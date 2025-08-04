الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة ادفع باي (EdfaPay)، المزود الرائد لحلول نقاط البيع والمدفوعات الرقمية، اليوم عن تحقيق إنجاز غير مسبوق بالمنطقة بحصولها على شهادات "PCI Mobile Payments on COTS (MPoC) Solutions" و "PCI MPoC Software" و "PCI MPoC Services" المرموقة من مجلس معايير أمان صناعة بطاقات الدفع (PCI SSC).

يضع هذا الإنجاز ادفع باي كأول شركة في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحظى بهذا الاعتراف الثلاثي المرموق، ما يعزز من ريادتها والتزامها الراسخ بأعلى معايير الأمن والابتكار في قطاع المدفوعات الذي يشهد تطورًا ملحوظًا بالمنطقة.

تُمثل شهادة "PCI MPoC Solutions" معيارًا عالميًا لأمن حلول الدفع التي تعمل على الأجهزة التجارية الجاهزة (COTS)، وتضمن للتجار قبول المدفوعات اللاتلامسية وتلك التي تتطلب إدخال الرقم السري لبطاقات الدفع (PIN) بثقة وأمان، أما شهادة "PCI MPoC Software" تؤكد على التزام ادفع باي بتطوير بنية تحتية وبرمجية قوية وآمنة وفقاً لمعايير PCI MPoC الصارمة، مما يعزز الثقة في أنظمة وحلول الدفع المقدمة منها. بالإضافة إلى ذلك، تؤكد شهادة "PCI MPoC Services" على أن جميع الخدمات الداعمة بما في ذلك عمليات التوزيع والإدارة والصيانة تتم بأعلى مستويات الأمان والامتثال.

يُعتبر الحصول على الشهادات الثلاث خطوة استراتيجية لشركة ادفع باي، إذ تعزز مكانتها في تقديم حلول مبتكرة وآمنة للمدفوعات الرقمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما أن هذا هذا الإنجاز من شأنه المساهمة كثيرًا في تسريع تبني التقنيات المالية الحديثة بفضل اتباع أعلى المعايير العالمية ومستوى الأمان الذي توفره الشركة.

وبهذه المناسبة، صرح غرم الله الغامدي، الرئيس التنفيذي والمؤسس الشريك في ادفع باي، قائلًا: "نحن فخورون للغاية بأن نكون أول شركة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحصل على شهادات PCI MPoC المحورية الثلاث. هذا الإنجاز هو شهادة على سعينا الدؤوب نحو التميز والتزامنا الراسخ بتقديم أحدث حلول المدفوعات الرقمية التي لا تقتصر على كونها مبتكرة ومرنة فحسب، بل تضع الأمان في صميم أولوياتها.

ومع تسارع وتيرة التحول الرقمي واعتماد المدفوعات عبر الأجهزة المحمولة بشكل متزايد في التجارة اليومية، تُمثل هذه الشهادات ضمانة لا مثيل لها لعملائنا وشركائنا. فهي تؤكد أنهم يتعاملون مع حلول وخدمات تتوافق مع أعلى وأدق معايير الأمان العالمية، مما يفتح آفاقًا واسعة لنمو الأعمال ويعزز الثقة الراسخة في منظومة المدفوعات."

تلتزم ادفع باي منذ انطلاقها بتمكين الشركات والتجار وأصحاب المشاريع كافة من خلال حلول دفع مبتكرة مبنية على الثقة والشفافية والأمان. ويؤكد هذا الانجاز الهام على مكانتها الريادية، ويرسي معايير جديدة للابتكار في التقنية المالية والمدفوعات الرقمية الآمنة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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معلومات حول ادفع باي (EdfaPay):

ادفع باي (EdfaPay) هي شركة رائدة في حلول نقاط البيع والمدفوعات الرقمية، ملتزمة بتقديم تجارب دفع مبتكرة وآمنة للتجار والمستهلكين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تأسست الشركة على مبادئ الابتكار والشفافية والأمان، وتسعى جاهدة لتمكين الشركات من النمو في الاقتصاد الرقمي.