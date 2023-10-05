· الاتفاقيات الموقعة مع شركات محلية وعالمية تؤكد هدف "أدنوك" لتصنيع مجموعة واسعة من المنتجات الصناعية الأساسية محلياً بقيمة 70 مليار درهم ضمن سلسلة التوريد لعملياتها

· توطين سلسلة التوريد يساهم في تحفيز النمو الصناعي وخلق المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين في القطاع الخاص ويعزز جهود "أدنوك" لتسريع خفض انبعاثات عملياتها

· خلال "منتدى أدنوك السابع لشركاء الأعمال"، الشركة تحث القطاع الخاص على الاستفادة من الفرص التجارية التي توفرها أعمالها في مختلف مجالات وجوانب قطاع الطاقة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: 5 أكتوبر2023: أعلنت "أدنوك" اليوم، عن توقيع اتفاقيات جديدة مع 30 شركة للتصنيع المحلي لمجموعة واسعة من المنتجات الصناعية الأساسية في سلاسل التوريد التي تساهم في تسريع جهودها لخفض الانبعاثات. جاء ذلك خلال "منتدى أدنوك السابع لشركاء الأعمال" الذي استضافته الشركة اليوم، ضمن معرض ومؤتمر "أديبك 2023"، أكبر تجمع عالمي لقطاع الطاقة، والذي يعقد حالياً في أبوظبي.

وتؤكد الاتفاقيات عزم الشركات تصنيع منتجات محلياً تصل قيمتها إلى 10 مليارات درهم (2.7 مليار دولار) ضمن سلسلة التوريد لعمليات "أدنوك". كما تدعم الاتفاقيات هدف "أدنوك" المتمثل في شراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً بقيمة70 مليار درهم (19 مليار دولار( في خطط مشتريات الشركة بحلول عام 2027، وذلك ضمن جهودها لدعم مبادرة "اصنع في الإمارات". وتساهم الاتفاقيات في تحفيز النمو الصناعي، وخلق المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين في القطاع الخاص، وتعزيز مرونة سلسلة التوريد لأعمال ونشاطات "أدنوك".

وبهذه المناسبة، قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي: "أثبت مفهوم ’اقتصاد الصقر‘ المتنامي لإمارة أبوظبي، قدرته على تجاوز التحديات العالمية عبر تحقيق معدلات نمو قوي في مختلف القطاعات، وتوفير بيئة اقتصادية صديقة للأعمال تواصل استقطاب المستثمرين من مختلف دول العالم إلى القطاع الصناعي في أبوظبي".

وأضاف: "يتماشى استثمار ’أدنوك‘ في توطين سلسلة التوريد لأعمال ونشاطات الشركة مع استراتيجيتنا للتنويع الاقتصادي و’استراتيجية أبوظبي الصناعية‘ التي تساهم في تسريع النقلة النوعية للقطاع الصناعي في الإمارات، وترسيخ مكانة الدولة باعتبارها المركز الصناعي الأكثر تنافسية في المنطقة. وعبر كافة هذه الجهود، ارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي إلى 53% بنهاية الربع الأول من 2023. ونحن نواصل إطلاق المبادرات لتطوير سلسلة توريد وقيمة محلية لتعزيز منظومة الاستثمار الصناعي، وتلبية احتياجات المستثمرين. كما نشجع الشركات الصناعية ورواد الأعمال على مواصلة الاستفادة من الفرص التي تتيحها ’أدنوك‘ لدعم مبادرة ’اصنع في الإمارات‘".

من جانبه، قال سعادة عمر أحمد السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: "تفتخر دولة الإمارات بامتلاكها لقطاع صناعي تنافسي يوفر منتجات مبتكرة وتقنيات حديثة. ويعد توطين سلاسل التوريد الرئيسية عاملاً مهماً لضمان استمرارية الجهود التي تهدف إلى تعزيز وتنويع الاقتصاد المحلي. واستعرض ’منتدى أدنوك لشركاء الأعمال‘ العديد من الفرص المهمة المتوفرة للموردين لفتح منشآت صناعية جديدة أو توسعة القائم منها في الإمارات، حيث يمكنهم الاستفادة من المزايا الفريدة التي توفرها الدولة، والتي تشمل منشآت البنية التحتية عالمية المستوى، والموقع الجغرافي الاستراتيجي للأعمال، ومنتجات الطاقة النظيفة مثل ألواح الطاقة الشمسية منخفضة التكاليف، ومنتجات الهيدروجين الأخضر والبطاريات".

من جهته، قال ياسر سعيد المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في "أدنوك": "تعد ’أدنوك‘ محركاً رئيساً للنمو الصناعي في دولة الإمارات، وتهدف لتعزيز دورها ومساهمتها من خلال خلق المزيد من فرص التصنيع المحلية للقطاع الخاص لتلبية احتياجاتها من المنتجات الصناعية ضمن مساعيها المستمرة للمساهمة في بناء مستقبل منخفض الانبعاثات. وتساهم الاتفاقيات التي وقعتها أدنوك‘ لشراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً في تعزيز قدرات الصناعة المحلية، وإعادة توجيه قيمة كبيرة للاقتصاد المحلي، وخلق المزيد من الفرص الوظيفية في القطاع الخاص لمواطني دولة الإمارات من أصحاب الكفاءات. وفيما تعمل الشركة على تسريع جهود خفض انبعاثات عملياتها، تعمل أيضاً على خلق المزيد من فرص التصنيع المحلية لمنتجات بقيمة مليارات الدراهم، وتنتهز ’أدنوك‘ هذه المناسبة لتدعو القطاع الخاص للاستفادة من هذه الفرص والانضمام اليها في جهودها لتعزيز نمو القطاع الصناعي".

