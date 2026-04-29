ارتفاع الإيرادات بنسبة 11% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 370 مليون درهم، مدعومة باستمرار الأداء القوي في قطاعي التطوير العقاري وخدمات القوى العاملة

ارتفاع الأرباح التشغيلية بنسبة 32% لتبلغ 79 مليون درهم، ما يعكس الأداء المنضبط عبر مختلف الأنشطة الرئيسة للمجموعة

نمو صافي الأرباح بنسبة 29% ليصل إلى 68.6 مليون درهم، ما يؤكّد استمرار تحقيق الأرباح وزخم الأعمال

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت اليوم مجموعة "إي إس جي ستاليونز الإمارات" (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز ESG)، احدى ابرز الشركات الرائدة متعددة الأنشطة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، والتابعة للشركة العالمية القابضة (IHC)، عن نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026، محقّقة نمواً قوياً ومزدوج الرقم عبر مؤشرات الأداء المالي الرئيسة.

بلغت إيرادات المجموعة 370 مليون درهم، بزيادة قدرها 11% مقارنة بـ 333 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025. وارتفع إجمالي الأرباح بنسبة 32% ليصل إلى 130.5 مليون درهم، فيما نما صافي الأرباح بنسبة 29% ليبلغ 68.6 مليون درهم.

وسجّلت الأرباح التشغيلية قبل الضريبة ارتفاعاً بنسبة 32% لتصل إلى 79 مليون درهم، ما يعكس تحسناً مستمراً في الكفاءة التشغيلية وقوة التنفيذ عبر القطاعات الرئيسة للمجموعة.

وحافظت المجموعة على قوّة مركزها المالي، حيث ارتفع إجمالي الأصول إلى 4.8 مليار درهم، حتى 31 مارس 2026، بزيادة نسبتها 10% مقارنة بنهاية عام 2025. كما بلغ إجمالي حقوق الملكية 3.10 مليار درهم، فيما وصلت القيمة الدفترية للسهم إلى 12.4 درهماً، ما يعكس تركيز المجموعة المستمر على تحقيق القيمة للمساهمين.

ويعكس هذا الأداء قوة نموذج الأعمال المتنوع للمجموعة واستمرار كفاءة التنفيذ عبر أنشطتها الرئيسة، مدعوماً بمساهمات قوية من قطاع التطوير العقاري وخدمات القوى العاملة والإسكان.

وتعليقاً على هذه النتائج، قال سعادة مطر سهيل علي اليبهوني الظاهري، رئيس مجلس إدارة مجموعة "إي إس جي ستاليونز الإمارات": "يعكس الأداء القوي الذي حققته المجموعة في الربع الأول من عام 2026 امتداداً طبيعياً للزخم الذي رسّخناه خلال العام الماضي، ويؤكّد متانة نموذجنا الاستثماري القائم على التنوع والتكامل. لقد أثبتت المجموعة قدرتها على تحقيق نمو متوازن ومستدام عبر مختلف قطاعاتها، مدفوعة بانضباط راسخ في التنفيذ ورؤية واضحة ترتكز على تعظيم القيمة على المدى الطويل".

وأضاف كايد علي خرما، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إي إس جي ستاليونز الإمارات": "تعكس نتائج الربع الأول انطلاقة قوية لعام 2026، مدفوعة بنمو متواصل في الإيرادات وتحسّن ملموس في مؤشرات الأرباح، ما يؤكد فاعلية توجهاتنا الاستراتيجية وكفاءة نموذج أعمالنا. وقد أدّى الأداء اللافت لمنصة التطوير العقاري، إلى جانب مساهمة شركة "سواعد القابضة"، دوراً محورياً في تعزيز هذا الأداء، وترسيخ قدرتنا على مواكبة الطلب المتنامي في قطاعاتنا الحيوية. وسنواصل البناء على هذا الزخم عبر تسريع وتيرة تنفيذ مشاريعنا وتعزيز أولوياتنا التشغيلية".

وواصلت المجموعة خلال هذه الفترة تطوير منصتها في قطاع العقارات من خلال شركة "رويال للتطوير القابضة"، حيث شهد مشروع "روتانا ريزيدنسز" في جزيرة الريم (بقيمة مليار درهم) بيعاً كاملاً قبل إطلاقه، في مؤشر واضح على قوة الطلب في السوق على المشاريع السكنية المرتبطة بعلامات تجارية عالمية، ما يعزز جاذبية منصة "إي إس جي" العقارية.

