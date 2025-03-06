دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دبي سوثبيز إنترناشونال ريالتي، الشركة الرائدة في مجال العقارات الفاخرة في الإمارات، عن تسجيلها رقماً قياسياً جديداً في جزيرة جميرا باي. حيث تم بيع فيلا استثنائية مكونة من ست غرف نوم ومصممة حسب الطلب مقابل 330 مليون درهم، مما يجعلها أغلى منزل تم بيعه على الجزيرة.

تبلغ مساحة الأرض 26,895 قدم مربع، وتحتل واحدة من ثلاث خيارات حصرية فقط في الطرف البارز للجزيرة. وتتميز هذه الفيلا بكونها الوحيدة من بين الثلاث التي توفر إطلالات بانورامية غير منقطعة على برج خليفة وأفق وسط مدينة دبي. يتميز تصميمها المعماري بأسلوب عصري مذهل، مع جدران زجاجية بارتفاع كامل وسقوف شاهقة تصل إلى 13 متر.

في الداخل، تتمتع الفيلا بتشطيبات فاخرة باستخدام مواد استثنائية مثل حجر تاج محل كوارتزيت، ورخام باتاغونيا، وقشرة خشب الجوز. كما تتضمن ميزات بارزة مثل مسبح إنفينيتي مواجه للشاطئ وشريط خاص من الرمال البيضاء الناعمة.

لا تتجاوز هذه الصفقة الرقم القياسي السابق البالغ 240.5 مليون درهم—والذي سجلته أيضًا دبي سوثبيز إنترناشونال ريالتي في يونيو 2024—فحسب، بل تؤكد أيضًا الارتفاع المستمر في قيمة جزيرة جميرا باي. وغالباً ما يشار إلى هذه الجزيرة الفائقة الفخامة باسم "جزيرة المليارديرات"، حيث تضم 128 ملكية فقط، مما يجذب نخبة المشترين الباحثين عن الندرة، والخصوصية، وأسلوب الحياة الفاخر على الواجهة البحرية.

جورج عازار، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة دبي سوثبيز إنترناشونال ريالتي، علّق قائلاً: "نحن الرواد في سوق العقارات فائقة الفخامة، وهذه الصفقة القياسية ما هي إلا دليل آخر على إنجازاتنا المتكررة. 330 مليون درهم ليست مجرد رقم، بل هي رسالة تعكس الثقة التي يضعها عملاؤنا فينا، وقدرتنا على تحقيق النتائج، وقوة سوق العقارات الفاخرة المزدهر في دبي. الطلب على العقارات بهذا المستوى يعكس تحولاً في السوق، حيث أصبحت الندرة والتميز أكثر قيمة من أي وقت مضى. في هذا القطاع، نحن لا نحطم الأرقام القياسية فحسب، بل نشكل ملامح السوق. نحن فخورون بمواصلة وضع معايير جديدة وربط عملائنا بأكثر العقارات تميزاً في المنطقة."

تمت هذه الصفقة التاريخية بوساطة ريغان فولكنر وإيوانا أرمينو، الشركاء الإداريين في دبي سوثبيز إنترناشونال ريالتي، حيث مثّلا البائع في هذه العملية.

وعلّق ريغان فولكنر، الشريك الإداري، قائلاً: "تحتل هذه الفيلا الموقع الأكثر طلباً على جزيرة جميرا باي، حيث توفر إطلالات غير منقطعة على أفق دبي، وموقع شاطئي متميز، وخصوصية مطلقة، مما يجعلها واحدة من أندر الفرص المتاحة في السوق. لا تزال جزيرة جميرا باي العنوان الأكثر تميز في دبي، ومع وجود ملكية قطعة فقط، فإن جاذبيتها مستمرة في التزايد."

بدورها، أضافت إيوانا أرمينو، الشريك الإداري: "لم يكن الطلب على المنازل المصممة حسب الطلب والفريدة من نوعها أقوى مما هو عليه اليوم، وهذه الصفقة القياسية في جزيرة جميرا باي تؤكد جاذبيتها المستمرة. لقد كان شرف كبير تمثيل عقار بهذه الروعة وربط عميلنا بالمشتري المثالي."

نبذة عن دبي سوثبيز إنترناشونال ريالتي:

تعد دبي سوثبيز إنترناشونال ريالتي واحدة من أبرز شركات الوساطة العقارية المتخصصة في سوق العقارات الفاخرة وفائقة الفخامة. تقدم الشركة خبرتها الواسعة لعملاء مميزين في أكثر المناطق المرغوبة في دبي، بما في ذلك تلال الإمارات، ديستريكت ون، نخلة جميرا وغيرها.

وباعتبارها جزء من شبكة سوثبيز إنترناشونال ريالتي العالمية، توفر الشركة وصولاً لا مثيل له إلى جمهور دولي واسع، يمتد عبر 84 دولة وإقليم حول العالم.

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