الإمارات العربية المتحدة، إمارة دبي: كشف شعيب الحمادي مدير أول قسم الإعلام في تعاونية الاتحاد عن وصول عدد المنتجات التي تحمل العلامة التجارية للاتحاد التعاوني الاستهلاكي وتعاونية الاتحاد إلى أكثر من 3250 منتج وسلعة حتى نهاية 2024، حيث تقوم التعاونية حالياً بتوسيع نطاق خدماتها، وزيادة عدد عناصر المنتجات التي تحمل علامتها التجارية لتواكب التنافسية في قطاع تجارة التجزئة، وتوفير منتجات ذات جودة عالية ومواصفات عالمية تلبي تطلعات المستهلكين والمتعاملين معها.

وأوضح بأن المنتجات تشمل 750 منتجاً تحت العلامة التجارية "Coop"، بالإضافة إلى 2,500 منتج تحت العلامة التجارية "Union"، مما يعكس جهود التعاونية في تقديم مجموعة واسعة من الخيارات عالية الجودة التي تلبي كافة متطلبات المستهلكين، لافتاً إلى أن العدد حالياً في ازدياد، وذلك يعود إلى القوة الشرائية التي رفعت مؤشرات وتيرة الطلب في قطاع التجزئة بشكل إيجابي ومتسارع.

وتابع بأن التعاونية فخورة بوصول عدد منتجاتها تحت علامتي "Coop" و"Union" إلى 3,250 منتجاً، ما يدل على التزامها بتقديم خيارات متنوعة تلبي احتياجات جميع عملائها من المواد الغذائية والاستهلاكية والمنزلية والصحية وغيرها من السلع الغذائية وغير الغذائية، لافتاً إلى أن التعاونية تسعى دائماً إلى توفير تجربة تسوق مميزة واستثنائية، إذ أن التوسع في توفير منتجات تحمل علامتها التجارية جزء من استراتيجيتها لتلبية احتياجات السوق المتنوعة.

وأشار إلى أن التعاونية ستواصل خططها في الابتكار والتوسع وزيادة عدد المنتجات في جميع فروعها التي تحمل علامة «الاتحاد» والعلامات التجارية المحلية والعالمية، وذلك لمواكبة نمو الطلب المتزايدة على المنتجات، ورفع نسبة تنافسية التعاونية في قطاع تجارة التجزئة والأسواق المحلية، حيث أن معدلات الإقبال على المواد الأساسية متزايدة بسبب زيادة عدد سكان وزوار دبي وتنوع الثقافات الشرائية.

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