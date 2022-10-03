الإسكندرية: قامت "بي.تك"، الشركة الرائدة في مجال تجارة الإلكترونيات وأحد أكبر موزعي الأجهزة المنزلية في مصر، بافتتاح أحدث فروعها بمحافظة الإسكندرية بمنطقة سيدي جابر وذلك بحضور كل من المهندس / محمود عصمت وزير قطاع الاعمال و اللواء/ محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والسيدة/ ميرفت حطبه رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، والدكتور/ محمود خطاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "بي تك". ويأتي افتتاح الميجا ستورالجديد في إطار الخطة التوسعية للشركة لتنمية عدد فروعها بكافة أنحاء الجمهورية بالتعاون مع الشركة القابضة للسياحة والفنادق حيث يبلغ حجم استثمارات فرع سيدي جابر 32 مليون جنيه مصري لتجديد المبني.

يعد فرع سيدي جابر رقم 143 من بين فروع "بي.تك" ويقع في شارع بورسعيد في منطقة سيدي جابر أمام مستشفى الشفاء بمحافظة الاسكندرية بمساحة إجمالية تبلغ 0530 متر مربع وهو مكون من أربع طوابق حيث يعد هذا هو الفرع الأكبر من حيث المساحة من بين جميع فروع بي تك على مستوي الجمهورية، ومن المتوقع أن يستقبل الفرع 35 ألف زائر شهرياً حيث تسمح المساحة الكبيرة للفرع بعرض عدد كبير من المنتجات يصل لأكثر من 2000 منتج بتكلفة تصل إلى 17 مليون جنيه، والتي تتضمن مختلف الأجهزة الالكترونية والأجهزة المنزلية بكافة فئاتها والشاشات والتكييفات وغيرها مع وجود منطقة أوت ليت وأكبر منطقة خاصة للألعاب الالكترونية والأجهزة المنزلية الذكية بالاضافة إلى خدمات التجار ومنطقة كبيرة لعرض كل العلامات التجارية داخل الفرع. تم تجهيز الفرع الجديد لتزويد العملاء بكافة خدمات "بي.تك" والتي تشمل امكانية الشراء اون لاين، والاستلام الفوري، وخدمات ما بعد البيع مثل نقل البيانات من الجهاز القديم الي الجديد وتحميل البرامج الأساسية اللازمة للإستخدام، خدمات إصلاح الموبايلات واللاب توب، خدمات استبدال أجهزة الموبايل القديمة بأجهزة موبايل جديدة وقريبا سيتم إضافة خدمة الضمان الممتد والضمان ضد الكسر.

وتعليقًا على افتتاح الفرع الجديد، صرح الدكتور محمود خطاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "بي.تك" قائلاً "لدينا خطة طموحة للتوسع وإضافة المزيد من الفروع لشبكتنا بمختلف أنحاء الجمهورية وذلك في إطار استراتيجية الشركة لخدمة عملائنا وتوفير فرع للشركة على بعد 15 دقيقة من كل عميل لتلبية احتياجاتهم المتغيرة. وتستهدف خطة توسع الشركة لافتتاح 01 فروع جديدة قبل نهاية عام 2022 في جميع أنحاء الجمهورية حيث قمنا بالفعل بافتتاح 71 فرعًا منذ بداية العام."

تبلغ حجم الاستثمارات الاجمالية لشركة "بي.تك" في السوق المصري ما يقرب من 4 مليارات جنيه، حيث تستهدف الشركة تنمية شبكة فروعها الواسعة لتغطية 22 محافظة من خلال 351 فرعًا تمتد على مساحة 000,82 مترمربع. تقوم "بي.تك" بتقديم مجموعة متنوعة وفريدة من الخدمات لتحقيق مطالب عملائها وعلى رأسها خطط أقساط فريدة مع فترات سداد متنوعة من خلال خدمة "ميني كاش" والتي تقدم خطط أقساط لمدة

تصل إلى 48 شهر، مع الموافقة على الائتمان الفوري والتسليم السريع للمنتجات، إلى جانب خطة تقسيط بدون دفعة أولى بالإضافة إلى خيارات الدفع عبر الإنترنت.

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