الدوحة، أعلن اليوم مجلس إدارة شركة أعمال ش. م. ع. ق. (أعمال)، إحدى أبرز وأكبر مجموعات الأعمال متنوعة الأنشطة وإحدى أسرعها نمواً بالمنطقة عن النتائج المالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025.

أبرز النتائج المالية:

ا رتفع صافي الربح المنسوب إلى حقوق المساهمين في أعمال بنسبة 8.2% ليبلغ 327.3 مليون ريال قطري (مقارنة مع 302.4 مليون ريال قطري خلال التسعة أشهر الأولى من 2024)

الإيرادات الإجمالية انخفضت بنسبة 2.1% لتبلغ 1,564.3 مليون ريال قطري (مقارنة مع 598.2,1 مليون ريال قطري خلال التسعة أشهر الأولى من 2024)

الأرباح الإجمالية انخفضت بنسبة 1.6% لتبلغ 386.1 مليون ريال قطري (مقارنة مع 392.4 مليون ريال قطري خلال التسعة أشهر الأولى من 2024)

ارتفع العائد على السهم بنسبة 8.2% ليبلغ 0.052 ريال قطري (مقارنة مع 0.048 ريال قطري خلال التسعة أشهر الأولى من 2024)

صافي الاستثمارات في النفقات الرأسمالية انخفض بمقدار 10.5 مليون ريال قطري ليبلغ 19.5 مليون ريال قطري (مقارنة مع 30.0 مليون ريال قطري خلال التسعة أشهر الأولى من 2024)

نسبة الاقتراض ارتفعت بنسبة 4.26% (مقارنة مع 0.74% خلال التسعة أشهر الأولى من 2024)

الخلاصة ونظرة مستقبلية

وفي سياق تعليقه على هذه النتائج، قال السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة أعمال:"حققت أعمال نتائج قوية للربع الثالث من عام 2025، حيث ارتفع صافي الربح بنسبة 8.6% على أساسٍ سنوي ليصل إلى 327.5 مليون ريال قطري، على الرغم من الانخفاض الطفيف في الإيرادات والربح الإجمالي. ويعكس هذا الأداء استمرار قوة نموذج أعمالنا المتنوع، والذي مكّننا من الحفاظ على مرونتنا وقدرتنا على التكيف مع ظروف السوق المتغيرة.

وقد استمرينا بتحقيق التقدم الاستراتيجي عبر مختلف أنشطتنا طوال فترة الربع الثالث. ففي قطاع العقارات، حافظ سيتي سنتر الدوحة، أحد أهم أصولنا الاستراتيجية ضمن محفظة أعمال العقارية، على تقديم أداءٍ متميز، حيث استقبل مستأجرين جدداً واستفاد من عقود الإيجار المُحسّنة. كما ساهم شراءنا لبرج أعمال، الذي أُعلن عنه في وقتٍ سابق من العام، في تنويع محفظة أعمال العقارية وتعزيزها. وفي قطاع الإنتاج الصناعي، شهدنا نمواً قوياً، مدعوماً بزيادة الطلب الناتجة عن توسعة مشروع حقل الشمال عبر عدد من شركاتنا التابعة والتي أعلنّا عنها مؤخرا مثل فوز شركة فريجنز لهياكل الصلب – الشرق الأوسط، بعقدٍ رئيسي بقيمة تزيد عن 113 مليون ريال قطري لتقديم خدمات في قطاع النفط والغاز، وكذلك إعلاننا مؤخراً عن مشروعٍ مشتركٍ جديدٍ مع مجموعةٍ عُمانيةٍ رائدةٍ لتعزيز حضورنا في هذا المجال.

وقد شهد قطاع التجارة والتوزيع أداءً جيدا بالرغم مما تواجهه شركة أعمال الطبية من تحديات نتيجةً لتراجع الطلب في السوق. وفي قطاع إدارة الخدمات، أعلنّا عن بيع حصتنا في شركة إيكو الخليج (ECCO Gulf)، مما يساهم في تحسين كفاءة عملياتنا، في حين حققت الشركات الأخرى في هذا القطاع نتائج قوية، مدعومةً باكتساب عملاء جدد وزيادة في عدد الزوار.

وبالنظر إلى المستقبل، نبقى متفائلين بشأن آفاق الاقتصاد القطري، وواثقين بقدرتنا على اغتنام فرص جديدة تُحقق قيمة طويلة الأجل لجميع مساهمينا. وتتمتع أعمال بمكانة ممتازة تُمكّنها من الاستفادة من هذا الزخم ومواصلة تحقيق النمو المستدام.

من جانبه، علق سعادة الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أعمال قائلاً: "بشكل عام، حققت أعمال نتائج قوية للربع الثالث، حيث ارتفع صافي الربح بنسبة 8.6% على أساسٍ سنوي. ويعكس هذا الأداء مرونة نموذج أعمالنا المتنوع وقوة عملياتنا في جميع القطاعات تقريباً. ورغم وجود بعض التحديات في قطاع التجارة والتوزيع، وخاصةً في أعمال الطبية، فإننا نرى هذه النتائج مشجعة ودليلاً على قدرتنا على مواجهة تحديات السوق بكفاءة.

ومع بقاء التوقعات الاقتصادية المستقبلية لقطر إيجابية واستقرار ثقة المستثمرين، أشعر بالتفاؤل حيال استمرار نمو أعمال. كما أود أن أشكر جميع موظفينا على تفانيهم ومساهماتهم، وأتطلع إلى مواصلة هذا الزخم لتحقيق المزيد من القيمة لجميع مساهمينا.

نبذة عن شركة أعمال ش. م. ع. ق.

تعتبر شركة أعمال إحدى أكبر وأسرع مجموعات الأعمال نمواً وأكثرها تنوعاً في منطقة الخليج، وتم إدراجها في بورصة قطر منذ شهر ديسمبر عام 2007، وكما في 16أكتوبر 2025 بلغت القيمة السوقية للشركة [5.1] مليار ريال قطري ([1.4] مليار دولار أمريكي)

تتنوع عمليات أعمال على نطاق واسع وتضم 32 وحدة أعمال نشطة (شركات تابعة ومشروعات مشتركة) مع مراكز رائدة في السوق في قطاعات الصناعة، والتجزئة، والعقارات، وإدارة الخدمات، والمعدات الطبية والأدوية، وتوفر شركة أعمال للمستثمرين فرصة الاستثمار عالية الجودة والتوازن في النمو المتسارع للاقتصاد القطري وتطوره.

للمزيد من المعلومات حول شركة اعمال، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.aamal.qa

