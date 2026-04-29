الدوحة– أعلن اليوم مجلس إدارة شركة أعمال ش. م. ع. ق. (أعمال)، إحدى أبرز وأكبر مجموعات الأعمال متنوعة الأنشطة وإحدى أسرعها نموا بالمنطقة، عن النتائج المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026.

أبرز النتائج المالية:

الإيرادات الإجمالية انخفضت بنسبة 19.9% لتبلغ 464.8 مليون ريال قطري (مقارنةً مع 580.3 مليون ريال قطري خلال الربع الأول من 2025)

الأرباح الإجمالية انخفضت بنسبة 3.5% لتبلغ 124.2 مليون ريال قطري (مقارنةً مع 128.7 مليون ريال قطري خلال الربع الأول من 2025)

صافي الربح المنسوب إلى حقوق المساهمين في أعمال انخفض بنسبة 11% ليبلغ 90.7 مليون ريال قطري (مقارنةً مع 101.8 مليون ريال قطري خلال الربع الأول من 2025)

العائد على السهم انخفض بنسبة 11% ليبلغ 0.014 ريال قطري (مقارنةً مع 0.016 ريال قطري خلال الربع الأول من 2025)

صافي الاستثمارات في النفقات الرأسمالية ارتفع بنسبة 15.8% ليبلغ 7.6 مليون ريال قطري (مقارنةً مع 6.6 مليون ريال قطري خلال الربع الأول من 2025)

نسبة الاقتراض ارتفعت إلى 7.01% (مقابل 0.89% خلال الربع الأول من 2025)

الخلاصة ونظرة مستقبلية

وفي سياق تعليقه على هذه النتائج، قال السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة أعمال:

"تعكس نتائج شركة أعمال للربع الأول من عام 2026 أداءً اتسم بالتحديات، حيث شهدت الإيرادات وصافي الأرباح تراجعاً ملحوظاً، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى المنافسة الشديدة والتطورات غير المواتية في السوق وبالاخص ضمن قطاع التجارة والتوزيع.ومع ذلك، يُبرز الأداء العام صلابة ومرونة العمليات الأساسية للشركة مدعوماً بالاستمرار في تنفيذ الأولويات الاستراتيجية والتركيز الدقيق على الانضباط في تطبيق خطط العمل عبر مختلف قطاعات الشركة.

و في قطاع العقارات، سجلنا نمواً في الإيرادات مدعوماً بإضافة "برج أعمال" إلى محفظتنا، إلى جانب استمرار الأداء القوي لـ "سيتي سنتر الدوحة"، حيث حافظت الإيرادات على استقرارها واستمر الطلب على الايجار قوياً. أما في قطاع التجارة والتوزيع، فقد تأثر الأداء بشكل رئيسي نتيجة توجه قطاع الرعاية الصحية نحو الأدوية الجنيسة، مما أثر على أداء شركة ابن سينا الطبية، في ظل بيئة سوقية أكثر تنافسية. وفي المقابل، تمكنت شركة أعمال الطبية من تحقيق نمو قوي في كل من الإيرادات والربحية،. وفي قطاع إدارة الخدمات حققت شركة حلول الصيانة والإدارة (إم إم إس) أداءً جيداً، مما ساهم في التخفيف جزئياً من تراجع الأداء في القطاع ككل.

وبالنظر الى قطاع الإنتاج الصناعي، تأثر الأداء بمزيج من العوامل التشغيلية والظروف السوقية. فقد تأثرت شركتا "أعمال ريديمكس" و"سنيار للصناعات القابضة قطر" بضغوط الأسعار وتأخر بعض المشاريع، في حين عكست نتائج "أعمال لخدمات النقل البحري" دخول إحدى سفنها للصيانة في الحوض الجاف وانخفاض أسعار الشحن العالمية. في المقابل، حققت "أعمال للصناعات الإسمنتية" تحسناً ملحوظاً في الربحية.

وبالنظر إلى المستقبل، فإن التوقعات قصيرة الأجل تبقى أقل وضوحاً في ضوء التطورات الإقليمية الراهنة. ونواصل متابعة البيئة الجيوسياسية المتغيرة عن كثب، لكننا نثق وبدون شك، في مرونة نموذجِ أعمالِ الشركةِ المتنوع، وقدرة القيادات الإدارية لدينا على تجاوز التحديات المحتملة ومواصلة تحقيق نمو مستدام لجميع أصحاب المصلحة".

من جانبه، أضاف سعادة الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "أعمال":

"تعكس نتائج الربع الأول لشركة أعمال فترةً أكثر هدوءاً للمجموعة، حيث انخفضت الإيرادات وصافي الأرباح مقارنةً بالعام الماضي. ورغم تأثر الأداء خلال الربع الحالي بتحديات السوق في بعض القطاعات، فإننا لا نزال على ثقةٍ تامةٍ بقوة الشركة الجوهرية ومرونتها التشغيلية وتوجهها الاستراتيجي طويل الأجل. وتواصل أعمال الاستفادة من نموذج أعمالها المتنوع، وأصولها عالية الجودة، ومكانتها الراسخة في السوق عبر مجموعةٍ واسعةٍ من القطاعات.

ومع تطلعنا إلى المستقبل، فإننا نأمل في أن يصبح المناخ الاقتصادي أكثر تشجيعاً على المدى القريب، وأن تستقر التطورات الإقليمية الراهنة. ومع ذلك، لا نزال على ثقة تامة وراسخة باستقرار دولة قطر وقوتها الاقتصادية، فضلاً عن قدرة شركة أعمال على التعامل مع الظروف المتغيرة بكفاءة وانضباط ومرونة. وبالاستناد على ركائز المجموعة المتنوعة، ووضوح توجهها الاستراتيجي، وتركيزها الدائم على تحقيق قيمةٍ طويلة الأجل، فإننا على يقين بأن أعمال لا تزال في وضعٍ جيد يسمح لها بالتعامل مع الظروف المتغيرة ومواصلة تحقيق ازدهار ونمو مستدام لجميع مساهمي الشركة".

تفاصيل المؤتمر الهاتفي

سيتم عقد مؤتمر عبر الهاتف لمناقشة النتائج المالية يوم 30 ابريل 2026 في تمام الساعة 2:00 مساءً بتوقيت الدوحة.

نبذة عن شركة أعمال ش. م. ع. ق.

تعتبر شركة أعمال إحدى أكبر وأسرع مجموعات الأعمال نمواً وأكثرها تنوعاً في منطقة الخليج، وتم إدراجها في بورصة قطر منذ شهر ديسمبر عام 2007، وكما في 28 ابريل 2026 بلغت القيمة السوقية للشركة [5] مليار ريال قطري (1.4 مليار دولار أمريكي)

تتنوع عمليات أعمال على نطاقٍ واسع وتضم 32 وحدة أعمال نشطة (شركات تابعة ومشروعات مشتركة) مع مراكز رائدة في السوق في قطاعات الصناعة، والتجزئة، والعقارات، وإدارة الخدمات، والمعدات الطبية والأدوية، وتوفر شركة أعمال للمستثمرين فرصة الاستثمار عالية الجودة والتوازن في النمو المتسارع للاقتصاد القطري وتطوره.

