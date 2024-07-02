غرفة دبي الدولية تشهد نمواً في عدد الشركات متعددة الجنسيات والشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة % 48 على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024

48 على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024 دولة الإمارات تستعد لتحقيق رقم قياسي في الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل قيمته إلى 30 مليار دولار في عام 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة - كشفت فيوز للتقنيات المالية، الشركة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط في مجال المدفوعات الدولية للمؤسسات العالمية، عن تسجيل دولة الإمارات العربية المتحدة ثاني أعلى عدد في الاستثمارات الأجنبية الجديدة على مستوى العالم هذا العام، حيث تتجه الدولة بخطى ثابتة وسريعة لتصبح مركزاً عالمياً للأعمال. ومن المتوقع أن تصل قيمة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدولة إلى 30 مليار دولار أمريكي في عام 2024[1]، وهو رقم قياسي يسلط الضوء على البيئة المحفزّة للأعمال والمبادرات الاستراتيجية الرامية إلى جذب مزيد من الشركات الدولية.

وسجلت غرفة دبي الدولية نمواً سنوياً بنسبة %48 في عدد الشركات متعددة الجنسيات والشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، حيث ضمت الغرفة 37 شركة من تلك الشركات في الربع الأول من عام 2024، بزيادة قدرها %32.5 بالمقارنة مع انضمام 25 شركة في الربع الأول من عام 2023[2]. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جورج دايفيس، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة فيوز: "شهدنا ارتفاعاً ملحوظاً في عدد معاملات المدفوعات المرسلة من تلك الشركات إلى الموظفين والعاملين المستقلين المقيمين في دولة الإمارات." وتلعب هذه المعاملات دوراً مهماً في الحفاظ على سلاسة العمليات وضمان منح التعويضات للموظفين المحليين في الوقت المحدد. وتشمل الطرق التقليدية لتنفيذ المدفوعات العابرة للحدود على رسوم مرتفعة في معظم الأحيان. كما تتسم معالجة الطلبات بالبطء، فضلاً عن احتمال مواجهة تحديات تنظيمية تعيق قدرة الشركات على إدارة تلك المدفوعات بكفاءة عالية."

وأضاف دايفيس: "تشهد دولة الإمارات نمواً ملحوظاً في معدلات الطلب على حلول المدفوعات الرقمية، بالتزامن مع ترسيخ مكانة دبي بوصفها مركزاً للتكنولوجيا المالية ووجهة رئيسية للاستثمارات الأجنبية، حيث تشير التوقعات إلى وصول القيمة الإجمالية للمعاملات ضمن سوق المدفوعات الرقمية على مستوى العالم إلى 29.75 مليار دولار أمريكي[3]. ويتعين على الشركات اعتماد أنظمة مدفوعات موثوقة وفعالة؛ لذا، تلتزم شركة فيوز بتبسيط معاملات المدفوعات وتمكين الشركات من العمل بسلاسة ضمن الأسوق الإماراتية. وانطلاقاً من كوننا شريكاً محلياً يتمتع بوصول عالمي وبنية تحتية متقدمة، نحرص على دعم تلك الشركات في تنفيذ المدفوعات بمنتهى الدقة وفي الوقت المحدد، إلى جانب تعزيز النمو والعلاقات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا."

وتشير التوقعات إلى نمو سوق المدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمقدار 9 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2028، في زيادة ملحوظة عن الرقم المسجل في عام 2021[4]. وتعمل شركة فيوز على إحداث ثورة نوعية في مجال إجراء المدفوعات داخل دولة الإمارات من قبل الشركات العالمية، بهدف المساهمة في نمو السوق المدفوعات الرقمية. وتهدف الشركة إلى تبسيط عملية إرسال الشركات خارج الدولة لرواتب الموظفين المحليين، بالاعتماد على التكنولوجيا المبتكرة والعابرة للحدود، حيث توفر الواجهة الموحدة للشركة إمكانية إجراء المدفوعات المحلية وإزالة العقبات التقليدية المرتبطة بالمدفوعات الدولية.

وتبرز الحاجة إلى توفير حلول المدفوعات الفعّالة، بالتوازي مع استمرار دولة الإمارات بتسجيل معدلات غير مسبوقة في الاستثمار الأجنبي. وتعمل فيوز على تمكين الشركات العالمية من تحقيق النمو السلس في دولة الإمارات، وتعزيز مستويات الابتكار والنمو الاقتصادي، وذلك من خلال حضورها العالمي الواسع وخبرتها المحلية الكبيرة، كما تحرص الشركة على مساعدة شركات المدفوعات وتطبيقات الاقتصاد الإبداعي وشركات التوظيف والشركات التي تمتلك منصات، على إجراء المدفوعات محلياً وإقليمياً دون الحاجة إلى التعامل مع الجهات محلية، أو استصدار التراخيص، مع تفادي العوائق المرتبطة بالعملات

لمحة حول شركة فيوز

فيوز هي شركة مدفوعات تأسست في يناير عام 2023 وتتخذ من دبي مقراً لها، وتعمل على تبسيط المدفوعات للشركات العالمية التي تتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتحظى الشركة بدعم مالي كبير من مستثمرين عالميين مثل رابا بارتنرشب وأكسل* وسيكويا كابيتال*، مما أتاح لها تمهيد الطريق نحو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أمام الشركات العالمية من خلال توفير واجهة موحدة دون الحاجة إلى فرق عمل محلية أو هيئات أو استصدار تراخيص. ولطالما واجهت شركات المدفوعات العالمية صعوبة في دخول المنطقة والتكيف مع قوانينها، بينما عانت شركات المدفوعات المحلية من تحديات مرتبطة بالموقع وضعف الاتصال العالمي، وهذا ما دفع فيوز لتغيير هذا الواقع.

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[1] https://www.khaleejtimes.com/business/uae-to-hit-30-billion-in-fdi-inflows-this-year

[2] https://mediaoffice.ae/en/news/2024/may/16-05/dubai-international-chamber

[3] https://www.msn.com/en-ae/money/news/demand-for-digital-payments-surging-in-uae/ar-BB1mqTcq

[4] https://www.msn.com/en-ae/money/news/demand-for-digital-payments-surging-in-uae/ar-BB1mqTcq

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