بيع 2,382 منزلاً ضمن مشاريع المطوّر الرئيسي المتكاملة في دبي والشارقة

بيع 2,382 منزلاً ضمن مشاريع المطوّر الرئيسي المتكاملة في دبي والشارقة الشركة تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 15 مليار درهم إماراتي وإكمال 2,000 وحدة في عام 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة:– أعلنت أرادَ عن تضاعف مبيعاتها ثلاث مرات خلال النصف الأول من عام 2025 لتصل إلى 9.15 مليار درهم إماراتي، وذلك مع تواصل الطلب القوي على العقارات السكنية الفاخرة في جميع أنحاء دولة الإمارات. هذا، وشهد المطوّر الرئيسي زيادة بنسبة 336% على قيمة العقارات المباعة في مشاريعه في دبي والشارقة، مدفوعة بعمليات الإطلاق الجديدة والاهتمام المتنامي بالمجتمعات المتكاملة التي تطرحها الشركة.

وباعت أرادَ 2,382 وحدة سكنية خلال الشهور الستة الأولى من العام، وبزيادة قدرها 247% عن نفس الفترة من عام 2024. وشملت المشاريع الأكثر أداء خلال هذه الفترة كلاً من أكالا، وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم، والتي تم إطلاقها في دبي في مايو الماضي؛ ومجتمع مَسار 2، الذي يضم 2,000 فيلا ومنزل ريفي فاخر، والذي أطلق في الشارقة في فبراير وتم بيعه كاملاً في غضون ثلاث ساعات فقط.

وتعليقاً على ذلك، قال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال، نائب رئيس مجلس إدارة أرادَ التنفيذي: "نؤمن في أرادَ بأنه يمكن تحقيق نتائج استثنائية عندما يتواصل الإنسان ويتفاعل مع المساحة المكانية والهدف الذي تم تطويرها من أجله، حيث وجهتنا هذه الفلسفة في جميع المجتمعات التي قمنا ببنائها. ويشير الأداء القياسي الذي شهدناه في النصف الأول من هذا العام إلى مدى نجاح الاستراتيجية طويلة الأجل والتي ركزنا فيها على العنصر البشري، حيث استطعنا إضافة قيمة كبيرة للمقيمين والمستثمرين لدينا على حدّ سواء".

ومن جهته، صرّح أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في أرادَ، بقوله: "نتطلّع نحو البناء على نتائج المبيعات المميزة التي حققناها خلال الشهور الستة الأولى من العام من خلال إطلاق ثلاثة مشاريع جديدة في الإمارات في النصف الثاني من عام 2025 ، والتي ستضم في مجملها حوالي5,000 منزل جديد. وبالإضافة إلى ذلك، وبينما نستعد لإطلاق مشاريعنا الأولى في استراليا، سنواصل استكشاف المزيد من الفرص والشراكات الجديدة داخل وخارج الإمارات".

وتستهدف أرادَ تحقيق مبيعات إجمالية لهذا العام تصل إلى 15 مليار درهم إماراتي، في حين يواصل المطوّر الرئيسي سيره على الطريق الصحيح لاستكمال وتسليم2,000 منزل مع نهاية 2025. وفي وقت سابق من هذا الشهر، اختتمت أرادَ بنجاح عودتها الأخيرة إلى الأسواق المالية العالمية عبر إغلاق صفقة صكوك بقيمة450 مليون دولار أمريكي.

وقد عزز الأداء القوي لأسواق العقارات في كل من الشارقة ودبي أرقام المبيعات لدى أرادَ، حيث أظهرت آخر البيانات الصادرة عن دائرة التسجيل العقاري بالشارقة ارتفاعاً بنسبة 48٪ في قيمة العقارات المباعة في الشهور الستة الأولى من عام2025 لتصل إلى27 مليار درهم إماراتي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وفي الوقت ذاته، واصلت دبي ترسيخ مكانتها باعتبارها نقطة جذب رئيسية عالمية في قطاع العقارات، حيث ارتفعت قيمة العقارات المباعة في الإمارة بنسبة 25٪ لتصل إلى431 مليار درهم إماراتي.

هذا، وأطلقت أرادَ منذ انطلاقها في عام 2017 تسعة مشاريع ناجحة في كل من الشارقة ودبي، ولديها مجموعة من المشاريع الحالية والمستقبلية في الإمارات واستراليا وبقيمة تزيد عن90 مليار درهم إماراتي. وقد باعت الشركة منذ إنشائها أكثر من17,000 وحدة سكنية، وبقيمة تزيد عن29 مليار درهم إماراتي وأكملت أكثر من10,000 وحدة منها حتى الآن.

نبذة عن أرادَ

انطلقت أرادَ في عام 2017 من مقرّها الرئيسي في الإمارات العربية المتّحدة، وهي تهدف إلى تشييد مساحاتٍ حضرية حيث يتواصل الناس ويحظون بحياةٍ مجزيةٍ أكثر صحة وسعادة.

وتغطي عمليات الشركة عدة مجالات تشمل التطوير العقاري، وتجارة التجزئة، وقطاعات التعليم والصحة واللياقة والعافية والضيافة.

وقد أطلق المطوّر العقاري المبتكر حتى الآن تسعة مجتمعات متكاملة في دولة الإمارات، كما وسعت الشركة نشاطها إلى السوق الاسترالي، حيث افتتحت مكتباً لها في مدينة سيدني في عام 2024.

وتدير أرادَ كذلك مجموعة من العلامات التجارية والتجارب التكميلية التي تشمل نوادي اللياقة الكبرى، وعدداً من الأصول لتجارة التجزئة وخدمات الطعام والشراب، والمبادرات الاجتماعية، ووجهات الزوّار.

للمزيد من المعلومات والصور عالية الدقة، يُرجى التواصل معنا على: media@arada.com

للمزيد من المعلومات عن أرادَ، يُرجى زيارة موقع الشركة الإلكتروني: www.arada.com

-انتهى-

#بياناتشركات