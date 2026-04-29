دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت "دبي لصناعات الطيران المحدودة" اليوم نتائجها المالية للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026. ويمكن تحميل النسخة الكاملة لتقارير النتائج المالية من هنا.

أبرز نتائج الأعمال والعمليات:

عدد الطائرات المستحوذ عليها: 9 (مملوكة: 9؛ مدارة: 0)

(مملوكة: 9؛ مدارة: 0) عدد الطائرات المباعة: 15 (مملوكة: 12؛ مدارة: 3)

(مملوكة: 12؛ مدارة: 3) اتفاقيات التأجير والتمديدات والتعديلات الموقعة: 64 (مملوكة: 60؛ مدارة: 4)

(مملوكة: 60؛ مدارة: 4) عدد الطائرات المملوكة والمدارة وقيد الطلب في الأسطول: 663

عدد ساعات العمل المحجوزة (قسم الهندسة): حوالي 500,000~

عدد الفحوصات المنجزة (قسم الهندسة): 69

توقيع اتفاقيات تسهيلات ائتمانية متجددة جديدة طويلة الأجل وغير مضمونة بقيمة 2.8 مليار دولار أمريكي.

توقيع اتفاقية نهائية للاستحواذ على كامل أسهم شركة ماكواري إير فاينانس المحدودة؛ قيمة الشركة حوالي 7 مليارات دولار أمريكي.

رفعت وكالة KBRA تصنيف الديون غير المضمونة لشركة دبي لصناعات الطيران إلى "A-".

وتعليقاً على النتائج، قال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: "شكّل الربع الأول من عام 2026 فترةً استثنائية لشركة دبي لصناعات الطيران، حيث أبرمنا خلاله اتفاقية نهائية للاستحواذ على كامل أسهم شركة ماكواري إير فاينانس المحدودة في صفقة تقدَّر قيمتها بنحو 7 مليارات دولار أمريكي. ومن المتوقع أن تضيف هذه الصفقة، عند اكتمالها، نحو 350 طائرة مملوكة وقيد الطلب إلى أسطول الشركة.

كما أسهم أداؤنا المالي القوي والمتواصل على مدى السنوات الخمس الماضية، إلى جانب النمو المستمر في حجم أعمالنا، في رفع التصنيف الائتماني لديوننا غير المضمونة من الدرجة الأولى إلى "A-" من قبل وكالة KBRA، إحدى وكالات التصنيف العالمية البارزة.

وعلى الرغم من حالة عدم اليقين الناجمة عن النزاع الإقليمي، فقد عكست نتائجنا المالية خلال الربع الأول قوة نموذج أعمالنا ومرونته، حيث سجلت الإيرادات مستويات قياسية واتسعت هوامش الربحية. وفي المقابل، شهدت إيرادات قسم الهندسة في دبي لصناعات الطيران تراجعاً، بما يعكس انخفاض حجم الأعمال خلال شهر مارس نتيجة تداعيات النزاع الإقليمي وإغلاق المجال الجوي".

البيانات التطلعية

قد تشكل بعض المعلومات الواردة في هذا الخبر الصحفي "بيانات تطلعية" يمكن تحديدها من خلال استخدام مصطلحات استشرافية، مثل "يجوز" و"سوف" و"ينبغي" و"يمكن" و"تواصل" و"توقع" أو "يتنبأ" أو "مشروع" أو "خطة" أو "تقدير" أو "ميزانية" أو "يفترض" أو "محتمل" أو "مستقبلي" أو "يعتزم" أو "يعتقد" أو سلبيات ذلك أو المصطلحات المماثلة الأخرى. وتعكس هذه البيانات التوقعات والافتراضات الحالية لدبي لصناعات الطيران وتنطوي على مخاطر معروفة وغير معروفة فيما يتعلق بالأحداث أو النتائج أو المخرجات المستقبلية وليست ضمانات للنتائج المستقبلية أو الوضع المالي. قد تختلف النتائج أو الأداء أو الإنجازات أو الظروف الفعلية مادياً عن تلك الموجودة في الافتراضات والبيانات التطلعية نتيجةً لعدد من العوامل، والعديد منها خارج عن سيطرة دبي لصناعات الطيران.

المعلومات المالية غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS

قد يتضمن هذا الخبر الصحفي بعض المعلومات المالية غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS، مثل الأرباح المعدلة قبل الفائدة والضرائب والإهلاك والاستهلاك، والتي لم يتم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. ونظراً لقيود الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، لا ينبغي اعتبارها بديلاً عن المعلومات المالية التي يتم إعدادها أو تحديدها وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، حسب الاقتضاء. وعند الاقتضاء، تعوض دبي لصناعات الطيران عن هذه القيود بالاعتماد بشكل أساسي على النتائج المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية واستخدام الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك فقط للأغراض التكميلية.

نبذة عن دبي لصناعات الطيران

"دبي لصناعات الطيران المحدودة" هي شركة عالمية متخصصة في خدمات الطيران وتزاول نشاطها عبر قسمين هما قسم تأجير الطائرات "دي ايه إي كابيتال" وقسم الهندسة "دي ايه إي للهندسة". وتقدم الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها خدماتها لأكثر من 200 عميل من شركات الطيران في ما يزيد عن 08 دولة من مواقعها في دبي ودبلن وعمّان وسنغافورة وميامي وسياتل.

قسم تأجير الطائرات في الشركة "دي ايه إي كابيتال" والحائز على الجوائز لديه أسطول يضم نحو 650 من الطائرات التي تتراوح بين المملوكة والمدارة وقيد الطلب والمفوض بإدارتها من طرازات "إيرباص" و"إيه تي آر" و"بوينغ"، بقيمة 25 مليار دولار، بينما يقدم قسم الهندسة في الشركة "دي ايه إي للهندسة" خدماته في مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات لعملائه في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا من منشأته المتطورة في العاصمة الأردنية عمّان والتي يمكنها استيعاب ما يصل إلى 24 من الطائرات ذات البدن العريض أو الضيق. وقد تم اعتماد الشركة للعمل على 16 طرازاً من الطائرات كما تحظى باعتماد أكثر من 30 جهة تنظيمية عالمية.

#بياناتشركات