ومن المنتجات التي ستستفيد "أدنوك" من تصنيعها محلياً بموجب هذه الاتفاقيات، معدات الحماية الشخصية التي ستعزز سلامة العمليات عبر مختلف شركات المجموعة، إلى جانب "أنظمة بطاريات تخزين الطاقة" و"وحدات امداد الطاقة غير المنقطعة" التي يتم صناعتها في الدولة، حيث ستقوم الشركة باستخدامها بدلاً من مولدات الطاقة العاملة بالديزل لتوفير امدادات مستدامة من الطاقة لعميات شركات "أدنوك البرية"، و"أدنوك البحرية"، و"أدنوك للحفر".

شارك في "منتدى أدنوك لشركاء الأعمال" أكثر من 1000 شخص، حيث استعرضت الشركة خلال فعالياته العديد من فرص التصنيع المحلية بقيمة مليارات الدراهم لمجموعة من المنتجات الصناعية الأساسية ضمن مشتريات الشركة المتوقعة للعامين المقبلين. ويساهم التصنيع المحلي للمنتجات الصناعية الأساسية في تعزيز مرونة سلسلة التوريد لأعمال ونشاطات "أدنوك"، كما يدعم قدرتها على الاستجابة بشكل أسرع لتغيرات السوق في سعيها للحدّ من انبعاثات عملياتها وزيادة استثماراتها في حلول الطاقة منخفضة الكربون.

ويساهم "برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة" في دعم مبادرة دولة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 من خلال الحوافز التي يوفرها البرنامج لتشجيع الموردين لاستخدام التقنيات النظيفة في تأسيس مشاريعهم داخل دولة الإمارات. ومنذ إطلاقه في عام 2018، ساهم برنامج "أدنوك" لتعزيز القيمة المحلية المضافة في إعادة توجيه 145 مليار درهم (39.5 مليار دولار) إلى الاقتصاد المحلي.

قائمة باتفاقيات تصنيع منتجات محلياً

المنتج الشركة 1 وصلات الأنابيب الملحومة ومشابك منع التسرب بي ام بايبنج للمعدات البترولية - ذ م م 2 صناعة أنابيب فولاذية أوديكس بي تي إي ليمتد - ابوظبي 3 أجهزة قطع وحف أطراف الأنابيب، المبادلات الحرارية والمنصات الصناعية الشركة الاوروبية للتعهدات الميكانيكية والكهربائية - ذ م م 4 صناعة أنابيب فولاذية ومنصات صناعية تكنو ماك انرجي انترناشيونال ش م ح 5 معدات الحماية الشخصية الجزيرة للوازم السلامة - ذ م م 6 معدات استخراج الأدوات، وحدات الطاقة المتجددة المستقلة، تصريف الصب وموجهات الحفر امداد لصناعات الطاقة - ذ م م 7 صمامات فالفيمارك ايكويبمنت آند ماشينز تريدينغ ليمتد 8 معدات استكمال قاع البئر ومعدات الحفر الموجه ماكس جينيريشن للطاقه - ذ م م 9 منصات صناعية شركة جيري لهندسة النفط والغاز - أبو ظبي 10 نظم الكشف عن الحرائق والغاز إريث إندستريز ش م ح ذ م م 11 معدات الحماية الشخصية اميرالد للمشاريع التجارية ذ.م.م 12 البوليمرات والإنزيمات بيياهتيك للصناعات الكيماوية ش ذ م م 13 الانابيب المنحنية بالتسخين مان اوفرسيس ميتالز م.د.م.س 14 الانابيب المنحنية بالتسخين بي تي تيكنوبند اندونيسيا 15 صمامات فوهة الابار مؤسسة دي كي لوك (فالفوميتال) 16 تصنيع هياكل ومنتجات معدنية للمشاريع الهندسية الخدمات المتخصصة (ش.ذ.م.م( 17 تصنيع هياكل ومنتجات معدنية للمشاريع الهندسية سبيشلايست سرفسيز هولدينجز ليمتد - ابوظبي 18 صمامات ام تي العالمية للصمامات والصناعات صناعة صنابير وصمامات صناعية - ذ م م 19 مضخات ريموتيف 20 صناعة الصلب شركة ياندا (هايمن) لصناعة المعدات الثقيلة 21 سياج وحواجز أرافالي للسياج ش ذ م م 22 بطاريات مجموعة ساوتك للتطوير التكنولوجي 23 مواد كيماوية كلينول ميدل ايست للتجارة العامة ذ.م.م 24 معدات حماية شخصية شركة جيبي للملبس (م.م.ح) 25 قواعد صناعية عرب لخدمات الناقلات والمقاولات ذ.م.م 26 نظم الكشف عن الحرائق والغاز تلكترون للتوكيلات والتجارة 27 النظام الرقمي الصناعي لرفع النفط بالغاز مؤسسة سيلفرويل للتكنولوجيا 28 تصنيع لوحات التحكم الآلي لرأس البئر ومنصات صناعية انتيك اتوميشن آند انتيلجينس ليمتد 29 أنابيب وتجهيزاتها وصمامات شركة اسوان انترناشيونال للهندسة (ذ. م. م( 30 معدات الحفر وملحقاتها كثبان لخدمات حقول النفط - فرع صناعي - ذ.م.م



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"أدنوك" هي مجموعة رائدة في مجال الطاقة المتنوعة والبتروكيماويات مملوكة بالكامل لإمارة أبوظبي. تهدف "أدنوك" إلى تعظيم قيمة الاحتياطيات الهيدروكربونية الهائلة في الإمارة من خلال عمليات الاستكشاف والإنتاج المسؤولة والمستدامة لدعم النمو الاقتصادي والتنويع في دولة الإمارات العربية المتحدة. لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة: www.adnoc.ae

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