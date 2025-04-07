الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت مجموعة حياة للفنادق (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز H) عن خططها التوسّعية ومساعيها لتعزيز مكانتها الريادية في قطاع الضيافة ونمط الحياة عبر منطقة أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، حيث تخطّط لافتتاح 14 فندقًا جديدًا بحلول عام 2027.

ومن خلال افتتاح الفنادق الجديدة المخطّط لها والمدرجة ضمن مجموعة المشاريع التي تنفّذها حياة منذ 31 ديسمبر 2024، من المقرّر أن يزداد عدد الغرف الفندقية التابعة للمجموعة في قطاع نمط الحياة بنسبة 36%، فيرتفع من حوالي 7,400 غرفة اليوم إلى أكثر من 10,000 غرفة في غضون ثلاث سنوات فقط.

تشمل الخطط التوسّعية العديد من الفنادق المرتقبة بشدّة والتي ستمهّد الطريق للمجموعة لدخول قطاع نمط الحياة في كل من بلجيكا والبرتغال والمملكة العربية السعودية، وأبرزها فندق ذا ستاندرد في بروكسل، وفندق أنداز وفندق ذا ستاندرد في لشبونة، وفندق أنداز في مقنا، الوجهة الساحلية في مشروع نيوم. وجديرٌ بالذكر أيضًا أنّ فندق ذا ستاندرد في لشبونة هو أوّل فندق من علامة حياة في المنطقة.

في هذا السياق، قال أمار لالفاني، الرئيس والمدير الإبداعي لقسم نمط الحياة في حياة: "نجد أنّنا نجمع أفضل العلامات التجارية ونملك فريق العمل الأمثل في القطاع. ولتعزيز تركيزنا على العلامة التجارية وحضورنا العالمي في هذا القطاع، نحتاج إلى الإبداع والالتزام، وهما الركيزتان الأساسيتان اللتان بنينا عليهما هذا القسم الجديد. وأنا واثق من أنّنا أعددنا هيكلًا يتّسم بما يكفي من الاستقلالية والدعم لنكون روادًا في هذا المجال".

تشمل فنادق نمط الحياة المقرّر افتتاحها ضمن محفظة حياة في منطقة أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط:

فندق ذا ستاندرد في بروكسل

سيشكّل افتتاح فندق ذا ستاندرد في بروكسل انطلاقة قوية لحياة في العاصمة البلجيكية. وسيكون عبارة عن مبنى من 29 طابقًا يضمّ 200 غرفة وجناح، بالإضافة إلى الشقق الفندقية الأولى من المجموعة والمصمّمة خصيصًا للإقامات الطويلة بهدف جذب المهنيين الشباب الذين ينتقلون إلى بروكسل للعمل. وسيضمّ الفندق أيضًا ليلا 29، المطعم والبار النابض بالحياة على السطح، بما يجسّد العلامة الفارقة التي تميّز حياة في جميع فنادقها من نيويورك إلى لندن إلى بانكوك (من المرتقب افتتاح الفندق في الربع الثاني من عام 2025).

فندق أنداز في لشبونة

يتّخذ فندق أنداز في لشبونة موقعًا نابضًا بالحياة في حي بايكسا، ويضمّ خمسة مبانٍ من بينها المقرّ الرئيسي السابق لبنك بانكو بورتوغويس دي إنفستمنتو. وفيما يقدّم 170 غرفة ومطعم وتراس لوزي على السطح وأيضًا تجربة وصول متميّزة، يرفع فندق أنداز معايير الفخامة المتجذّرة في الثقافة المحلية، بما يجسّد هوية العلامة التجارية من مدينة نيويورك وصولًا إلى طوكيو (من المرتقب افتتاح الفندق في الربع الثالث من عام 2025).

تعزيز تطوّر علامة حياة التجارية

يشكّل النمو المخطّط له في قطاع نمط الحياة جزءًا من تطوّر حياة لتركّز المجموعة بشكل أكبر على هوية العلامة التجارية. وتشمل أبرز المحطات التي اجتازتها حياة في رحلة التحوّل الاستراتيجي الاستحواذ على فنادق ستاندرد إنترناشونال، بالإضافة إلى افتتاح قسم جديد متخصّص بنمط الحياة، يتّخذ من مدينة نيوروك مقرًا له ويرأسه عمار لالفاني، الرئيس التنفيذي السابق لشركة ستاندرد إنترناشونال.

في المقابل، كشفت حياة، في نهاية العام الماضي، عن تطوّرات في هيكل علامتها التجارية الذي أصبح يغطّي خمس محافظ مختلفة هي لاكجوري، ولايفستايل، وإنكلوسيف، وكلاسيكس، وإيسانشلز، وهذا ما يعزّز قدرتها على مواءمة الخبرات والموارد وأيضًا تقديم قيمة استثنائية للضيوف والعملاء والمالكين عبر كل محفظة.

