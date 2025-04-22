من خلال استثمارات بقيمة 9 مليارات ريال سعودي على مدار ثماني سنوات

الرياض، المملكة العربية السعودية: افتتحت شركة بيبسيكو اليوم مقرها الجديد لمنطقة الشرق الأوسط في مركز الملك عبد الله المالي في الرياض. ويمتد المقر الرئيسي على مساحة 2،800 متر مربع، ويتسع لأكثر من 150 موظفاً. وتعكس هذه الخطوة التزام بيبسيكو المستمر بتوسيع حضورها وتعزيز دورها المحوري في دعم اقتصاد المملكة والمنطقة.

حضر حفل الافتتاح عدد من المسؤولين الحكوميين إلى جانب كبار المسؤولين التنفيذيين في بيبسيكو وممثلي وسائل الإعلام وكبار الضيوف. وكان قد زار المقر وفد من القيادة العالمية لشركة بيبسيكو، يتقدّمه رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي رامون لاجوارتا، احتفالًا بهذه المحطة المهمة.

وألقى أحمد الشيخ، رئيس ومدير عام شركة بيبسيكو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان للأغذية، خلال الحفل كلمة، أكد فيها أن "بيبسيكو لطالما كانت شريكاً موثوقاً في منطقة الشرق الأوسط منذ نحو 70 عاماً، وأن المملكة تظل في جوهر استراتيجيتنا للنمو". وأضاف: "يعكس مقرنا الرئيسي الجديد في الرياض التزامنا الراسخ بمستقبل هذه المنطقة وسكانها، من خلال خلق فرص العمل والشراكات في القطاع الزراعي والأثر الاجتماعي، وتعزيز الإشراف البيئي".

الجدير بالذكر أن بيبسيكو استثمرت أكثر من 9 مليارات ريال سعودي (2.4 مليار دولار) في المملكة العربية السعودية على مدى السنوات الثماني الماضية، منها 199 مليون ريال سعودي (53 مليون دولار) في عام 2023 لتوسيع منشأتها في الدمام. وتعمل الشركة اليوم في 86 موقعاً داخل المملكة، وتوفر جنباً إلى جنب شركائها في التعبئة أكثر من 9،000 وظيفة. وتعتمد الشركة بالكامل على البطاطس المحلية لتلبية احتياجات سوقها في المملكة بالإضافة إلى التوريد للسوق الإقليمي.

وشهد الحفل، إعلان بيبسيكو عن خطط لإطلاق مركز إقليمي جديد للأبحاث والتطوير في المملكة خلال العام الحالي، بقيمة 30 مليون ريال سعودي (8 ملايين دولار)، ليكون المركز الرئيسي لابتكار المنتجات والتغليف في دول مجلس التعاون الخليجي. ويضم المركز منشأة طهي متطورة مخصصة لإنشاء نماذج أولية واختبار المنتجات والتوابل، كما يضم استوديو تجريبي ومبتكر، هو الأول من نوعه في المنطقة، سيمكن بيبسيكو من الحصول على رؤى عميقة لاحتياجات المستهلكين، مما يعزز قدرتها على تصميم محفظة منتجات تلبي أذواقهم في المنطقة.

بدوره، قال محمد شلباية، نائب الرئيس الأول ومدير عام شركة بيبسيكو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لقطاع المشروبات: "تعد منطقة الشرق الأوسط سوقاً عالمياً رئيسياً لشركة بيبسيكو. نحن ومن خلال هذه الخطوة لا نهدف إلى توسيع حضورنا فقط، بل نطوّر محفظة منتجاتنا لتلبية احتياجات وتطلعات قاعدة مستهلكين شابة وديناميكية تشكّل نحو نصف سكان المنطقة".

وتدير شركة بيبسيكو العديد من برامج الأثر الاجتماعي من المملكة، بما في ذلك برنامج مينا الابتكار الذي يهدف إلى تعزيز الابتكار المستدام في المنطقة ويشمل مبادرات مثل ستوديو الشباب للابتكار، الذي يركز على تنمية مهارات ريادة الأعمال والقيادة لدى الشباب العربي. كما تدير بيبسيكو مبادرة تمكّني، برنامجها الرئيسي لدعم تمكين المرأة السعودية وتطوير مسيرتها المهنية.

نبذة عن شركة بيبسيكو

يستمتع المستهلكون في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم بمنتجات بيبسيكو أكثر من مليار مرة في اليوم. وقد حققت الشركة أكثر من 92 مليار دولار من صافي الإيرادات عام 2024، من منتجاتها المتنوعة من الأغذية والمشروبات التي تضم لايز ودوريتوس وتشيتوز وجاتوريد وبيبسي كولا وماونتن ديو وكويكر. وتشمل منتجات بيبسيكو تشكيلة واسعة من الأطعمة والمشروبات اللذيذة، وتتضمّن علامات تجارية عديدة تحقق كل منها مبيعات تجزئة سنوية تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار أمريكي.

وتمارس بيبسيكو أعمالها انطلاقاً من رؤيتها الطموحة بأن تكون شركة رائدة عالمياً في تقديم الأغذية والمشروبات اللذيذة من خلال الفوز عبر استراتيجية "بيبسيكو الإيجابية" +(pep) للتحول الشامل، التي تضع الاستدامة ورأس المال البشري في صميم أعمال الشركة من أجل خلق قيمة مشتركة وتحقيق النمو عبر العمل بطريقة آمنة تجاه الكوكب وإلهام التغيير الإيجابي للأرض وسكانها.

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