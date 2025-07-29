الدوحة – أعلن اليوم مجلس إدارة شركة أعمال ش. م. ع. ق. (أعمال)، إحدى أبرز وأكبر مجموعات الأعمال متنوعة الأنشطة وإحدى أسرعها نمواً بالمنطقة عن النتائج المالية للستة أشهر الأولى من العام الجاري والمنتهية في 30 يونيو 2025.

أبرز النتائج المالية:

بلغت الإيرادات الإجمالية 1,070.1 مليون ريال قطري (مقارنةً مع 1,045.2 مليون ريال قطري بالنصف الأول من عام 2024)

(مقارنةً مع 1,045.2 مليون ريال قطري بالنصف الأول من عام 2024) ارتفعت الأرباح الإجمالية بنسبة 0.2% لتبلغ 261.8 مليون ريال قطري (مقارنةً مع 261.3 مليون ريال قطري خلال النصف الأول من 2024)

بنسبة 0.2% لتبلغ 261.8 مليون ريال قطري (مقارنةً مع 261.3 مليون ريال قطري خلال النصف الأول من 2024) ارتفع صافي الربح المنسوب إلى حقوق المساهمين في أعمال بنسبة 17.5% ليبلغ 221.3 مليون ريال قطري (مقارنةً مع 188.4 مليون ريال قطري خلال النصف الأول من 2024)

بنسبة 17.5% ليبلغ 221.3 مليون ريال قطري (مقارنةً مع 188.4 مليون ريال قطري خلال النصف الأول من 2024) لم يتم تسجيل أي أرباح في القيمة العادلة للاستثمار بالقطاع العقاري سواء بالنصف الأول من 2025 أو النصف الأول من 2024

للاستثمار بالقطاع العقاري سواء بالنصف الأول من 2025 أو النصف الأول من 2024 ارتفع العائد على السهم بنسبة 17.5% ليبلغ 0.035 ريال قطري (مقارنةً مع 0.030 ريال قطري خلال النصف الأول من 2024)

بنسبة 17.5% ليبلغ 0.035 ريال قطري (مقارنةً مع 0.030 ريال قطري خلال النصف الأول من 2024) صافي الاستثمارات في النفقات الرأسمالية انخفض بمقدار 6.2 مليون ريال قطري ليبلغ 13.8 مليون ريال قطري (مقارنةً مع 19.9 مليون ريال قطري خلال النصف الأول من 2024)

بمقدار 6.2 مليون ريال قطري ليبلغ 13.8 مليون ريال قطري (مقارنةً مع 19.9 مليون ريال قطري خلال النصف الأول من 2024) نسبة الاقتراض وصلت إلى 2.93% (مقابل 0.69% خلال النصف الأول من 2024)

وفي سياق تعليقه على هذه النتائج، قال سعادة الشيخ محمد بن فيصل بن قاسم آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أعمال:

"يُمثل أداء أعمال في النصف الأول من العام دليلاً واضحًا على التوجه الاستراتيجي للمجموعة والقيادة الكفؤة في جميع الشركات التابعة بكافة القطاعات. كما تعكس هذه النتائج قدرتنا على تحقيق قيمة مضافة باستمرار، مدعومةً بنموذج أعمال متنوع، وتنفيذ منضبط، وتركيز واضح على النمو طويل المدى. ومع وجود محفظة متنامية من المشاريع، بما في ذلك طلبات قيد التنفيذ بقيمة 3 مليارات ريال قطري، وخطط للتوسع إقليمياً مثل إنشاء شركتنا الجديدة لخدمات البنى التحتية والإنشاءات في المملكة العربية السعودية، حيث تتمتع أعمال بمكانة متميزة تُمكّنها من الاستفادة من الفرص الناشئة ومواصلة تحقيق نتائج قوية لجميع أصحاب المصلحة.

ومن جانبه، علق السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة أعمال قائلاً:

"تعكس نتائج أعمال للنصف الأول من العام قوة ومرونة نموذج أعمالنا المتنوع، والذي يواصل فتح آفاق جديدة في القطاعات ذات النمو المرتفع. وتعزز هذه النتائج ثقتنا في التوجه الاستراتيجي للشركة وقدرتها على تحقيق قيمة طويلة الأجل في مختلف القطاعات بجميع الأسواق، ليس فقط في قطر، بل في المنطقة ككل.

