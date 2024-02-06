القاهرة: أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" نتائجها المالية المجمعة عن العام المالي 2023 والمنتهي في 31 ديسمبر 2023.

أهم أرقام العمليات التشغيلية والنتائج المالية خلال 2023:

إجمالي المبيعات المتعاقد عليها : 30.26 مليار جنيه بزيادة 42 ٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي

مليار جنيه بزيادة ٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي الغاءات المبيعات : 4 ٪ من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها، مقارنةً بـ 6% في 2022

٪ من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها، مقارنةً بـ 6% في 2022 صافي المتحصلات النقدية : 10.5 مليار جنيه

مليار جنيه التسليمات: 1,427 وحدة بمشروعات الشركة

وحدة بمشروعات الشركة إيرادات النشاط: 10.33 مليار جنيه وبزيادة 32 ٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي

مليار جنيه وبزيادة ٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مجمل الربح: 3.57 مليار جنيه بزيادة 63 ٪، وبهامش مجمل ربح 35 ٪

مليار جنيه بزيادة ٪، وبهامش مجمل ربح ٪ أرباح التشغيل: 1.86 مليار جنيه بزيادة 187 ٪، وبهامش أرباح تشغيل 18 ٪

٪، وبهامش أرباح تشغيل ٪ صافي الربح بعد الضرائب وحقوق الملكية غير المسيطرة: 1.37 مليار جنيه بزيادة 164٪ وبهامش صافي ربح 3 1 ٪

مليار جنيه بزيادة 164٪ وبهامش صافي ربح 3 ٪ نسبة التعثر 2.2% مقارنةً بـ 5.1% في 2022

أهم التطورات على مستوى الشركة

استحوذت سوديك في 15 مايو 2023 على 180 فدان تقع مباشرة جنوب مشروع سيزار بالساحل الشمالي، وتم إطلاق المشروع خلال زمن قياسي لم يتخطى 3 أشهر

وفي 11 يوليو 2023، وقعت سوديك عقد مشاركة في الإيرادات لتطوير 440 فداناً في الساحل الشمالي

وفي 30 أغسطس 2023، وقعت سوديك اتفاقية شراكة مع شركة نوبو العالمية للضيافة للتوسع في مصر لأول مرة، وهي شركة متخصصة في عالم الضيافة وإدارة الفنادق والمطاعم والوحدات السكنية التي تحمل علامتها، حيث تنطلق نوبو في مشروعين من مشروعات سوديك

في الأول من نوفمبر 2023، بدأت سوديك في عمليات التسليم في مشروعها “The Estates” لتصبح بذلك أول مطور عقاري يبدأ عمليات التسليم فعليًا في زايد الجديدة

الأداء التشغيلي خلال 2023

قامت سوديك ببيع 1,984 وحدة خلال عام 2023، وهو ما ساهم في تحقيق إجمالي مبيعات متعاقد عليها بقيمة 30.26 مليار جنيه، بزيادة 42٪ مقارنة بـ 21.29 مليار جنيه إجمالي المبيعات المتعاقد عليها خلال 2022.

وقد تنوعت المبيعات المتعاقد عليها خلال الفترة بدافع من المبيعات القوية لمشروعات سوديك في أسواقها الرئيسية، حيث وصلت نسبة مساهمة مشروعات سوديك في منطقة غرب القاهرة إلى 51٪ من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها خلال الفترة، خاصة مع استمرار الطلب القوي على مشروع الـ 464 فدان ومشروع The Estates والذي ساهم بحوالي 12.9 مليار جنيه من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها أي ما يمثل 43% من مبيعات سوديك خلال 2023. أما مشروعات شرق القاهرة، فقد ساهمت بنسبة 32% من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها بدافع من المبيعات القوية لمشروع سوديك ايست والذي ساهم بنسبة 16% من إجمالي مبيعات العام، بينما ساهمت مشروعات الساحل الشمالي بنسبة 17% من المبيعات المتعاقد عليها في 2023.

وصلت الغاءات المبيعات إلى 1.1 مليار جنيه خلال 2023، وهو ما يمثل 4٪ من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها خلال العام، مقارنة بنسبة إلغاءات وصلت إلى 6% خلال 2022.

بلغ صافي المتحصلات النقدية خلال العام 10.5 مليار جنيه، بنسبة تعثر 2.2٪، مقارنة بصافي متحصلات نقدية بلغ 7 مليار جنيه ونسبة تعثر 5.1٪ تم تسجيلهما خلال 2022.

قامت سوديك بتسليم حوالي 1,427 وحدة خلال 2023، منها 911 وحدة في مشروعات شرق القاهرة، بينما بلغ عدد الوحدات التي تم تسليمها في مشروعات غرب القاهرة والساحل الشمالي 511 و5 وحدة على التوالي، مقارنة بـ 1,279 وحدة تم تسليمها خلال العام الماضي.

بدأت عمليات التسليم في مشروع الـ 655 فدان بمنطقة شرق القاهرة "مشروع سوديك ايست" عام 2022، حيث قامت الشركة بتسليم 431 وحدة خلال عام 2023.

