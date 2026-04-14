دبي، الإمارات العربية المتحدة – واصلت شركة "دي دبليو للسفريات"، إحدى الشركات الرائدة في مجال إدارة السفر في الإمارات العربية المتحدة، تحقيق أداء قوي خلال عام 2025، حيث سجلت نمواً في الإيرادات بنسبة 34% مقارنةً بالعام السابق، إلى جانب توسيع نطاق حضورها العالمي وتنويع خدماتها.

خلال عام 2025، استمرت "دي دبليو للسفريات" في مسارها التصاعدي، حيث نجحت في استقطاب 34 عميلاً جديداً من قطاع الشركات، وعززت مكانتها في السوق من خلال شراكات استراتيجية، من بينها الانضمام إلى شبكة "يونيغلوب ترافل"، إحدى أبرز شبكات إدارة السفر عالمياً، في خطوة تمثل محطة مهمة ضمن استراتيجية التوسع الدولي للشركة.

وأكد بدر أهلي، المدير العام لشركة "دي دبليو للسفريات"، أن الشركة حافظت على مستويات استثنائية من جودة الخدمة، محققة نسبة رضا عملاء بلغت 93.5%، مما يعكس التزامها المستمر بتقديم حلول سفر عالية الجودة لمختلف القطاعات.

وسجلت الشركة نمواً ملحوظاً عبر عدة قطاعات، حيث شهد قسم خدمات التأشيرات زيادة كبيرة في المبيعات بنسبة 121% مقارنة بالعام السابق، ما يعزز مكانته كأحد الركائز الأساسية لأعمال الشركة. وفي الوقت ذاته، حقق قطاع رحلات العمرة نموًا استثنائيًا بنسبة 219%، مدفوعًا بزيادة الطلب وتطوير المنتجات.

كما واصل قسم كبار الشخصيات (VIP) تحقيق أداء قوي خلال عام 2025، مسجلًا نمواً بنسبة 93% في المبيعات على أساس سنوي. ومنذ إطلاقه في عام 2023، نجح هذا القسم في ترسيخ مكانته كمزود رائد لتجارب السفر الفاخرة، بدءًا من الجولات الخاصة والبرامج المصممة حسب الطلب، وصولًا إلى الرحلات الجوية الخاصة والدخول الحصري إلى الفعاليات، مما يعزز سمعة دي دبليو للسفريات في قطاع السفر الفاخر.

وعلى صعيد العمليات، وسّعت "دي دبليو للسفريات" قدراتها التشغيلية خلال عام 2025 بإطلاق قسم متخصص للاجتماعات والمجموعات والفعاليات (MGE)، والذي حقق تأثيرًا فوريًا مع زيادة بنسبة 71% في حجوزات المؤتمرات. كما افتتحت الشركة مركز "الدانة" لخدمات الطباعة، مما عزز خدمات التأشيرات والمعاملات.

وظل قطاع السفر الترفيهي مساهماً رئيسياً في الأداء العام، حيث تصدرت دولة الإمارات قائمة الوجهات الأكثر طلباً، بينما برزت اليابان كأكثر وجهة دولية من حيث عدد ليالي الإقامة الفندقية. وشملت الوجهات الترفيهية الأخرى الأكثر شعبية كلًا من المملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، واليابان، وتايلاند، وتركيا، وسيشل، والولايات المتحدة الأمريكية، مما يعكس تزايد إقبال العملاء على تجارب سفر متنوعة حول العالم.

كما عززت الشركة استثماراتها في التسويق وبناء العلامة التجارية من خلال مزيج من الفعاليات الموجهة للأفراد والشركات، وحملات الإعلام المدفوع، ووسائل التواصل الاجتماعي، وتحسين محركات البحث، وتسويق المحتوى، وأنشطة العلاقات العامة، بهدف ترسيخ حضورها في السوق.

وعلى صعيد التكنولوجيا، واصلت دي دبليو للسفريات تحسين منصتها الخاصة بالحجوزات المؤسسية، دي دبليو لسفريات الأعمال، حيث نجحت في جذب عملاء جدد من الشركات، مع مواصلة تطوير المنصة لتحسين تجربة المستخدم وكفاءتها.

وبالنظر إلى عام 2026، ستركز دي دبليو للسفريات على تنويع قطاعات أعمالها وتسريع تطوير الحلول التقنية الجديدة، بما يسهم في تعزيز خدماتها وقدراتها التشغيلية.

وأضاف أهلي: "يعكس نموّنا المستمر في عام 2025 قدرتنا على التكيّف والابتكار وتقديم قيمة حقيقية لعملائنا. ومن خلال توسعنا عالميًا عبر شبكة يونيغلوب ترافل، وتحقيق نمو استثنائي في قطاعات رئيسية مثل التأشيرات والسفر الفاخر والفعاليات، نجحنا في بناء زخم قوي. وفي ظل التحديات الحالية، تظل أولويتنا دعم عملائنا وضمان استمرارية خدماتنا. ومع عودة دبي تدريجيًا إلى وضعها الطبيعي في حركة السفر الجوي، نحن على ثقة بقدرتنا على العودة أقوى من أي وقت مضى، مدفوعين بالمرونة والابتكار والالتزام بتقديم تجارب سفر استثنائية."

