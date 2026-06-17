يعلن بنك وياي عن شراكته الاستراتيجية مع تطبيق سنونو، في خطوة تؤكد التزامه المستمر بمواكبة أحدث الابتكارات في السوق وتقديم تجارب رقمية استثنائية تواكب تطلعات عملائه. ومع دخول سنونو حديثًا إلى السوق الكويتي، يبادر البنك إلى تقديم هذه التجربة الجديدة لعملائه كجزء من ريادته وحرصه على تقديم كل ما هو مميز، وذلك من خلال عرض حصري لحاملي بطاقة SELECT يعزز من أسلوب حياتهم ويوفر لهم قيمة يومية أكبر عبر خدمات رقمية متكاملة.

ويُعد تطبيق سنونو من أبرز التطبيقات الشاملة في دول مجلس التعاون الخليجي منذ تأسيسه عام 2019، حيث يجمع في منصة واحدة مجموعة واسعة من الخدمات، وقد توسّع مؤخرًا ليصل إلى الكويت، ضمن خطط نموه في المنطقة. يهدف التطبيق إلى تسهيل حياة العملاء من خلال توفير آلاف المتاجر والخدمات في مكان واحد مثل توصيل الطعام والتسوق من الأسواق المركزية وخدمات الغسيل مثل السيارات وغيرها بالإضافة إلى شراء الإلكترونيات.

ويأتي هذا التعاون في إطار التزام بنك وياي بتقديم قيمة حقيقية لعملائه، خاصة من فئة الشباب وطلبة الجامعات، عبر شراكات تتماشى مع اهتماماتهم اليومية ونمط حياتهم الرقمي. حيث تتيح هذه الشراكة لعملاءالمكافأة الطلابية الاستفادة من استرداد نقدي (كاش باك) حصري بنسبة 30% عند الإنفاق عبر تطبيق سنونو باستخدام بطاقة SELECT.

ولا تقتصر هذه الشراكات على تقديم العروض التقليدية فحسب، بل تتجاوز ذلك من خلال سعي بنك وياي إلى تمكين عملائه من إدارة مصروفاتهم بذكاء، وتحقيق أقصى استفادة من إنفاقهم اليومي. ويأتي ذلك عبر الاستفادة من العروض والخصومات الحصرية وتوظيف الأدوات الرقمية التي يوفرها البنك في التطبيق والتي تساعد على التخطيط المالي، وتحديد الميزانيات، وتعزيز ثقافة التوفير من خلال حصّالات التوفير. فضلاً عن أن التطبيق يوفّر متجراً رقمياً متكاملاً يمنح العميل تجربة سلسة للخدمات الرقمية التي يحتاجها، ليصبح منصة شاملة تجمع كل ما يهمه في مكان واحد.

وفي تعليق له على هذه الشراكة، قال مدير الشراكات وبرامج الولاء في بنك وياي، فواز النقيب: "نحرص على تمكين عملائنا وخاصة الطلبة من عملاء SELECTمن خلال تقديم مزايا وعروض مصممة لتواكب احتياجاتهم اليومية. شراكتنا مع سنونو تعزز هذا التوجه، حيث نتيح لعملائنا تجربة أكثر سلاسة وقيمة عبر منصة تجمع كل الخدمات التي يعتمدون عليها في حياتهم اليومية."

من جانبه، قال خالد البصيري، مدير أول للعلاقات العامة والمسؤولية الاجتماعية في سنونو: "نتشارك وياي وسنونو نفس الرؤية في مواكبة أحدث التقنيات والتطور المستمر لتلبية احتياجات الناس اليومية. هذه الشراكة تجسد هذه الرؤية المشتركة، وتمنح مستخدمي سنونو في الكويت قيمة حقيقية من خلال بنك يواكب نفس الإيقاع الذي نسير عليه."

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