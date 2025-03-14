دبي - الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع، شركة النقل والملاحة البحرية المدرجة في "سوق دبي المالي"، عن موافقة مساهميها على الاستحواذ الاستراتيجي على الأصول والشركات المملوكة لشركة بروج للطاقة المحدودة ("بروج"). وتمت الموافقة على هذه الصفقة خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في 13 مارس 2025.

ويشمل الاستحواذ كلاً من: شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز م.م.ح، شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز - المرحلة الثالثة م.م.ح، وبي بي جي آي سي فيز 3 ليميتد. ومن المتوقع أن تعزز هذه الصفقة بشكل كبير القدرات التشغيلية للشركة، وترسخ مكانتها في قطاعي النفط والغاز والخدمات اللوجستية.

أبرز ملامح الصفقة:

سيتم تسوية قيمة الصفقة من خلال مزيج من النقد، وإصدار أسهم جديدة، وسندات إلزامية التحول .

إصدار 358,841,476 سهماً جديداً لصالح بروج بسعر 1.25 درهم إماراتي للسهم، مع فترة حظر لمدة عام .

لصالح بروج بسعر 1.25 درهم إماراتي للسهم، مع فترة حظر لمدة عام إصدار سندات إلزامية التحول بقيمة 2.336 مليار درهم إماراتي لصالح بروج، تحول إلى أسهم بسعر 1.25 درهم إماراتي، مع فترة حظر لمدة عام بعد التحويل .

لصالح بروج، تحول إلى أسهم بسعر 1.25 درهم إماراتي، مع فترة حظر لمدة عام بعد التحويل إصدار سندات إلزامية التحول بقيمة 500 مليون درهم إماراتي بسعر 1.10 درهم إماراتي لكل سند، مخصصة حصرياً لمساهمي الخليج للملاحة الحاليين، مع التزام كبار المساهمين بالاكتتاب في أي سندات متبقية لم يكتتب فيها صغار المساهمين، وسيتم تحويل هذه السندات إلى أسهم خلال ثلاثة (3) أشهر .

بسعر 1.10 درهم إماراتي لكل سند، مخصصة حصرياً لمساهمي الخليج للملاحة الحاليين، مع التزام كبار المساهمين بالاكتتاب في أي سندات متبقية لم يكتتب فيها صغار المساهمين، وسيتم تحويل هذه السندات إلى أسهم خلال ثلاثة (3) أشهر دفع مبلغ 460 مليون درهم إماراتي نقداً لتسوية الجزء النقدي من الصفقة .

الأهمية الاستراتيجية للصفقة:

تتماشى هذه الخطوة مع رؤية "الخليج للملاحة" طويلة الأمد، والتي تهدف إلى التوسع في قطاع الطاقة وتعزيز خدماتها اللوجستية. حيث تتمتع "بروج" ببنية تحتية متطورة تشمل منشآت متقدمة لتخزين زيت الوقود، النفط الخام، والمنتجات البترولية، مما يوفر تكاملاً استراتيجياً مع عمليات "الخليج للملاحة" الحالية، ويُحسن الكفاءة التشغيلية، ويخلق قيمة مضافة للمساهمين.

وصرح أحمد الكيلاني، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الخليج للملاحة قائلا: "يمثل هذا الاستحواذ نقطة تحول في مسيرة الشركة، حيث يُعزز من التزامنا بالنمو المستدام والتميز التشغيلي وخلق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا. ومن خلال هذه الصفقة، سنُعزز مكانتنا في قطاع النفط والغاز، ونُوسع نطاق خدماتنا، ونفتح آفاقاً جديدة للنمو والإيرادات. نحن واثقون من أن دمج أصول بروج سيمنحنا ميزة تنافسية قوية ويحقق فوائد ملموسة لمساهمينا."

النظرة المستقبلية:

بعد استكمال الصفقة، ستركز الخليج للملاحة على تحقيق النمو وتفعيل أوجه التكامل التشغيلي من خلال دمج البنية التحتية المتقدمة والخبرة التشغيلية لشركة بروج. تخطط الشركة لتوسيع قدراتها التخزينية والخدمات اللوجستية، مما سيعزز قدرتها على تلبية الطلب المتزايد على خدمات قطاع النفط والغاز في المنطقة. ومن خلال الاستفادة من منشآت بروج المتطورة، تسعى الخليج للملاحة إلى تحسين كفاءة العمليات، وتنويع الخدمات، وفتح فرص جديدة للإيرادات. بالإضافة إلى ذلك، ستواصل الشركة دعم أهداف الاستدامة لدولة الإمارات عبر استكشاف حلول مبتكرة مثل تخزين الوقود البديل وخفض انبعاثات الكربون. من المتوقع أن تسهم هذه المبادرات في تعزيز المكانة التنافسية للشركة وتحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهميها.

وأضاف الكيلاني: "نتوقع أن تحقق هذه الصفقة تكاملاً تشغيلياً كبيراً، يشمل خفض التكاليف من خلال دمج العمليات اللوجستية وزيادة القدرة التخزينية. مالياً، يُتوقع أن تسهم الصفقة في تعزيز إيرادات الخليج للملاحة وتحسين هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) خلال السنوات المقبلة. كما ستؤدي عملية إصدار الأسهم الجديدة والسندات الإلزامية التحول إلى زيادة رأس مال الخليج للملاحة بنسبة 320% تقريباً."

وقد تم تفويض مجلس إدارة الشركة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستكمال الصفقة، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية، وتعديل النظام الأساسي، والإشراف على تنفيذ زيادة رأس المال. من المتوقع أن تكتمل الصفقة خلال الربع الثاني من هذا العام، رهناً بالموافقات التنظيمية واستيفاء الشروط النهائية للإغلاق.

نبذة عن شركة الخليج للملاحة القابضة:

شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع هي شركة متكاملة ومتضافرة الجهود تقوم بأعمال تجارية متعددة، وهي شركة الملاحة والنقل والبحري المتخصص الوحيدة المدرجة في سوق دبي المالي منذ فبراير 2007 تحت الرمز "GULFNAV". ويقع مقر الشركة في دبي، وتمتلك فروعاً في الفجيرة وخورفكان، إضافة إلى فرع خارجي في السعودية. وتمتلك الشركة أسطولاً من ناقلات المواد الكيميائية وسفن نقل المواشي وسفن تحفيز الآبار النفطية وسفن دعم العمليات والخدمات البحرية وعمليات إصلاح السفن، كما أن الشركة حائزة على شهادة أيزو9001:2015 ومعتمدة من قبل بيروفيريتاس، فإنها تلتزم بالامتثال لمتطلبات قانون الإدارة الدولية لعمليات أمن السفن ومنع التلوث والتحكم البيئي؛ كما وتعمل الشركة باستمرار على تحديث وتطوير عملياتها وتقديم خدمات عالية الجودة للأسواق المحلية والدولية.

-انتهى-

#بياناتشركات