في جميع قطاعاتنا والشركات التابعة، لا يزال تركيزنا منصبّاً على تسريع النمو وتحسين الأداء التشغيلي. ففي قطاع الإنتاج الصناعي، واصلنا تحقيق هذه الاستراتيجية طوال النصف الأول من 2025، مسجلين نمواً قوياً في الإيرادات وصافي الأرباح. كما استمرّ القطاع في المشاركة بشكلٍ وثيق في مشاريع البنية التحتية والطاقة الرئيسية، مدعوماً بتوقيع عقدٍ إضافي بقيمة مليار ريال قطري مع كهرماء، ليصل إجمالي الطلبات إلى 3 مليارات ريال قطري. كما أُعلن عن التأسيس المخطط لشركة جديدة متخصصة في حلول البنية التحتية والإنشاءات في المملكة العربية السعودية، مما يُتيح لشركة أعمال تعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية الديناميكية بشكل كبير، مع تنويع مصادر الدخل وفتح آفاق جديدة للنمو.

كما حافظ قطاع التجارة والتوزيع على أداءٍ ثابت خلال النصف الأول، مع اتخاذ العديد من الإجراءات لتعزيز دعم نظام الرعاية الصحية الوطني من خلال توفير أحدث الأدوية والمستحضرات الصيدلانية. وشمل ذلك اتفاقية جديدة مع شريكنا طويل الأمد، نوفو نورديسك Novo Nordisk، لتقديم نظام ويجوفي® Wegovy® في السوق القطرية، وشراكة استراتيجية مع بيجين BeiGene الشركة العالمية في مجال علاجات الأورام.

وبالإضافة إلى ما سبق واصلت أعمال العقارية مساهمتها الإيجابية في نمو أعمالها، حيث حافظت على معدلات إشغال عالية، إلى جانب توقيع اتفاقيات إيجار جديدة في سيتي سنتر، مستفيدةً من المبادرات الأخيرة لزيادة المساحة القابلة للتأجير، وتوفير عروض أكثر جاذبية للمتسوقين وتجار التجزئة على حد سواء. ويبشر شراء برج جولدن تاور تعزيز محفظة أعمال العقارية الرائدة من الأصول الرئيسية المخصصة للإيجار، مما يعزز حضورها في أكثر المواقع المرغوبة في قطر، ويزيد من جاذبيتها للمستأجرين ذوي القيمة العالية.

وحققت أعمال للخدمات نموًا متواضعًا خلال هذه الفترة، على الرغم من التحديات الملحوظة التي واجهتها خلال النصف الأول. ويُعد هذا دليلًا على كفاءة الإدارة في مختلف قطاعات أعمالها، بالإضافة إلى مكانتها القوية في الأسواق المعنية. وتؤكد الفرص المتاحة في العديد من القطاعات، بما في ذلك البنوك والضيافة والسياحة والقطاع الحكومي والإنشاءات، ثقتنا بقدرة هذه القطاعات على الحفاظ على تنافسيتها ودفع عجلة النمو مستقبلًا.

وبالنظر إلى المستقبل، لدينا ما يدعونا للتفاؤل بشأن الحفاظ على الزخم الذي تحقق خلال الأشهر الستة الأولى من العام. حيث تُبرز هذه النتائج بوضوح فوائد استراتيجية أعمال في خلق القيمة واستثماراتها، سواءً خلال الأشهر الستة الماضية أو في عام 2024. ونحن على ثقة بأن هذه الاستثمارات ستواصل توفير فرص واعدة للمجموعة لمواصلة فتح آفاق نمو جديدة، مع تعزيز القيمة المضافة الإيجابية لأعمال في القطاعات الرئيسية في قطر ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وبما يعود بالنفع على مساهمينا وجميع الجهات المعنية على حد سواء."

واصل قطاع الإنتاج الصناعي تسجيل تحسنٍ في الأداء مع تحقيق زيادةٍ بنسبة 3.2% في الإيرادات وزيادةٍ بنسبة 23.1% في صافي الربح على أساسٍ سنوي.

