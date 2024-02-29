قام كل من شركة بساطة القابضة للمدفوعات المالية ش.م.م. "بساطة" (شركة ابتكار القابضة للاستثمارات المالية سابقاً) والبنك الأردني الكويتي بتقديم عرض ملزم للاستحواذ على حصة قدرها 30% من أسهم شركة مدفوعاتكم للدفع الإلكتروني وهي شركة رائدة في مجال الدفع الإلكتروني في الأردن ("مدفوعاتكم")،

هذا، وقد تم قبول العرض المقدم من قبل مساهمي شركة مدفوعاتكم وفي انتظار موافقة الجهات الرقابية للمضي قدما في تنفيذ الصفقة.

وقد صرح الأستاذ علاء السبع، رئيس مجلس إدارة شركة بساطة القابضة للمدفوعات المالية : " أن الشراكة بين شركتي بساطة ومدفوعاتكم سيكون لها مردود إيجابي كبير من خلال تحقيق التكامل بين الشركتين ".

كما صرح السيد هيثم البطيخي، الرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي: "نحن متحمسون بأن نكون جزءا من هذه الصفقة الفريدة التي ستعزز التعاون الإقليمي بين كل من الأردن ومصر".

وأضاف السيد ناصر صالح، رئيس مجلس الإدارة ومن مؤسسي شركة مدفوعاتكم: "إن التعاون المثمر بين شركتي بساطة ومدفوعاتكم سيكون له قيمة إضافية كبيرة وتأثير إيجابي على حجم الأعمال وذلك في ضوء التوافق القوي بين استراتيجيات الشركتين ".

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-انتهى-

عن شركة بساطة

شركة بساطة شركة رائدة و من إحدى أكبر شركات مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني في مصر،

تقوم شركة بساطة بتقديم مجموعة من خدمات الدفع الإلكتروني والحلول الرقمية بصورة سهلة للمستخدمين والتي تلبي إحتياجات التجار والمستهلكبن، وذلك من خلال قنوات الدفع المختلفة وشبكة نقاط البيع الموزعة على كافة أنحاء محافظات مصر والتي تتضمن دفع الفواتير بالإضافة إلى خدمات تحويل الأموال والتحصيل والمدفوعات الإلكترونية عبر الهاتف المحمول والمحافظ الإلكترونية، فضلا عن توفير الحلول الخاصة بسلسلة التوريد للتجار والعملاء.

تأسست شركة بساطة في عام 2017 كشراكة بين شركة بي بي إي القابضة للاستثمارات المالية الدولية ش.م.م و شركة إم إم جروب للصناعة والتجارة المدرجتان بالبورصة المصرية.

عن البنك الأردني الكويتي

البنك الأردني الكويتي هو أحد أكبر وأهم المصارف العاملة بالمملكة الأردنية الهاشمية وقد تم تأسيسه كشركة مساهمة عامة عام 1976، ويقوم بتقديم الخدمات المصرفية والإستثمارية للأفراد والشركات. ويمتلك البنك شبكة فروع تضم أكثر من 60 فرعاً منتشرة في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى فرع في قبرص ويمتلك ما نسبته 53% من أسهم مصرف بغداد في العراق. وتعد شركة مشاريع الكويت القابضة ( كيبكو) هي المساهم الرئيسي في البنك حيث تمتلك 51% في رأس المال من خلال شركة الروابي المتحدة القابضة، تليها مؤسسة الضمان الاجتماعي بنسبة 21%، وشركة أوديسي لإعادة التأمين التابعة لشركة فيرفاكس الكندية القابضة بنسبة 5.85% .

ويعد البنك من أوائل البنوك التي أدخلت التكنولوجيا الحديثة إلى خدماتها ومنتجاتها المصرفية في الأردن باستخدام وسائل وقنوات توصيل الكترونية وتكنولوجية متطورة، تتسم بالجودة العالية، والخدمة الشخصية المتميزة، بما يتوافق مع رسالته في تقديم تجارب بنكية متكاملة عن طريق خدمات مبتكرة ورشيقة. ويعتبر البنك من البنوك الرائدة في مواضيع المسؤولية الإجتماعية والإستدامة والتمويل الأخضر في الأردن، وقد حقق العديد من الإنجازات ونال الكثير من الجوائز الدولية والتي كان أخرها جائزة " أفضل بنك لعام 2023 في الأردن" من مجلة " The Banker" وجائزة "أفضل بنك في الأردن في مجال المسؤولية الاجتماعية لعام 2023" من مجلة “Global Banking and Finance Review” وجائزة أفضل بنك لتمويل المشاريع الخضراء في الأردن لعام 2023" من المنتدى العالمي لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة تقديرا لدوره في إصدار أول سند اخضر في تاريخ المملكة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية IFC.

عن شركة مدفوعاتكم

مدفوعاتكم هي الشركة الرائدة في مجال خدمات الدفع الإلكتروني في الأردن.

تقوم شركة مدفوعاتكم بتقديم خدمات الدفع الإلكتروني للعملاء من خلال قنوات الدفع المختلفة والتي تتضمن المنصة الإلكترونية وشبكة البنوك ومقدمي خدمات