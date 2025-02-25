تحقيق تسعة إغلاقات مالية بتكلفة استثمارية بلغت 34.6 مليار ريال سعودي

مليار ريال سعودي توقيع عشرة اتفاقيات جديدة بإجمالي قدرة إنتاجية تبلغ 14.3 جيجاواط، و0.4 مليون متر مكعب يومياً من المياه المحلاة.

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت "أكوا باور"، أكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والرائدة في مجال تحوّل الطاقة، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر، والمدرجة في السوق المالية السعودية "تداول" (تحت الرمز أكوا باور: 2082)، عن نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

وسجلت الإيرادات التشغيلية قبل احتساب الانخفاض في القيمة والمصروفات الأخرى 2,983 مليون ريال سعودي وسط نمو استثنائي في الأعمال، بينما بلغ صافي الربح - العائد لمساهمي الشركة الأم - 1,757 مليون ريال سعودي للفترة، بزيادة قدرها 5.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.

وقال ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور: "نحن سعداء للغاية بالنتائج التي حققناها في عام 2024. تدل هذه النتائج على أننا نسير في المسار الصحيح لتحقيق أهدافنا المتعلقة بمضاعفة أصولنا ثلاث مرات مما هي عليه حالياً بحلول عام 2030، ورغم التكاليف المرتفعة لتسريع عجلة الاستثمارات، فقد حافظنا على ربحية قوية. وتضمن نمو محفظتنا الاستثنائي في عام 2024 دخولنا إلى جمهورية الصين الشعبية، وإطلاق مشروعنا الثاني للهيدروجين الأخضر، مع ترسيخ مكانة "أكوا باور" كأكبر شركة خاصة لتحلية المياه في العالم، ورائدة في مجال تحول الطاقة بأكثر من 69 جيجاواط".

وأضاف: "سنلتزم بريادتنا في استقطاب المواهب، بالإضافة إلى تعزيز علاقاتنا الوثيقة مع شركائنا. مهمتنا لا تكمن فقط في توفير الطاقة للمجتمعات التي نتواجد بها بل تقدم قيمة مضافة، وتوفر مستقبلاً مستداماً للأجيال المقبلة".

وأعرب عبد الحميد المهيدب، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في أكوا باور ، عن ثقته القوية في حجم وسرعة نمو الشركة: "خلال العام، حافظنا على استقرار الأرباح وسط نمو استثنائي للأعمال. ومع إتمام تسعة إغلاقات مالية ناجحة في عام 2024، بقيمة إجمالية تبلغ 34.6 مليار ريال سعودي حققنا مستهدفات النمو لعام ٢٠٢٤م، كما تحتوي محفظتنا على ما يتجاوز 100 مليار ريال سعودي من المشاريع قيد البناء، مما يجعلها أكبر محفظة مشاريع تحت البناء في تاريخ أكوا باور". وأضاف المهيدب: "حافظنا على أداء مالي متوازن في ظل هذا النمو الاستثنائي في الأعمال الجديدة، والتي ستبدأ في تحقيق التدفقات النقدية المتوقعة بشكلٍ تدريجي، مع بدء التشغيل التجاري لهذه المشاريع".

خلال عام 2024، أضافت "أكوا باور" 14.3 جيجاواط من الطاقة، منها (10.7 جيجاواط طاقة متجددة)، بالإضافة إلى 0.4 مليون متر مكعب يومياً من المياه المحلاة. في نهاية عام 2024، ضمت محفظة "أكوا باور" المتنوعة 94 مشروعاً بإجمالي تكلفة استثمارية قدرها 97 مليار دولار أمريكي، وإجمالي قدرة إنتاجية تبلغ 69.2 جيجاواط من الطاقة، و5.3 جيجاواط ساعة من تخزين الطاقة بالبطاريات، و8.1 مليون متر مكعب يوميا من إنتاج المياه المحلاة.

تتوفر البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 دسيمبر 2024، الصادرة عن شركة "كي بي إم جي" للاستشارات المهنية (المحاسبين القانونيين المعتمدين للشركة)، إلى جانب تقرير المستثمرين الأولي الذي يتضمّن مناقشة فريق الإدارة وتحليل النتائج المالية والمتوفر في صفحة علاقات المستثمرين على موقع "أكوا باور" الإلكتروني http://acwapower.com/en/investor-relations

يذكر أن الشركة ستعقد اجتماعاً افتراضياً مع المستثمرين يوم الثلاثاء الموافق في 25 فبراير 2025 في تمام الساعة 16.00 بتوقيت المملكة العربية السعودية (13.00 مساءً بتوقيت جرينتش).

حول شركة أكوا باور:

أكوا باور (رمز تداول: 2082)، هي شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، وهي أكبر شركة خاصة لتحلية المياه في العالم، وأول شركة تعمل في إنتاج الهيدروجين الأخضر، كما أنها رائدة في مجال تحول الطاقة. ويعمل لدى الشركة التي تم تسجيلها وتأسيسها في عام 2004 في الرياض، في المملكة العربية السعودية، أكثر من 4000 موظف، وتمارس أعمالها في الوقت الحالي في 14 دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا. وتضم محفظة مشروعاتها 101 مشروعاً قيد التشغيل، أو في مرحلة من مراحل التطوير أو الإنشاء، بقيمة استثمارية تبلغ 403 مليار ريال سعودي (107.5 مليار دولار أمريكي)، وبقدرة على توليد 78.85جيجاواط من الطاقة، بالإضافة إلى إنتاج وإدارة 9.5 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، يتم تسليمها، بكميات كبيرة، لتلبية الاحتياجات الضرورية لمرافق الدولة والصناعات على المدى الطويل، كما توفر المياه والكهرباء لجهات خارجية بموجب عقود شراء ونماذج شراكة بين القطاعين العام والخاص.

للمزيد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة من خلال الرابط: www.acwapower.com

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