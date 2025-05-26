يستهدف البرنامج 8-10 شركات ناشئة متميزة في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات وتقنيات خفض الانبعاثات الكربونية والتكنولوجيا الذكية التي تعزز مستوى الكفاءة التشغيلية.

سيلتقي المرشحون النهائيون بالمستثمرين والشركاء المحتملين، وسيستعرضون مشاريعهم وحلولهم المبتكرة في جناح شركة إنيرسول بمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك).

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت "سي 3"، المنصة المعتمدة من مؤسسة B Corp™ والداعمة لروّاد الأعمال في المنطقة، اليوم عن إطلاق برنامج "تحدي إنيرسول للطاقة"، المبادرة الريادية الطموحة التي تستهدف أبرز الشركات الناشئة ذات الإمكانات الواعدة ودعمها لتقديم حلول مبتكرة تُحدث نقلة نوعية في قطاع الطاقة. وقامت بتطوير هذا البرنامج الطموح شركة "إنيرسول"، المشروع المشترك الرائد بين "أدنوك للحفر" و"ألفا ظبي" القابضة، ضمن شراكة استراتيجية مع منصة "سي 3".

جاء الإعلان عن هذا البرنامج الجديد خلال منتدى "اصنع في الإمارات"، حيث سيقدم "تحدي إنيرسول للطاقة" الدعم لـ 8 إلى 10 من الشركات الناشئة في مراحل نموّها المبكرة، لاسيّما تلك التي تقدم حلول تكنولوجية مبتكرة في مجالات تشمل الكفاءة التشغيلية، والروبوتات، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتقنيات القياس أثناء الحفر، وإنترنت الأشياء، والاقتصاد الدائري، وتحسين استغلال الموارد بتقنيات الجيل الجديد. وسينضم المرشحون النهائيون إلى برنامج تدريبي متخصص على مدار أسبوعين بدولة الإمارات، تحت إشراف خبراء فنيين مخضرمين، مع إتاحة فرص التواصل مع المستثمرين المحتملين والحصول على تدريب عملي حول تنمية الأعمال بمشاركة روّاد الابتكار في قطاع الطاقة.

وفي هذه المناسبة، قالت ميديا نوشنتيني، مؤسِّسة منصة "سي 3" والشريكة الأولى في "جلوبال فينتشرز": "إن إطلاق برنامج ’تحدي إنيرسول للطاقة’ يعكس التزامنا بدعم منظومة الابتكار في دولة الإمارات، من خلال تمكين رواد الأعمال من الحصول على الدعم الفني وتزويدهم بفرص التمويل اللازمة لتحويل مشاريعهم المبتكرة إلى حلول قابلة للتوسع، وبالتالي المساهمة في رسم ملامح مستقبل الطاقة".

سيستعرض المرشحون النهائيون حلولهم المبتكرة ضمن الفعالية الكبرى لعرض المشاريع والحلول المقامة خلال شهر أكتوبر 2025 وسط حضور مجموعة من المستثمرين والشركاء الاستراتيجيين وصنّاع القرار في القطاع. وسيتم اختيار بعض الابتكارات المتميزة وعرضها في الجناح الخاص بـ "إنيرسول" خلال فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) 2025، الحدث العالمي الأبرز في مجال الطاقة، بهدف تسليط الضوء عليها لتوسيع فرص تسويقها تجارياً من خلال اتاحتها للاستثمار.

ويأتي هذا البرنامج تأكيداً لرؤية "إنيرسول" الهادفة إلى قيادة الثورة التكنولوجية في مجال الطاقة، وتعزيز ريادة دولة الإمارات في مجال حلول الطاقة المستدامة.

وتجدر الإشارة أن باب تقديم طلبات المشاركة في البرنامج مفتوح الآن. لمعرفة مزيد من المعلومات وتقديم الطلبات، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني: https://wegrowwithc3.com/enersol-energy-challenge. ولمعرفة المزيد حول "إنيرسول"، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني: www.enersol.ae.

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