وبالتوازي مع ذلك، سجّل قطاع خدمات القوى العاملة والإسكان في المجموعة، ممثلاً بشركة "سواعد القابضة"، نمواً قوياً عبر مختلف المؤشرات المالية الرئيسة، ما يعكس استمرار الأداء الإيجابي ومتانة الكفاءة التشغيلية خلال هذه الفترة.

وتقدم "سواعد القابضة" حلولاً متكاملة تشمل توريد العمالة، وإسكان القوى العاملة، والتدريب المهني، والخدمات المساندة، عبر مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية.

واستناداً إلى أدائها القوي خلال عام 2025، تواصل مجموعة "إي إس جي ستاليونز الإمارات" توظيف منصتها المتكاملة لدفع عجلة النمو، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، والاستفادة من الفرص المتاحة في قطاعاتها الرئيسة، ما يعزّز مكانتها كمنصة نمو متنوعة.

نبذة عن مجموعة "إي إس جي ستاليونز الإمارات":

مجموعة "إي إس جي ستاليونز الإمارات" التابعة لـ "الشركة العالمية القابضة"، هي مجموعة إماراتية رائدة تمتلك محفظة متنوعة تضم أكثر من 50 شركة تعمل في مجالات القوى العاملة والإسكان، والتطوير العقاري، والتصميم والتصنيع، بالإضافة إلى تصميم وتنفيذ المناظر الطبيعية والزراعة. ومع توسع عملياتها في أكثر من 15 دولة، وقوة عاملة تتجاوز 15,000 فرد، تقدم المجموعة حلولاً متكاملة في مختلف القطاعات، تعزّز المنظومة الاقتصادية الوطنية وتُسهم في توسيع حضورها الإقليمي والدولي.

ومنذ تأسيسها في عام 2008، نجحت المجموعة في ترسيخ أسس مالية وتشغيلية قوية، إذ بلغت قيمة أصولها 4.8 مليار درهم إماراتي في 31 مارس 2026. وبفضل التزامها بالابتكار والتكامل والمرونة، تواصل مجموعة "إي إس جي ستاليونز الإمارات" تعزيز قدراتها وتحقيق قيمة مضافة مستدامة، بما يعزز دورها في دعم الاقتصاد الوطني وترسيخ حضورها في الأسواق الإقليمية والعالمية.

نبذة عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة عام 1999، ونجحت في بناء مكانة مرموقة فأصبحت اليوم الشركة القابضة الأعلى قيمةً في الشرق الأوسط وإحدى أكبر شركات الاستثمار على مستوى العالم، بقيمة تبلغ 876 مليار درهم (أي ما يعادل 239 مليار دولار أمريكي). وشهدت الشركة منذ تأسيسها الكثير من التحولات الاستراتيجية لتُمثل اليوم جيلاً جديداً من المستثمرين. وتلتزم الشركة التزاماً راسخاً بالاستدامة والابتكار ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي من خلال محفظتها الواسعة التي تضم أكثر من 1,300 شركة تابعة، تساهم جميعها في دفع المسيرة التنموية عبر 4 قطاعات حيوية تضمّ التكنولوجيا، والبنية التحتية، والخدمات المالية، والسلع الاستهلاكية.

ويركز نهج الشركة العالمية القابضة على البحث المستمر عن الفرص عبر تكامل محفظة أصولها وتخطي الحواجز والابتعاد عن الأساليب والمنهجيات التقليدية، ما يمكنها من بناء شبكة علاقات وشراكات حيوية لتعزيز القيمة وتسجيل أفضل النتائج وتحقيق نمو واسع النطاق عبر مختلف القطاعات.

تلتزم الشركة العالمية القابضة بالوفاء بمسؤولياتها تجاه المساهمين والعملاء والموظفين، وتحرص على الاستثمار بحس عالٍ من المسؤولية لضمان تحقيق قيمة مستدامة من خلال التواصل المستمر مع المجتمعات التي تزاول فيها أعمالها، وإحداث تأثير إيجابي مع كل استثمار.