أمّا مؤخرًا، فقد أعلنت مجموعة حياة عن سلسلة من التغييرات في الإدارة العليا بهدف دعم تحوّلها إلى مؤسسة تركّز أكثر على هوية العلامة التجارية. فعلى سبيل المثال، عُيّن مارك جاشيت في منصب رئيس المجموعة في منطقة أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط اعتبارًا من 17 مارس 2025. ويتمتّع جاشيت بأكثر من 25 عامًا من الخبرة القيادية في مجال الضيافة العالمية والعلامات التجارية الفاخرة والاستهلاكية، حيث عمل لدى كل من دي بيرز، ولويس فويتون، ومويت آند شاندون، وإيفيان، وتيفاني آند كو.

من جهته، أشار مارك هوبلامازيان، الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة حياة: "يعني تحويل التركيز نحو هوية العلامة التجارية الاعتماد على استراتيجية وهيكل مؤسسي يتمحوران حول الاحتياجات الفريدة للضيوف والعملاء والمالكين. فقد شهدنا تطوّرًا في قاعدة ضيوفنا وعملائنا، حيث استقبلت فنادقنا بشكل متزايد مسافرين من كل جانب وصوب، مسافرين قادمين من مناطق كثيرة ويزوروننا لأسباب متعدّدة ومتنوّعة. ولا شكّ في أنّ التطوّر هذا انعكس بوضوح على نهج العمل الذي نتّبعه. فنحن نلتزم بالمصداقية والأصالة والقدرة على الإقناع في جميع الوعود التي نقطعها على الضيوف من مختلف الفئات، كما ونختار فرق عمل موهوبة تجسّد فعلًا علاماتنا التجارية.

يأتي إعلان حياة اليوم عن خططها التوسّعية ليؤكد على مسار نموها المتواصل، لا سيّما أنّ محفظة مشاريعها المرتقبة تتجاوز المعايير وتتوسّع بمعدل 9% سنويًا، حيث وصل عدد غرفها الفندقية إلى 138,000 غرفة مع معدل نمو صاف للغرف بنسبة 7.8% عام 2024. لمزيد من المعلومات حول حياة، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.hyatt.com/يُستخدم مصطلح "حياة" في هذا الخبر للإشارة إلى "مجموعة حياة للفنادق" و/أو إحدى الشركات التابعة لها.

نبذة عن مجموعة حياة للفنادق:

يقع المقر الرئيسي لمجموعة حياة للفنادق في شيكاغو في الولايات المتحدة الأميركية، وهي تُعتبر شركة عالمية رائدة في قطاع الضيافة تسعى إلى تقديم العناية للضيوف ليكونوا دائمًا بأفضل حال. وتضم محفظتها أكثر من 1400 فندقًا ومنتجعًا شامل الخدمات في 79 دولة عبر ست قارات وذلك اعتبارًا من 31 ديسمبر2024. وتشمل محفظة الشركة العلامات الفندقية التالية التابعة لمجموعة تايملس كوليكشن: "بارك حياة"، "جراند حياة"، "حياة ريجنسي"، "حياة"، "حياة ريزدنس كلوب"، "حياة بليس"، "حياة هاوس"، و"يوركوف"؛ كما والفنادق والمنتجعات التابعة لمجموعة باوندلس كوليكشن، وهي: "ميرافال"، "أليلا"، "أنداز"، "تومبسون هوتيلز"، "حياة سنتريك"، "كابشن باي حياة"، بالإضافة إلى الفنادق والمنتجعات التابعة لمجموعة إندبندنت كوليكشن، وتشمل: "ذا أنباوند كوليكشن باي حياة"، "ديستينيشن باي حياة"، جوا دي فيفر باي حياة"؛ ومجموعة إنكلوسيف كوليكشن التي تشمل: "حياة زيفا"، "حياة زيلارا"، منتجعات وسبا "زوتري ويلنس"، منتجعات وسبا "سيكرتس"، منتجعات وسبا "بريثليس"، منتجعات وسبا "دريمز"، منتجعات وسبا "حياة فيفيد"، منتجعات وسبا "آلوا" ومنتجعات وسبا "صن سكايب". كذلك، تدير الشركات التابعة لحياة برنامج "وورلد أوف حياة" لولاء العملاء، و"إيه إل جي فاكايشنز"، و"نادي أنليميتد فاكايشن"، وبرنامج خدمات إدارة الوجهات "أمستار دي إم سي" ومنصة تكنولوجيا السفر "تريسبت سوليوشنز".

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