- تحصد شركة زيوا تمويل (seed funding) بقيمة ٣ ملايين دولار للتركيز على النمو في الإمارات العربية المتحدة والتوسع في مصر والمملكة العربية السعودية.

- يشمل المستثمرون صندوق حي دبي للمستقبل، Goodwater Capital، Rebel Fund، Trampoline VP ZEMU VC، بالإضافة إلى بعض من أبرز المكاتب العائلية في أوروبا ومستثمرين استراتيجيين.

- تطمح زيوا لإعادة بناء الخدمات المالية لتناسب جيل الشباب من خلال برامج التعلم من خلال التلعيب، بناء مجتمع ومنصة دعم على ديسكورد، ونظام جوائز ومكافآت مبني على الويب 3.0.

دبي: أعلنت شركة زيوا للتكنولوجيا المالية، والتي تهدف إلى إعادة بناء التجربة البنكية لجيل الشباب الجديد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إغلاق جولة تمويلية بقيمة 3 ملايين دولار. شارك في الجولة التمويلية مجموعة من المستثمرين من ضمنهم صندوق حي دبي للمستقبل، Goodwater Capital (أكبر مستثمر عالمياً في قطاع تكنولوجيا المستهلك)، Rebel Fund ،Trampoline VP، Zemu VC، بالإضافة إلى بعض من أبرز المكاتب العائلية في أوروبا و مستثمرين استراتيجيين. تم اغلاق هذه الجولة فقط بعد ٤ شهور من الجولة ما قبل التأسيسية (pre-seed) لزيوا بقيمة 1 مليون دولار في فبراير 2022. وتتعدى الآن قيمة الشركة 110 مليون درهم إماراتي، برغم الأزمة الاقتصادية الحالية.

تأسست زيوا في عام 2021 من قِبَل ألوك كومار، ونهى هاشم الذين نشأوا في المملكة العربية السعودية. تعمل زيوا على تطوير حل فريد من نوعه للمنطقة من خلال توفير تطبيق بنكي وبطاقة دفع مصممة للشباب بين 11 و25 عاماً. في خلال 4 شهور فقط بعد الجولة ما قبل التأسيسية، استطاعت زيوا الحصول على أكثر من 100,000 تسجيل للمستخدمين. ساهمت فعاليات المجتمع، الجوائز والمسابقات، ونظام التلعيب في تحقيق هذا النمو السريع، بالإضافة إلى شراكة زيوا مع أكثر من 1000 علامة تجارية موجهة خصيصًا لجيل الشباب.

يخبرنا ألوك كومار، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي، أنه "يصل إنفاق جيل الشباب في الإمارات إلى 5 مليار درهم إماراتي سنويًا، ولا زالوا يعتمدون على النقدية أو بطاقات آبائهم في عمليات الدفع. وبالرغم من امتلاك خيارات مثل البطاقات الثانوية التي يمكن أن يصدرها البنك التابع له الآباء، إلا إن هذه الخيارات ليست مصممة لجيل الشباب ولا تراعي رغباتهم واحتياجاتهم، وهنا يأتي دور زيوا. إن فريقنا من جيل الشباب ونحن نبني منتج و حل جديد مصمم خصيصاً للشباب والبنات، ونطمح أن تنمو زيوا سويًا مع عملائها، لتكون منصة الخدمات المالية الوحيدة التي سوف يحتاجونها. نحن فخورين بأن نكون أول استثمار في المنطقة لمستثمرين عالميين مثل Goodwater Capital، والذين كانوا من أوائل الداعمين للبنوك الرقمية العالمية مثل Monzo. سيساعدنا التمويل على بناء وتطوير المنتج، ومبادرات النمو، وإجراء شراكات استراتيجية لتساعدنا في تسريع النمو في الإمارات و مصر، والاستعداد للانطلاق في المملكة العربية السعودية في بداية عام 2023."

وأضافت نهى هاشم، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي للتكنولوجيا، "لتقديم أفضل خدمة بنكية لجيل الشباب، يجب الموازنة بين إتاحة إمكانيات الدفع للمراهقين، وبناء مجتمع للشباب وتجربة تعليمية قائمة على التلعيب. يحقق تطبيق زيوا هذه التجربة للشباب ويتضح هذا من تقييم التطبيق الذي يتعدى 4.8 على متجر التطبيقات، بالإضافة إلى أن أكثر من 85% من مستخدمي التطبيق نشطين بشكل اسبوعي، و 90% من مستخدمي منصة ديسكورد الخاصة بنا يتفاعلوا معنا بشكل يومي. ستساعدنا هذه الجولة التمويلية على بناء مبادرات وخاصيات جديدة لمنتجنا لنخلق أفضل تجربة ممكنة لمستخدمي زيوا، بالإضافة إلى بناء ثقافتهم المالية. هدفنا هو أن يحصل الشباب المراهقين على أفضل تجربة بنكية بطريقة بسيطة وعصرية ذات معايير عالية. سيساعدنا التمويل أيضًا على تعديل منصتنا لتناسب فئة جديدة من المستخدمين في بلدي الأم (مصر) والبلد التي نشأت بها (المملكة العربية السعودية). نحن فخورون بأن لدينا منتج مصمم ومتناسب مع منطقة الشرق الأوسط والذي يمكّن الجيل الجديد من التعامل معه بكفاءة."

سامانثا كو (المدير التنفيذي للعمليات في Square Financial Services) ، ومين بارك (المدير التنفيذي السابق في جي بي مورغان والشريك العام في RNR Capital)، اللذان كانا من بين المستثمرين الذين انضموا إلى الجولة، أضافوا أيضًا: "نحن متحمسون لدعم زيوا لأننا نعتقد أن التعليم المالي للمراهقين بحاجة إلى ثورة وتغيير كامل في هذا الاقتصاد المتغير. إن تعريف الأطفال مبكرًا بأساسيات الادخار والتمويل الشخصي والقيام به بطريقة جذابة سوف يصنع جيلاً ناجحاً في المستقبل".

شركة زيوا مدعومة من قبل مسرعة الأعمال العالمية Y Combinator، بالإضافة إلي أفضل مسرعات الأعمال الحكومية في الإمارات مثل Fintech Hive التابعة لمركز دبي المالي العالمي، وHub71 التابعة لشركة مبادلة للاستثمار. تهدف زيوا إلى بناء مجتمع من المراهقين القادرين على التواصل وتكوين علاقات جديدة مع بعضهم البعض، بالإضافة إلى بناء ثقافتهم المالية. أطلقت زيوا مجموعة من مبادرات المجتمع مثل برامج التدريب، وشراكات مع مؤثرين، وفعاليات المجتمع، وغير ذلك مع شركات في القطاعين العام والخاص في الإمارات العربية المتحدة.

#بياناتشركات

- انتهى -

عن زيوا

زيوا هي بنك رقمي مصمم خصيصاً للمراهقين، يوفر منصة مدفوعات إلى جيل الشباب تتيح لهم الدفع إلكترونيًا وتمكنهم من عدم اللجوء إلى استخدام النقد. يستطيع الآباء والأمهات تحويل الأموال إلى أبنائهم من خلال التطبيق والإشراف على عاداتهم المالية في الإنفاق والادخار. كما يمكن للمراهقين إنفاق وإدارة أموالهم بطريقة أكثر كفاءة.

تعمل زيوا بنهج شامل، عن طريق التركيز على بناء مجتمع من المراهقين حيث يمكنهم التعلم، واكتساب الخبرات، وكسب المال من خلال برامج التدريب، والفعاليات المختلفة، وبرامج لزيادة الثقافة المالية، وغيرها.