بلغ إجمالي النفقات الاستثمارية للإنشاءات خلال العام 6 مليار جنيه، مقارنة بـ 3 مليار جنيه خلال عام 2022.

الأداء المالي خلال 2023

بلغت إيرادات النشاط 10.33 مليار جنيه خلال عام 2023 بزيادة 32٪ مقارنة بـ7.81 مليار جنيه تم تسجيلها خلال العام الماضي. جاءت الزيادة في إيرادات النشاط بدافع من عمليات التسليم التي تمت في مشروعات شرق القاهرة، والتي ساهمت بنسبة 56٪ من القيمة الإجمالية لعمليات التسليم خلال العام. ساهما كلاً من V Residences وسوديك ايست وEDNC بنسبة 20% و15% و12% على التوالي والتي تمثل معًا 47% من إجمالي قيمة عمليات التسليم خلال العام. من ناحية أخرى، ساهمت مشروعات غرب القاهرة والساحل الشمالي بنسبة 43٪ و1% من القيمة الإجمالية لعمليات التسليم خلال 2023 على التوالي.

وصل مجمل الربح إلى 3.57 مليار جنيه بهامش مجمل ربح 35٪، بزيادة 32% مقارنة بعام 2022، والتي وصل فيه هامش مجمل الربح إلى 28% بزيادة 650 نقطة أساس.

سجلت أرباح التشغيل خلال العام 1.86 مليار جنيه وبهامش أرباح تشغيل 18٪، ويمثل ذلك نموًا بنسبة 187٪ مقارنة بعام 2022.

وصل صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الملكية غير المسيطرة إلى 1.37 مليار جنيه وبهامش صافي الربح 13٪، كما بلغ نصيب السهم من الأرباح 3.85 جنيه.

قائمة المركز المالي

تواصل سوديك احتفاظها بسيولة قوية، حيث بلغ الرصيد النقدي وما يعادله 2.66 مليار جنيه.

استمرت الرافعة المالية للشركة منخفضة عند مستوى 0.37x، حيث وصل رصيد الديون المصرفية إلى 22.3 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2023. وقد وصل معدل الديون لحقوق الملكية إلى 0.43x في نهاية عام 2022، حيث وصل رصيد الديون المستحقة إلى 3.16 مليار جنيه.

بلغ رصيد أوراق القبض 48.1 مليار جنيه، منها 10.29 مليار جنيه تمثل أوراق قبض قصيرة الأجل، وهو ما يوفر رؤية واضحة للتدفقات النقدية للشركة. ويعكس المركز المالي رصيدًا بقيمة 6.7 مليار جنيه تمثل رصيد أوراق القبض في قائمة المركز المالي والمرتبطة بالوحدات التي تم تسليمها فقط والتي تم الاعتراف بها كإيرادات. أما أوراق القبض المرتبطة بالوحدات التي لم يتم تسليمها فتم الإفصاح عنها في الإيضاحات المتممة للمركز المالي وهي غير مدرجة ضمن بنود المركز المالي، وبلغت قيمتها 41.4 مليار جنيه.

وقد وصل رصيد الإيرادات غير المحققة من المبيعات المتعاقد عليها للوحدات التي تم بيعها ومازالت تحت التطوير إلى 51.4 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2023، وهو ما يوفر رؤية واضحة لإيرادات الشركة.

وتعليقًا على النتائج التي حققتها سوديك في 2023، قال أيمن عامر، مدير عام شركة سوديك: "نحن سعداء للغاية بالنتائج القوية والنمو الذي تمكنا من تحقيقه على مستوى كافة المؤشرات المالية والتشغيلية. لقد جاء على رأس اولوياتنا خلال عام 2023 تحقيق التوازن بين النمو والحفاظ على ربحية المشاريع. وقد تمكنا أيضًا خلال العام من زيادة محفظة الأراضي من خلال إضافة 620 بالساحل الشمالي. ومن ناحية أخرى، يمثل توقيع سوديك لشراكتها الأخيرة مع شركة نوبو للضيافة من أهم الإنجازات التي نفتخر بها، نظرًا لأنها تؤكد التزامنا بتقديم أرقى الخدمات العالمية لعملائنا. ومع بداية 2024، نتطلع لعام آخر ملئ بالإنجازات والنتائج القوية اعتمادًا على منهجنا الإداري المنضبط، وهو أهم ما يميز سوديك عن غيرها. إنّ الطلب القوي على مشروعات سوديك يعد شهادة عملية على قوة علامتنا التجارية وكذلك الأسس والآليات التي تحكم السوق العقاري المصري".

نبذة عن سوديك

تُعد سوديك واحدة من أبرز المطورين العقاريين في المنطقة، حيث تقوم الشركة حالياً بتطوير عدد من المشروعات العقارية المتنوعة في مصر والتي تتنوع ما بين مشروعات سكنية وتجارية ومكاتب إدارية ومراكز حضرية كبيرة متعددة الاستخدامات في شرق وغرب القاهرة.سوديك مدرجة في البورصة المصرية تحت رمز (Ticker OCDI). لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.sodic.com

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