وقد ساهم في تسجيل هذا الأداء بشكل كبير، الأداء القوي الذي قدمته شركتا أعمال ريديمكس (للخرسانة الجاهزة) وأعمال للصناعات الإسمنتية، واللتين حققتا نموًا قويًا في الإيرادات بفضل البدء في تنفيذ المشاريع الجديدة، والتي، إلى جانب تحسن هامش الربح الإجمالي، دعمت زيادات كبيرة في صافي الربح لكلتا الشركتين.

كما واصل القطاع الاستفادة من مشاركة مختلف الشركات التابعة في مشاريع البنية التحتية والطاقة الرئيسية. وشمل ذلك توقيع شركة السويدي للكابلات عقدًا بقيمة مليار ريال قطري لدعم توسعة نظام نقل الطاقة التابع للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) في قطر من خلال توريد وتركيب خطوط كهرباء بجهد 132 كيلو فولت من إنتاج شركة الدوحة للكابلات، ليصل إجمالي المشاريع على قائمة انتظار التنفيذ إلى 3 مليارات ريال قطري، كما حققت شركة سنيار للصناعات نموًا قويًا في حجم الإيرادات من مشاركتها في مشروع كهرماء ومشروع حقل الشمال.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد عزز الاستحواذ على حصةٍ إضافية بنسبة 20% في شركة فريجنز لهياكل الصلب في ديسمبر 2024 الأداء الإيجابي للقطاع، والذي استفاد بشكل جيد من النمو المحقق في أرباح الشركة خلال تلك الفترة بفضل تحسن أداء القطاع ككل.

وبالنظر إلى المستقبل، فإن التوقعات بالنسبة لقطاع الإنتاج الصناعي قوية. وتُحقق المبادرات الاستراتيجية الأخيرة، مثل زيادة الملكية في شركة فريجنز وشركة الأنابيب والصبات المتقدمة APC، والتركيز الجهد على تحسين العمليات وزيادة الكفاءة، نتائج إيجابية بالفعل، على الرغم من تحديات السوق المستمرة. علاوةً على ذلك، فإن تأسيس شركة جديدة تعمل في مشاريع البنية التحتية والإنشاءات في المملكة العربية السعودية، هو دليل على تعزيز فرص التواجد شركتنا في الأسواق الديناميكية في المنطقة، مع المساعدة في تنويع مصادر إيرادات القطاع وفتح آفاقٍ جديدة للنمو.

سجل قطاع التجارة والتوزيع أداءً مستقراً إلى حدٍ كبير خلال فترة النصف الأول من العام الجاري، حيث ارتفع إجمالي الإيرادات بشكلٍ طفيف بنسبة 1.0% وانخفض صافي الربح بنسبة 4.8% ليصل إلى 53.6 مليون ريال قطري (مقابل 56.3 مليون ريال قطري في النصف الأول من عام 2024).

وواصلت شركة ابن سينا الطبية أداءها الجيد بفضل النمو العضوي في أهداف الإيرادات المتوافقة مع تغيير وحدة الأعمال. وطوال الفترة، واصلت الشركة تطوير مكانتها التنافسية ودعم أهداف الرعاية الصحية الوطنية من خلال توفير أحدث منتجات الرعاية الصحية والأدوية في العالم إلى السوق القطرية.

كما حققت شركة أعمال للتجارة والتوزيع أداءً جيداً، حيث سجلت زيادات طفيفة في كل من الإيرادات وصافي الربح، مدفوعةً بحملاتٍ ترويجية ناجحة لزيادة حصتها السوقية، الحصول على أسعار تفضيلية لعقود الخدمات الجديدة. في الوقت نفسه، انخفض أداء شركة أعمال الطبية نتيجةً لانخفاض الطلب من القطاعات الرئيسية.

