلى 65٪.

تم بناء نموذج أعمال منصة كنز حول الاستدامة، وتجنب النمو بأي ثمن،. يتضمن النموذج الحصول على المنتجات مباشرة من شركات التصنيع والمستوردين وتقديم خصومات أكبر للمستهلكين عند مشاركتهم و شرائهم مع الأصدقاء والعائلة. مما يمكن منصة كنز من تأمين أفضل الأسعار للمستهلكين و زيادة الانتشار لمنصة كنز بشكل ، يؤدي هذا بدوره إلى خفض تكاليف الاستحواذ على المستهلكين بشكل أكبر و يمكن أيضًا إرسال الطلبات الجماعية إلى عنوان واحد فقط لتقليل رسوم التوصيل للمستهلكين وتكاليف الخدمات اللوجستية لمنصة كنز.

تعمل منصة كنز على سد الفجوة بين التسوق التقليدي والتسوق عبر الإنترنت من خلال نموذج يعكس السلوك اليومي واحتياجات جموع المستهلكين ويسهل الوصول إليها. تعالج منصة كنز الأسباب الرئيسية التي تجعل المستهلكين يترددون في الشراء عبر الإنترنت: منها الافتقار إلى الثقة،وعدم توافر الأسعار الجيدة،و تجربة الشراءالمعقدة.

يفيد نموذج كنز الشركات المصنعة المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة أيضًا لتنمية أعمالهم من خلال تمكينهم الوصول إلى المستخدمين النهائيين الذين يصعب الوصول إليهم.

صرح أحمد عاطف الرئيس التنفيذي لمنصة كنز:"يسعدنا الانتهاء من جمع التمويل ، ونشكر جميع مستثمرينا على دعمهم. لقد حان الوقت لتوسيع قاعدة مستخدمين التجارة الإلكترونية في مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تهدف منصة كنز الوصول إلى الأشخاص الذين لم يقتنعوا بعد بأن التجارة الإلكترونية هي طريقة التسوق العملية والأكثر توفيراً.

فيما علقت سارة الصالح، الشريك في مؤسسة Outliers venture capital:"تعمل منصة كنز على حل مشكلتين رئيسيتين لا تتصدى لهما شركات التجارة الإلكترونية الحالية: الخدمات اللوجستية بتكلفة مناسبة وفلسفة ثقة العملاء التي لا تقبل المساومة. إن تنوع وعمق الفريق المؤسس لمنصة كنز يجمع بين العديد من الخبرات والتجارب يؤهلهم إلى خلق تجربة تسوق ممتعة و ملائمة للجماهير".

كما علق السيد/ عمر بركات، الشريك الإداري في Foundation ventures :"يسعدنا أن نتشارك مع فريق مذهل يمتلك كما هائلا من الخبرات في التكنولوجيا والتسويق وعمليات التشغيل لإنشاء أول منصة تجارة إلكترونية شاملة بمعنى الكلمة على الوجه الأكمل في المنطقة. تقوم منصة كنز بإضفاء الطابع الاجتماعي على تجربة الشراء، مما يسمح للأشخاص في تحقيق القيمة من خلال الشراء في مجموعات. هذا يعزز الطبيعة الاجتماعية للمصريين مع تزويدهم بمنتجات موثوقة وبأسعار معقولة. تم تصميم منصة كنز لخدمة الجماهير ".

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نبذة عن منصة كنز

منصة كنز هي أحد حلول التجارة الإلكترونية الاجتماعية لتوفير التسوق الموثوق عبر الإنترنت إلى السوق الشامل في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا. تهدف المنصة التي تركز على العملاء إلى تحويل تجربة التسوق بأحدث التقنيات، وتسعى جاهدة لتزويد المستخدمين ليس فقط بالتوفير عند الشراء، ولكن أيضًا بتجربة سهلة الاستخدام وممتعة.

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