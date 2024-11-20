القاهرة: أعلنت شركة "كونتكت للتمويل"، إحدى شركات "مجموعة كونتكت المالية القابضة" الرائدة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، عن إطلاق منتجها الجديد "مناسك"، الذي يهدف إلى تمويل رحلات الحج والعمرة. يأتي هذا الإطلاق استجابةً لرغبة الملايين في تحقيق حلم زيارة الأراضي المقدسة بسهولة ويسر، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والمالية التي تؤثر على الكثير من الأفراد، حيث لا يستطيع الكثيرون من أداء تلك المناسك الدينية، وتقف تكاليف ورسوم تلك المناسك عائقًا أمام الكثيرين. ولذلك، يوفر برنامج "مناسك" حلاً تمويلياً مرناً من خلال تقسيط تكاليف الحج والعمرة للتيسير على المواطنين الراغبين في زيارة بيت الله الحرام.

ويوفر البرنامج مزايا متعددة تشمل دفعة مقدمة تبدأ من 20% فقط، وتمويل يصل إلى 3 مليون جنيه مصري، مع فترات سداد مرنة تصل إلى 5 سنوات للحج و12 شهرًا للعمرة، فيما يتناسب مع احتياجات العملاء المختلفة. كما يتميز البرنامج بسهولة وسرعة في الإجراءات، إلى جانب توافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية، مما يجعل الرحلة تجربة روحانية خالصة دون أعباء مالية كبيرة.

وأوضحت "كونتكت" في بيانها أن الشركة تلتزم بتقديم خدمات تمويلية مصممة بعناية لتناسب طبيعة كل منتج ممول واحتياجات العملاء المختلفة، بما يضمن تحقيق توازن مثالي بين سهولة الإجراءات ومرونة السداد. وتتوافر هذه الخدمات عبر شبكة واسعة من فروع "كونتكت"، التي تتجاوز 74 فرعًا والممتدة في معظم محافظات مصر، بجانب فرعها الجديد في دبي الذي يقدم خدمات كونتكت للمصريين المقيمين في الإمارات، مما يضمن سهولة الوصول والاستفادة من البرنامج لجميع العملاء الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة.

وأوضح تامر سمير، العضو المنتدب لكونتكت للتمويل: "أن الشركة قد صممت برنامج "مناسك" خصيصًا لتلبية الطلب المتزايد من الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة، حيث يوفر البرنامج حلولًا تمويلية مبتكرة بشروط وإجراءات سهلة ومرنة، بما يتناسب مع مختلف احتياجات العملاء للسفر إلى بيت الله الحرام. ويتميز البرنامج بتوافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية، ما يجعله الخيار الأمثل للعملاء الباحثين عن حلول تمويلية تلتزم بالضوابط الشرعية."

ومن جانبه صرح سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لـ "كونتكت المالية القابضة": " إن إطلاق برنامج "مناسك" يأتي كجزء من استراتيجيتنا لتعزيز نمو المجموعة وتوسيع نطاق خدماتنا التمويلية، بما يلبي احتياجات العملاء المختلفة ويساعدهم على أداء هذه الفريضة العظيمة بسهولة ويسر. فإننا نحرص دائمًا على ترسيخ مكانتنا في سوق التمويل المصري، لا سيما في مجال التمويل الاستهلاكي."

ثم أضاف: "جاء إطلاق هذا البرنامج بعد دراسة دقيقة لاحتياجات السوق وأبحاث مستفيضة، حيث رصدنا الطلب المتزايد على حلول تمويل رحلات الحج والعمرة. ويجسد برنامج "مناسك" التزامنا بتقديم تجربة تمويل مريحة تتيح للعملاء التركيز على الجوانب الروحانية للرحلة دون القلق بشأن التكاليف."

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