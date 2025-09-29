أعلنت مجموعة بلسار، وهي استوديو للأعمال ومؤسسة استشارية رائدة تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، وتختص بمساعدة روّاد التكنولوجيا على تجاوز التحديات التنظيمية المعقدة، وبناء شراكات استراتيجية، وتسريع توسعهم في الأسواق، عن مشاركتها كواحدة من أربعة شركاتٍ استثمارية رائدة في صفقة استثمار خاص في الأسهم العامة بقيمة 300 مليون دولار في شركة "سولميت" لحيازة العملات المشفرة المبنية على صندوق خزينة سولانا. ويعكس هذا الاستثمار الدور المتنامي للإمارات في دعم الابتكار في تقنيات البلوك تشين وتعزيز مسيرة التحول الرقمي في الدولة.

وتعتزم "سولميت" نشر خوادم التحقق المعدنية في أبوظبي، وهو ما سيؤدي إلى إنشاء أول مركز رئيسي للبنية التحتية لشبكة سولانا، وتعزيز لامركزية الشبكة على مستوى العالم.

وبهذه المناسبة، قال اليازي الختال، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة بلسار: "لطالما برهنت دولة الإمارات على مكانتها المهمة باعتبارها وجهةً رائدةً في مجال تقنيات البلوك تشين. ونحن في بلسار نفخر بدعم سولميت في تأسيس بنية تحتية متطورة تسهم في تسريع اعتماد شبكة ’سولانا‘، إضافةً إلى استقطاب المواهب وتعزيز الابتكار وخلق فرص جديدة مباشرة في الإمارات".

يُجسّد هذا الاستثمار، إلى جانب شركاء عالميين آخرين بما في ذلك مؤسسة سولانا، وشركة روكاواي إكس وآرك إنفست، الثقة المؤسسية المتنامية في اعتماد تقنيات البلوك تشين في منطقة الشرق الأوسط، ويدعم جهود دولة الإمارات في تنويع اقتصادها من خلال الابتكار والتقنيات الناشئة.

ومن جانبه، قال ماركو سانتوري، الرئيس التنفيذي لشركة "سولميت": "تُعتبر سولميت أكثر من مجرد خزانة أصول رقمية؛ ففي سوقٍ تزخر بالشركات المماثلة، ستُطبّق الشركة استراتيجيةً متميزةً ومستدامةً، وذلك من خلال بناء بنية تحتية حقيقية للعملات المشفرة في الإمارات. ويمتلك أصحاب المصلحة لدينا قناعة عميقة وطويلة الأمد في منظومة سولانا، إذ سيطالبون بمراكمة رمز SOL، سواء في فترات الصعود أو الهبوط في الأسواق".

في المستقبل، ستواصل بلسار تقديم الاستشارات والدعم للشركات الرائدة في مجال البلوك تشين والتكنولوجيا، والتي تسعى إلى الاستفادة من النهج التقدمي لدولة الإمارات في مجال الأصول الرقمية. وتهدف المجموعة إلى جذب المواهب ورعايتها، بالإضافة إلى تيسير الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز النمو الإقليمي.

نبذة عن شركة بلسار

"بلسار" هي شركة استشارية رائدة، مقرها أبوظبي، تختص بمساعدة روّاد التكنولوجيا على تجاوز التحديات التنظيمية المعقدة، وبناء شراكات استراتيجية، وتسريع توسعهم في الأسواق؛ وتتعاون في ذلك مع قادة الاقتصاد الرقمي. ومن خلال توظيف خبرتها في تطوير الأطر الاستراتيجية وتعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين، تدعم "بلسار" نمو شركائها في دولة الإمارات والمنطقة.