حقق القطاع العقاري أداءً متميزًا في النصف الأول من عام 2025، مسجلًا نموًا قويًا في الإيرادات وصافي الأرباح. وواصل سيتي سنتر الدوحة تحقيق نمو قوي في الإيرادات، مع معدلات تأجير وإشغال قوية، بالإضافة إلى انضمام مستأجرين جدد، مدعومًا بالتوسعة الأخيرة التي بلغت مساحتها 4000 متر مربع، والمبادرات الاستراتيجية لتعزيز جاذبية المركز التجاري للمتسوقين وتجار التجزئة. وسجلت أعمال للعقارات انخفاضًا طفيفًا في الإيرادات وصافي الأرباح نتيجة أعمال التجديد في العقارات السكنية.

كما أعلنت أعمال عن تطورٍ إيجابي كبير في هذا القطاع، وهو شراء برج جولدن تاور، المعروف أيضًا باسم برج أعمال، وهو أحد الأصول التجارية البارزة في منطقة الخليج الغربي، في خطوةٍ استراتيجية لتعزيز الدخل المستدام من العقارات الرئيسية في قطر. وستعمل هذه المبادرة على تعزيز محفظة أعمال العقارية الجذابة للمستأجرين الذين يبحثون عن وحدات للإيجار في مواقع رائدة في قطر، والذي بدوره سيعزز من مكانة الشركة الرائدة في السوق مستقبلًا.

حقق قطاع إدارة الخدمات نجاحًا في زيادة حجم الإيرادات خلال النصف الأول، إلاّ أن صافي الربح ظل ثابتًا نظرًا لانخفاض مساهمات بعض الشركات التابعة في إجمالي الإيرادات.

وفي شركات أعمال للخدمات، وحلول الصيانة والإدارة (MMS)، وإيكو جلف ECCO Gulf، أدت المنافسة الشديدة في الأسعار والطلبات غير المتكررة إلى انخفاض الأرباح. وواجهت شركة حلول الصيانة والإدارة، على وجه الخصوص، تحدياتٍ ناجمة عن المقارنة القوية في الربع الأول من عام 2024، والتي نتجت آنذاك عن إنجاز العديد من المشاريع المخصصة.

وعلى الرغم من ذلك، استفاد مركز الترفيه العائلي من حملاتٍ تسويقية فعّالة وتحسينات في المرافق، مما مكّن من الاستفادة من زيادة الإقبال خلال فترة العيد وعطلة المدارس، وتحقيق أداءٍ قوي خلال هذه الفترة.

الخلاصة والنظرة المستقبلية

وبالنظر إلى المستقبل، فإن لدى شركة أعمال ما يدعونا للتفاؤل بشأن الحفاظ على الزخم الذي تحقق خلال الأشهر الستة الأولى من العام. حيث تُبرز هذه النتائج بوضوح فوائد استراتيجية أعمال في خلق القيمة واستثماراتها، سواءً خلال الأشهر الستة الماضية أو في عام 2024. وإن مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية على ثقة بأن هذه الاستثمارات ستواصل توفير فرص واعدة للمجموعة لمواصلة فتح آفاق نمو جديدة، مع تعزيز القيمة المضافة الإيجابية لأعمال في القطاعات الرئيسية في قطر ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وبما يعود بالنفع على المساهمين وجميع الجهات المعنية على حد سواء."

نبذة عن شركة أعمال ش. م. ع. ق.

تعتبر شركة أعمال إحدى أكبر وأسرع مجموعات الأعمال نمواً وأكثرها تنوعاً في منطقة الخليج، وتم إدراجها في بورصة قطر منذ شهر ديسمبر عام 2007، وكما في 28 يوليو 2025 بلغت القيمة السوقية للشركة 5.29 مليار ريال قطري (1.45 مليار دولار أمريكي).

تتنوع عمليات أعمال على نطاقٍ واسع وتضم 32 وحدة أعمال نشطة (شركات تابعة ومشروعات مشتركة) مع مراكز رائدة في السوق في قطاعات الصناعة، والتجزئة، والعقارات، وإدارة الخدمات، والمعدات الطبية والأدوية، وتوفر شركة أعمال للمستثمرين فرصة الاستثمار عالية الجودة والتوازن في النمو المتسارع للاقتصاد القطري وتطوره.

للمزيد من المعلومات حول شركة اعمال، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.aamal.qa

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