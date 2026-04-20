في خطوة استراتيجية تعكس طموحها ككيان مالي عابر للحدود، أعلنت شركة «ترو فاينانس للتأجير التمويلي والتخصيم» (True Finance)، عن استعدادها لتنفيذ خطة توسعية شاملة لتعزيز ودعم وجودها في منطقة الشرق الأوسط، وذلك من خلال شركاتها القائمة بدول الخليج، وخاصة بفرعها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تحالفات كبرى وتمويل بـ 300 مليون جنيه

وتزامن هذا الإعلان مع نجاح «ترو فاينانس» في إتمام عملية تمويل ضخمة داخل السوق المصرية، حيث قامت بتمويل شراء أصول ثابتة لصالح أحد البنوك الإماراتية العملاقة العاملة في مصر، بقيمة إجمالية بلغت 300 مليون جنيه. وتستهدف الشركة من هذه الصفقة تعزيز حصتها السوقية وترسيخ اسمها التجاري كشريك تمويلي موثوق للمؤسسات المصرفية الكبرى، مما يدعم مركزها المالي في مصر ومنطقة الخليج على حد سواء.

إجراءات قانونية حازمة لحماية الهوية التجارية

وعلى صعيد حماية مكتسباتها، أعلنت «ترو فاينانس» عن اتخاذ حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة ضد شركة «شهري للتمويل الاستهلاكي»، إثر محاولات الأخيرة انتحال والاعتداء على اسمها التجاري المسجل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية. وأكدت الشركة أن هذا التحرك يأتي لحماية حقوق المستثمرين والمستهلكين من محاولات التضليل الممنهجة التي طالت جمهور العملاء.

وتعود جذور الأزمة إلى قيام شركة «شهري» بتغيير اسم تطبيقها الإلكتروني إلى اسم «Tru»، وهو اسم يتطابق صوتياً وكتابياً مع الاسم التجاري الأصيل لشركة «ترو فاينانس»، دون الحصول على أي تراخيص رقابية. واعتبرت الشركة في مذكراتها القانونية أن هذا المسلك هو محاولة متعمدة للالتفاف على القواعد القانونية المنظمة لتمييز الكيانات المالية في مصر، والتعلق بنجاحات كيان مالي عملاق له تاريخ ممتد.

أضرار جسيمة ورقابة صارمة

وقد تسبب هذا التداخل في وقوع أضرار جسيمة، حيث رصدت «ترو فاينانس» وقوع الكثير من العملاء في فخ الالتباس عبر تحميل التطبيق المخالف، وهو ما اعتبرته الشركة خرقاً صريحاً لقوانين حماية البيانات الشخصية وتنظيم التكنولوجيا المالية.

وفي هذا السياق، أشادت الشركة بموقف الهيئة العامة للرقابة المالية التي رفضت التصديق على أي تعديل في الاسم التجاري لشركة "شهري" يتضمن كلمة "ترو"، نظراً للأسبقية القانونية لـ «ترو فاينانس». كما خاطبت الشركة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لحجب التطبيق المخالف، بالإضافة إلى مخاطبة شركتي «جوجل» و«أبل» دولياً لحذف التطبيق لانتهاكه حقوق الملكية الفكرية.

أداء مالي تاريخي ورؤية قيادية

وشددت الشركة على أن تاريخها العريق منذ عام 2008، ونتائجها المالية المبهرة التي حققها الأستاذ محمد عفيفي بنمو أرباح 110% وتمويلات تجاوزت 2 مليار جنيه، تجعل أي اعتداء على اسمها اعتداءً على مركز مالي مؤثر في الاستقرار النقدي.

وفي ختام بيانها، أعلنت «ترو فاينانس» إخلاء مسؤوليتها الكاملة عن أي تعاقدات تتم عبر تطبيق «Tru»، معلنة عن قرب إطلاق تطبيقها الرسمي تحت اسم «ترو فاينانس» بعد الحصول على الموافقات اللازمة، مؤكدة استمرارها في دعم الاقتصاد المصري والتحول الرقمي تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

