نيوم، المملكة العربية السعودية: أعلنت "نيوم" و"البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات" عن عقد شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز نمو منظومة "ويب 3" (Web3) في المملكة، وتتضمن إطلاق برامج مسرّعات شاملة مصممة لدعم الشركات الناشئة المؤهلة، مع الاستفادة من خبرات الجانبين ومواردهما.

وستوفر هذه الشراكة التوجيه للشركات الناشئة من قبل خبراء متخصصين، وفرصًا للحصول على التمويل، كما أنها ستسهل التواصل المباشر مع الجهات الرائدة في قطاع تقنية المعلومات.

وحقق الطرفان ضمن هذا التعاون أول إنجاز لهما، حيث انضمت "أوتلاير فينتشرز" Outlier Ventures))، الشركة الرائدة عالمياً في مسرعات أعمال "ويب 3"، لإطلاق "معسكر فيوتشر سبارك" (FutureSpark Base Camp Accelerator )، وهو أول برنامج لتسريع منظومة "ويب 3" عالية التقنية في المملكة. حيث تم اختيار عشر شركات ناشئة في المرحلة الأولى من البرنامج، بعد إجراء عملية تقييم دقيقة للطلبات المقدمة عبر الموقع الالكتروني لشركة "أوتلاير فينتشرز".

وانطلق هذا البرنامج الافتتاحي للشراكة بين الطرفين في شهر أكتوبر من عام 2024 في الرياض، واستمر 12 أسبوعاً، واختتم بورشة عمل قامت على مدى أربعة أيام في نيوم، من 12 إلى 15 يناير. وقد مكّن البرنامج روّاد الأعمال من تحسين نماذج أعمالهم واستراتيجيات السوق الخاصة بهم، وتعزيز قدراتهم لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال تقنية "ويب 3".

ويستهدف البرنامج تسريع نمو الشركات الناشئة من خلال التوجيه الشخصي وتسهيل الوصول إلى شبكةٍ من الخبراء في القطاع، وتوفير الأدوات والرؤى اللازمة لتحقيق النجاح في البيئة التنافسية. كما سيستفيد المشاركون في البرنامج من الخبرات الواسعة لشركة "أوتلاير فينتشرز" لإثراء معرفتهم، عبر ورش العمل والتواصل مع الخبراء، والموارد التي تنمي المهارات العملية، بما يعزز بناء مجتمع متكامل ومتعاون يسهم في دفع منظومة "ويب 3" في المملكة.

وتركز الشراكة على القطاعات التي تتمتع فيها المنطقة بإمكانيات واعدة، مثل: والمدن الإدراكية، والذكاء الاصطناعي، والهوية الرقمية، والألعاب الإلكترونية حيث تستفيد المجموعة المختارة من إمكانية الوصول إلى الموارد الأساسية لتعزيز قدراتها وبناء شركات رائدة.

يشار إلى أن "معسكر فيوتشر سبارك" يتمحور حول دعم روّاد الأعمال في مراحلهم المبكرة، وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في تطوير القطاع التقني في المملكة، تماشياً مع أهداف رؤية السعودية 2030. ومن خلال تسريع تطبيق منظومة "ويب 3" المتطورة على المستوى المحلي، سيؤدي البرنامج دوراً محورياً في تعزيز الابتكار وترسيخ ريادة المنطقة في قطاعات التقنيات المتطورة.

حول نيوم

نيوم هي انطلاقة واثقة لتقدم البشرية وتجسيد لرؤية تُمثّل ما سيبدو عليه المستقبل الجديد. تقع في شمال غربي المملكة العربية السعودية على البحر الأحمر حيث تبنى من الصفر لتكون حاضرةً تنبض بالحياة ومكاناً تُحدِّد فيه ريادة الأعمال مسار هذا المستقبل الجديد. ستكون نيوم مقصداً عالمياً وموطناً لأصحاب الطموح الذين يسعون للمساهمة في بناء نموذج جديد لمعيشة استثنائية وإنشاء أعمال مزدهرة حيث سيتجلى الإبداع فيها في مجال الحفاظ على البيئة.

وستشكّل نيوم موطناً استثنائياً للعيش والعمل وستضم عدداً من المدن والموانئ والمناطق التجارية ومراكز البحوث والمرافق الرياضية والترفيهية والوجهات السياحية.

وبوصفها مركزاً للابتكار، ستستقطب نيوم روّاد وقادة الأعمال والشركات من جميع أنحاء العالم للبحث في التقنيات والمشاريع الجديدة واحتضانها وتسويقها بأساليب مبتكرة. وسيجسّد سكان نيوم قيماً تمثل روح الجماعة، كما سيعتمدون ثقافة تتبنى الاستكشاف والمغامرة والتنوع.

لمزيد من المعلومات يرجى مراسلتنا على البريد الالكتروني media@neom.com أو زيارة موقع نيوم: https://www.neom.com/ar-sa وhttps://www.neom.com/ar-sa/newsroom

حول البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات

يعد البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات شريكاً فعالاً في دعم شركات التقنية الناشئة، من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات والشراكات التقنية التي تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الرقمي في المملكة.

لمزيدٍ من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: www.ntdp.gov.sa

حول "أوتلاير فينتشرز"

تأسست شركة "أوتلاير فينتشرز" (Outlier Ventures) في العام 2014، وهي مسرع "ويب 3" رائد عالمياً، وتتمتع بشهرةٍ عالية في تمكين مؤسسي "ويب 3" والمستثمرين والشركاء، عبر برنامج تسريع Base Camp وبرنامج إطلاق رمز Ascent المميز. ومن خلال محفظةٍ تضم أكثر من 320 استثماراً عالمياً، ساعدت "أوتلاير فينتشرز" في جمع أكثر من 350 مليون دولار من التمويل الأولي. تشمل محفظة "أوتلاير فينتشرز" عدداً من شركات "ويب 3" الرائدة، بما في ذلكBiconomy ، Boson Protocol، Brave، Cheqd،Cudos،DIA Data، Fetch.ai، IOTA، Ocean Protocol، Root Network، و XAI.

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